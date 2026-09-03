¿Cómo debes actuar en caso de finalización de los ERTES que afectan a tu empresa? Si te encuentras en esta situación, es importante que conozcas qué es un ERTE y cómo proceder para respetar los derechos de tus trabajadores.

En este post, explicamos a los empresarios y departamentos de RRHH todos los detalles sobre qué hay que hacer tras la finalización de los ERTES.

¿Quién debe comunicar la finalización de los ERTES?

¿Quién debe comunicar la finalización de los ERTES?

Cuando llega la fecha final de los ERTES, tu compañía (o la asesoría designada para ello) tiene la obligación de comunicar que concluyen las medidas temporales que afectan a los trabajadores.

En el momento en que estos vuelvan a incorporarse a su puesto, la prestación por desempleo que recibían por este concepto quedará automáticamente interrumpida.

Por consiguiente, en este procedimiento de finalización de los ERTES, los empleados no tienen que hacer ninguna gestión con el SEPE.

¿Qué documento se presenta en el fin de los ERTES?

Se trata de un modelo de solicitud unificado Excel, que puede descargarse online. Siempre deberá enviarse a la Administración en formato .xlsx cuando haya que proceder a la finalización de los ERTES.

En este formulario de bajas por fin de los ERTES, hay que incluir la siguiente información:

Identificación del comunicante.

Código de cuenta de cotización de la empresa.

Número de trabajadores afectados por la finalización de los ERTES.

Fecha de baja del ERTE, que será la del primer día en el que se retome la jornada laboral habitual.

La finalización de los ERTES en España implica la presentación de este archivo Excel antes del día 25 del mes correspondiente. Se enviará a través del Registro Electrónico Común de las Administraciones a la Dirección Provincial del SEPE que corresponda según la ubicación de la empresa.

Además de este documento al SEPE, se debe comunicar a la autoridad laboral la finalización de la medida temporal.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al paro por ERTE?

Los miembros de tu plantilla que se encuentren en un ERTE y cumplan con las siguientes condiciones pueden acceder a la prestación por desempleo:

Estar inscritos en los Servicios Públicos de Empleo.

Cotización de desempleo de un mínimo de 360 días dentro de los 6 años anteriores a esta situación y no haber percibido una prestación contributiva por ello.

No haber alcanzado la edad de acceder a la prestación por jubilación.

No trabajar a jornada completa durante la recepción de la prestación, a menos que se esté en un programa de fomento de empleo que lo haga compatible.

No percibir una pensión de la Seguridad Social incompatible con un puesto de trabajo.

¿Cómo se realiza la tramitación del paro por ERTE?

La presentación de la solicitud de prestación por desempleo en caso de ERTE implica que este derecho nace en el momento en que se suspende el contrato de trabajo y desaparece con la finalización de los ERTES.

¿Qué trabajadores están incluidos en el documento?

El documento de solicitud unificado de finalización de los ERTES que se haga llegar al SEPE solamente se podrá enviar si toda la plantilla retoma su actividad laboral a la vez. Es decir, si es colectiva y afecta a todos los trabajadores con un mismo código de cotización.

¿Y qué ocurre cuándo finalizan los ERTES de fuerza mayor y no todos los trabajadores retoman su actividad a la vez? Su resolución pasa siempre por cumplimentar el modelo específico de bajas ERTE, que incluye la identificación de los trabajadores que lo terminan, el CCC de la compañía y la fecha de baja.

Guía de preguntas frecuentes sobre los ERTE Descárgate la plantilla

¿Qué son los ERTES de fuerza mayor en España?

Este tipo de ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) se aplicó extensivamente durante la pandemia del coronavirus a partir de marzo de 2020, como una medida para manejar las consecuencias económicas y laborales derivadas del cierre forzoso de actividades y la reducción drástica de la demanda. Por ello y para solventar los problemas generados por la inactividad laboral derivada de esta situación, se consideraron de despido de fuerza mayor.

Además de su uso durante la pandemia, los ERTES de fuerza mayor se han activado en otras situaciones de emergencia. Por ejemplo, recientemente, se han aplicado a empresas afectadas por la DANA en Valencia en noviembre, donde las intensas lluvias y las inundaciones impidieron la normal continuidad de las actividades empresariales.

Asimismo, la finalización de los ERTES de este tipo se produce cuando se presentan signos de recuperación económica. En todos los casos, la finalización de los ERTES debe entenderse como una noticia positiva para tu empresa y los trabajadores.

💻 ¿Quieres saber cómo te puede ayudar PayFit? Solicita una demostración gratuita y descubre todo lo que tiene nuestro programa para tu empresa.