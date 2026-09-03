¿Sabes qué es un ERTE ? Conocer el funcionamiento de este expediente de regulación temporal de empleo es esencial para la correcta gestión de tu negocio. Igualmente, necesitas saber cómo va a ser la prórroga de los ERTES en la actualidad, después de los cambios introducidos por la última reforma laboral.

En este post, explicamos a los empresarios y departamentos de RRHH todos los detalles sobre el futuro de la prórroga de los ERTES. Además, podrás descargarte gratis nuestro descargable.

¿Habrá prórroga de los ERTES existentes?

¿Habrá prórroga de los ERTES existentes?

La prórroga de los ERTES por fuerza mayor por la pandemia se aplicó en la mayoría de los sectores económicos en España desde 2020 hasta 2022. Aunque esta opción existía antes, solamente se recurría a ella en casos muy graves, como incendios o catástrofes naturales. Por lo tanto, no afectaba más que a unos miles de trabajadores en todo el país cada año.

No obstante, el coronavirus cambió esta situación. Convirtió los expedientes de regulación temporal de empleo en la herramienta básica para paliar la situación de inactividad de la mayoría de la sociedad. De hecho, muchos trabajadores se preguntaron entonces ¿se van a prorrogar los ERTES después de febrero, considerada la fecha de su finalización por aquel momento?

Después de todo, ¿cuántas prórrogas ha habido de los ERTES desde 2020? Nada menos que siete, las cuales han ayudado a muchos empleados con contrato laboral en sectores especialmente afectados por el coronavirus. Finalmente, el Real Decreto-ley 2/2022 estableció una prórroga de los ERTES a última hora hasta el 31 de marzo del año 2022.

¿Cómo son los ERTES actualmente?

Los ERTES en 2023 fueron redefinidos en la reforma laboral que aprobó el Gobierno español en el 2022. Esta reforma sigue priorizando los expedientes de regulación temporal de empleo para evitar que las organizaciones tengan que recurrir a un ERE. A su vez, representa un punto y aparte respecto a lo sucedido en la época del coronavirus. En otras palabras, la prórroga de los ERTES que se han hecho durante el último año se rigen por una normativa diferente.

Estos nuevos ERTES permiten que la empresa siga haciendo regulaciones temporales de empleo, siempre que no lleve a cabo paralelamente acciones como:

Externalización de tareas.

Decidir una nueva contratación .

Realización de horas extras .

¿Cómo tramitar los ERTES actuales?

La empresa es quien debe tramitar los expedientes, también a raíz de la reforma del 2022. Puede iniciar el procedimiento independientemente del número de empleados afectados y tendrá que llevar a cabo los siguientes pasos:

Comunicar a la autoridad laboral que se va a iniciar un proceso de ERTE.



Iniciar consultas con los representantes de los trabajadores para buscar un acuerdo de conformidad.



La Inspección de Trabajo y Seguridad Social deberá entregar a la autoridad un informe preceptivo de la situación.



El responsable del negocio tendrá que notificar a todos los implicados su decisión sobre el procedimiento una vez finalizado y la fecha en la que tendrá efecto.



¿Hay prórroga de los ERTES en la reforma laboral?

La nueva prórroga de los ERTES establecida en la reforma depende del tipo de expediente elaborado por los responsables del negocio.

Prórroga de los ERTE ETOP

La necesidad de una prórroga de los ETOP puede ser comunicada por parte de la empresa a la representación de los trabajadores en cualquier momento antes de la finalización del ERTE . Se establecerá un periodo de consultas de hasta 5 días. Además, la decisión se comunicará a la autoridad laboral en un máximo de una semana.

ERTES de fuerza mayor

En el caso de fuerza mayor temporal, la autoridad laboral será la que tendrá que constatar la necesidad del procedimiento. Si al concluir el periodo determinado para la vigencia del expediente sigue existiendo la causa que ha originado el problema, se solicitará una nueva autorización con el mismo sistema que los ETOP.

Guía de preguntas frecuentes sobre los ERTE Descárgate la plantilla

¿Qué son los ERTES de fuerza mayor en España?

Los ERTES de fuerza mayor en España se aplicaron mucho a raíz de la pandemia del coronavirus, que se vivió a partir de marzo del 2020. Para solventar los problemas generados por la inactividad laboral derivada de esta situación, se consideraron de despido de fuerza mayor.

Estos expedientes de regulación de empleo se prolongaron hasta el 31 de marzo del 2022, para posibilitar a todas las empresas planificar la mejor estrategia posible en cada caso cara a la finalización de los ERTES establecidos en cada circunstancia.

Aprovechando esta situación, también se llevó a cabo una sobre los ERTES una reforma laboral para reforzar esta figura y su aplicación.

La finalización de los ERTES de este tipo se produjo cuando se presentaron signos de recuperación económica, aunque algunos sectores tuvieran que superar dificultades como la supresión de restricciones o la apertura de fronteras. De esta manera, el ERTE se reducía otra vez a las causas generales de aplicación antes mencionadas.

En todos los casos, la finalización de los ERTES debe entenderse como una noticia positiva para tu empresa y los trabajadores. Quizá te interese nuestro artículo sobre preguntas frecuentes sobre los ERTES.

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