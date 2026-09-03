Basándose en la experiencia adquirida durante la implementación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) en la pandemia, el gobierno y los representantes sociales que han negociado la reforma laboral de 2022 han decidido fomentar la conservación del empleo como respuesta a circunstancias adversas coyunturales y reestructuraciones sectoriales.

En ese sentido, el Real Decreto-Ley 32/2021 refuerza las prestaciones sociales que dan cobertura a los trabajadores e intenta cubrir las necesidades de recualificación y transición profesional de las personas trabajadoras afectadas.

Con este objetivo, se reforma el mecanismo de los ERTE en dos direcciones:

Se modificó el artículo 47 del ET para favorecer el recurso a los ERTE por causas ETOP y por fuerza mayor temporal como fórmula alternativa y prioritaria frente a las extinciones.

Se introdujo el “Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización en el Empleo” en un nuevo artículo 47 bis, para dar respuesta a coyunturas macroeconómicas desfavorables o problemas de carácter sectorial, que justifiquen el recurso a medidas de ajuste y protección temporal.

¿Cuáles son los tipos de ERTE vigentes?

¿Cuáles son los tipos de ERTE vigentes?

Actualmente, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) se encuentran regulados en el Estatuto de los Trabajadores, específicamente en los artículos 47 y 47 bis. Estos artículos delinean claramente tres tipos principales de ERTE que las empresas pueden solicitar, dependiendo de las circunstancias específicas que enfrenten, y que se subdividen en más categorías.

¿Qué son los ERTE ETOP?

El ERTE por causas Económicas, Técnicas, Organizativas o de Producción (ETOP) es el más común. Se aplica cuando una empresa experimenta pérdidas económicas o anticipa posibles pérdidas debido a diversas razones.

Desde la reforma laboral de 2022, estos procedimientos se han agilizado y ofrecen una exoneración del 20% en el pago de las cuotas a la Seguridad Social para los empleados, siempre y cuando la empresa proporcione formación a los trabajadores afectados.

¿Qué son los ERTE por fuerza mayor?

El ERTE por fuerza mayor, aunque menos frecuente, se activa ante circunstancias fuera del control de la empresa, como desastres naturales o otras emergencias significativas, que impiden la operación normal del negocio.

¿En qué consiste el Mecanismo RED?

Introducido con la reforma laboral de 2022, el mecanismo RED aborda las crisis cíclicas o sectoriales. Aunque este tipo de ERTE aún no ha sido activado, está diseñado para responder a cambios significativos en el sector que requieren una adaptación rápida por parte de las empresas.

Guía de preguntas frecuentes sobre los ERTE Descárgate la plantilla

¿Cuál es el proceso y los requisitos para solicitar un ERTE ETOP?

Para iniciar un ERTE ETOP, la empresa debe:

Verificar que cumple con los criterios requeridos, como pérdidas económicas actuales o previstas, o cambios significativos como la pérdida de un cliente importante. Después, debe comunicar esta intención a sus trabajadores o sus representantes, iniciar un periodo de consultas. Y finalmente, notificar a la Autoridad Laboral para obtener la aprobación necesaria.

En casos de fuerza mayor, el proceso comienza con la solicitud de la empresa a la autoridad laboral y la comunicación a los representantes de los trabajadores. Y finalmente, el Mecanismo RED, por otro lado, requiere la activación por el Consejo de Ministros antes de que las empresas puedan solicitar formalmente las medidas correspondientes.

Por ello, es esencial que las empresas proporcionen formación adecuada a los trabajadores afectados por ERTEs para beneficiarse de las reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. Estos procesos no solo ayudan a las empresas a gestionar períodos difíciles, sino que también protegen el empleo y promueven la adaptación y el crecimiento a largo plazo.

En PayFit, estamos comprometidos a ayudar a las empresas a navegar por la complejidad de los ERTEs con nuestras soluciones que aseguran el cumplimiento y facilitan la gestión eficiente de estos procesos.

💻 ¿Quieres conocer todo sobre nuestras funcionalidades? Solicita una demostración gratuita con uno de nuestros expertos laborales y...¡únete a los 16.000 empresas que ya forman parte de PayFit!