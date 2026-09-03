El calendario laboral de 2026 ha sido publicado en el BOE mediante la Resolución de 17 de octubre de 2025 de la Dirección General de Trabajo. Gestionar correctamente los festivos del año es clave para planificar plantillas, calcular nóminas y evitar incidencias laborales.

¿Tienes ya tu calendario laboral de España 2026 actualizado? Descarga gratis nuestro PDF y tenlo siempre a mano.

¿Qué incluye el calendario laboral 2026?

El calendario laboral de España de 2026 recoge hasta 14 días festivos por trabajador: 8 de ámbito nacional (comunes en todo el territorio), 4 autonómicos fijados por cada comunidad y 2 locales determinados por cada ayuntamiento.

Nuestro calendario laboral 2026 en PDF incluye:

Los 8 festivos nacionales comunes para toda España, con fecha y día de la semana exactos.

Los festivos de Madrid y Barcelona en 2026, las dos comunidades con mayor concentración de empresas.

Los puentes clave de 2026: Semana Santa, 1 de mayo, 12 de octubre y Navidad.

Festivos que caen en domingo y cómo los trasladan las comunidades autónomas.

El total de días laborables de 2026 para calcular jornadas, vacaciones y nóminas.

¿Sabías que en 2026 dos festivos nacionales caen en domingo? El 1 de noviembre (Todos los Santos) y el 6 de diciembre (Día de la Constitución). Dependiendo de tu comunidad autónoma, puede que se trasladen al lunes o se sustituyan por otra fecha. ¿Sabes qué decisión ha tomado la tuya? Descárgalo y consulta de un vistazo el calendario completo.

¿Por qué es imprescindible el calendario laboral 2026 para tu empresa?

El calendario laboral de 2026 no es solo una lista de festivos: es la base sobre la que se calculan las vacaciones de los empleados , se gestionan las jornadas laborales y se determina cuánto cobrar por un día festivo trabajado .

Conocer con antelación las fechas festivas del año te permite:

Planificar las plantillas con suficiente margen para cubrir picos de actividad y periodos de menor demanda.

Gestionar las solicitudes de vacaciones en días laborables sin conflictos ni errores de cómputo.

Calcular correctamente las nóminas : saber cuántos días efectivos tiene cada mes es clave para los recibos salariales.

Evitar sanciones: el incumplimiento del calendario laboral puede derivar en infracciones laborales.

Recuerda que el calendario laboral de Madrid y el calendario laboral de Barcelona tienen festivos autonómicos propios que difieren entre sí. Si tienes empleados en varias comunidades, necesitas tener el calendario completo de cada una.

Gestiona los festivos y la jornada laboral automáticamente con PayFit

Tener el calendario descargado es el primer paso. Pero si quieres que los festivos, las vacaciones en días laborables y las jornadas de tu equipo se gestionen de forma automática, PayFit te lo pone fácil.

Con PayFit, el calendario laboral se configura automáticamente para cada comunidad autónoma y cada trabajador. Las solicitudes de vacaciones, cómo se pagan los días festivos y la planificación de jornada se calculan en tiempo real, siempre conforme a la normativa vigente.