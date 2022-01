¿Qué es la cotización por desempleo?

Con la cotización por desempleo hacemos referencia al porcentaje sobre la base de cotización que cotiza tanto la empresa como el trabajador por este tipo de contingencias y, gracias al cual, el empleado tendrá derecho a percibir una prestación por desempleo cuando se extinga su contrato de trabajo de forma involuntaria.

La cuantía de la prestación por desempleo dependerá de varios factores: tipo de contrato laboral, duración, salario percibido, bases de cotización (que dependerá del salario bruto), total de días cotizados.… Todos ellos tendrán influencia en la cuantía final a percibir por parte del trabajador.

Tipos de cotización por desempleo

Encontramos diferentes bases y tipos de cotización por desempleo en 2021. El Régimen general es el más común y por el que se rigen la mayoría de los trabajadores.

Los trabajadores autónomos no tienen desempleo como tal, sino que reciben una prestación por cese de actividad.

¿Quién debe cotizar por desempleo?

En términos generales, salvo algunas excepciones, a todos los trabajadores por cuenta ajena se aplica cotización por desempleo, en contrato indefinido o temporal, así como también en los contratos formativos y a percibir la prestación por desempleo si han cotizado el tiempo suficiente.

Todo esto se recoge en el Régimen General de la Seguridad Social, en el Sistema Especial Agrario o en el Régimen de Trabajadores del Mar.

Es decir, cotizar o no por desempleo dependerá del tipo de contrato y del Régimen de la Seguridad Social. Como norma general, cotizarán todos los empleados por cuenta ajena, excluyendo el Régimen del Hogar.

Así pues, los empleados con un contrato indefinido o temporal cotizarán por desempleo, mientras que los becarios (recordemos que no tienen contrato ni relación laboral) no cotizan por esta contingencia.

Estos no mantienen una relación laboral con la empresa, por lo tanto, los estudiantes que realizan prácticas curriculares y prácticas extracurriculares, no tendrán derecho a percibir la prestación por desempleo ya que no estarán cotizando.

¿Qué es la base de cotización por desempleo?

Para tener derecho a prestación por desempleo es necesario cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, quienes han perdido el empleo de forma temporal o definitiva, siempre de forma involuntaria, y cumplen una de las causas establecidas para estar en situación legal de desempleo.

La base de cotización por desempleo es un importe en base al cual se calcula el total a cotizar por cada contingencia y la cuantía que el trabajador va a recibir de prestación por desempleo de acuerdo con el promedio de su cotizaciones de los últimos 180 días y sin tener en cuenta las horas extraordinarias.

La base reguladora de la prestación por desempleo se calculará dividiendo las cotizaciones efectuadas por desempleo en los 180 días anteriores a la situación legal de desempleo entre 180. Para el cálculo de la base reguladora se excluirá la retribución por horas extraordinarias.

En términos generales y sin entrar en especificidades sobre los conceptos de la nómina, a más retribución, más base de cotización y, por tanto, mayor será la prestación por desempleo.

En PayFit nuestros asesores se encargan de administrar la gestión laboral de tu empresa, incluidos los seguros sociales y los certificados de empresa dirigidos al SEPE, además de otras obligaciones tributarias como el modelo 111 y el modelo 190.