En línea con nuestra misión de hacer la nómina más clara y accesible, PayFit presenta hoy la primera nómina interactiva del mercado. Esta innovación, desarrollada junto a expertos en nóminas y potenciada por inteligencia artificial, hace que cada concepto de la nómina sea por fin comprensible para todos.

Diseñada para ayudar tanto a empleados como a administradores a entender cada concepto que compone la nómina, esta funcionalidad permite que todos puedan comprender en profundidad los detalles de la misma.

Accesible directamente desde la plataforma, la nómina interactiva ofrece, con un sólo clic, explicaciones para cada una de las líneas que la componen. Estas explicaciones combinan el conocimiento de nuestros expertos en nóminas y la inteligencia artificial, garantizando una cobertura completa y fiable para todos los casos posibles que puedan aparecer en la nómina.

Para facilitar la comprensión, nuestros expertos han puesto especial atención en los temas más complejos y consultados por los usuarios: Beneficios en especie, bajas médicas, regularizaciones, IRPF y contribuciones de la Seguridad Social.