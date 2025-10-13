¿Cuáles son las diferencias entre ambos ? En el artículo de hoy, explicamos a los empresarios y departamentos de RRHH cuáles son las características de cada uno y cuál es su diferencia.

Hay que saber la diferencia entre ERE y ERTE porque, aunque pueden parecer lo mismo, son dos conceptos distintos. Uno supone la extinción del contrato de trabajo y otro se trata simplemente de una suspensión temporal.

¿Cuál es el significado de ERTE y ERE ? ¿Qué diferencia hay entre ERTE y ERE ? ¿Cuál es la diferencia entre ERTE y ERE ? ¿Cómo pasar de ERTE a ERE ?

¿Es lo mismo un ERE que un ERTE ? La respuesta es que no. Un ERTE es un “expediente de regulación temporal de empleo”. Por su parte, un ERE es un “expediente de regulación de empleo”.

En esta línea, la principal diferencia entre ERE y ERTE es que :

En el ERTE se suspende el contrato de trabajo del trabajador y, por tanto, las obligaciones que emanan del mismo (la prestación de trabajo a cambio de la retribución) o se le reduce la jornada de forma temporal .

En el ERE el trabajador pierde el empleo de forma definitiva, por lo que se produce la extinción del contrato de trabajo.

Por un lado, el ERE se trata de un despido colectivo o de un despido por causas objetivas , en función del número de trabajadores afectados. Y por otro, el ERTE no es una de las causas de extinción del contrato porque éste no se extingue, se suspende.

En nuestro artículo sobre qué es un erte te explicamos los distintos tipos de ERTE que existen y te mostramos algunos ejemplos de diferencia entre ERE y ERTE. En ese sentido, el ERTE es una medida temporal de flexibilidad que permite la legislación laboral a la empresa para poder suspender los contratos de trabajo o reducir la jornada laboral ante algunas causas que están justificadas (causas ETOP o de fuerza mayor).

Tanto para el ERE como para el ERTE, es irrelevante el tipo de contrato de trabajo del que se trate. Es decir, no hay diferencia entre ERE y ERTE en este sentido. Otra de las diferencias entre ERE y ERTE es que en el caso de los ERTES, no hay indemnización por despido ya que se trata de una medida temporal que no supone extinguir la relación laboral.