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Guía completa sobre las bajas laborales
Cuestiones clave para los empresarios y equipos de RR. HH.
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Preguntas frecuentes
sobre la gestión de las bajas laborales
Una baja laboral, también conocida como incapacidad temporal (IT), es una situación en la que un trabajador se encuentra temporalmente incapacitado para realizar sus tareas laborales debido a una enfermedad o lesión. Durante este período, el trabajador no puede desempeñar sus funciones habituales en el lugar de trabajo debido a razones médicas.
Hay varios tipos de bajas laborales en España, que se dividen en dos categorías principales:
Por contingencias comunes: Estas bajas se relacionan con enfermedades comunes y accidentes no laborales. Son situaciones ajenas al ámbito laboral.
Por contingencias profesionales: Estas bajas están vinculadas a enfermedades profesionales y accidentes laborales, lo que significa que están relacionadas directamente con el trabajo o las condiciones laborales del empleado.
En nuestra completa guía de bajas laborales, preparada por expertos en el ámbito de recursos humanos y el derecho laboral, te ofrecemos un detallado recorrido que te orientará en cada paso esencial del proceso de gestionar las bajas laborales en conformidad con la normativa laboral española.
Esta guía te ayudará a comprender y abordar los aspectos clave de la gestión de las bajas laborales, asegurando que tu empresa cumpla con todas las obligaciones legales y proporcione el apoyo necesario a tus empleados durante este período delicado. Ya sea que necesites entender cómo tramitar una baja laboral, cómo calcular las prestaciones, o cómo mantener una comunicación efectiva con la Seguridad Social, esta guía te proporcionará la información y las pautas necesarias para gestionar las bajas laborales de manera eficiente y efectiva.
Descarga ahora nuestra guía de gestión de bajas laborales y obtén una visión completa y detallada de los pasos a seguir para garantizar un proceso de gestión de bajas laborales eficiente.