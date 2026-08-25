A nadie le gusta quedarse sin empleo. Sin embargo, contar con una red de protección que garantice unos ingresos mientras se busca un nuevo trabajo es fundamental. Aquí es donde entra en juego la cotización por desempleo, un pilar básico del sistema de la Seguridad Social en España.

La cotización por desempleo no solo representa una retención en la nómina, sino también una inversión en seguridad y estabilidad para el futuro. Gracias a ella, los trabajadores pueden acceder a una prestación económica si su contrato finaliza de forma involuntaria, siempre que cumplan los requisitos establecidos por el SEPE.

Comprender cómo funciona este mecanismo —qué porcentaje se aplica, quién debe cotizar, cómo se calcula la base de cotización o qué papel desempeñan la empresa y el trabajador— es clave para saber a qué derechos se tiene acceso y cómo se determina la cuantía del paro.

En este artículo te explicamos de forma clara qué es la cotización por desempleo, cómo se refleja en la nómina, quiénes están obligados a cotizar y qué factores influyen en la prestación. Además, verás cómo herramientas como PayFit pueden simplificar la gestión de nóminas y asegurar que todas las cotizaciones se realicen correctamente.

¿Qué es la cotización por desempleo?

¿Qué es la cotización por desempleo?

La cotización por desempleo hace referencia al porcentaje que se aplica sobre la base de cotización y que se destina a cubrir el riesgo de quedarse sin empleo. Esta aportación se realiza tanto por parte del trabajador como por parte de la empresa, y constituye una de las contingencias más importantes dentro del sistema de la Seguridad Social. Gracias a esta contribución, el empleado podrá acceder a una prestación por desempleo cuando su contrato se extinga de forma involuntaria, es decir, por causas ajenas a su voluntad, como un despido o la finalización de un contrato temporal.

Esta cotización, que se descuenta mensualmente en la nómina, tiene como objetivo garantizar una protección económica temporal al trabajador mientras busca un nuevo empleo. Además, sirve para financiar otras medidas de apoyo al empleo, como políticas activas de inserción laboral o programas de formación profesional promovidos por el SEPE.

Por su parte, la cuantía de la prestación por desempleo no es igual para todos, ya que depende de una combinación de factores. Entre los más determinantes se encuentran el tipo de contrato (indefinido, temporal o formativo), la duración del empleo, el salario bruto percibido y, por tanto, las bases de cotización acumuladas a lo largo del tiempo. También influye el total de días cotizados durante los últimos seis años, ya que este periodo determinará la duración del subsidio.

En resumen, a mayor base de cotización y más días cotizados, mayor será la prestación por desempleo. Por ello, comprender cómo funciona este sistema resulta esencial tanto para trabajadores como para empresas, ya que de él depende el acceso a una cobertura económica segura y justa en caso de pérdida del empleo.

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Tipos de cotización por desempleo

Encontramos diferentes bases y tipos de cotización por desempleo. El Régimen general es el más común y por el que se rigen la mayoría de los trabajadores.

Los trabajadores autónomos no tienen desempleo como tal, sino que reciben una prestación por cese de actividad.

¿Quién debe cotizar por desempleo?

En términos generales, salvo algunas excepciones, a todos los trabajadores por cuenta ajena se aplica cotización por desempleo, en contrato indefinido o temporal, así como también en los contratos formativos y a percibir la prestación por desempleo si han cotizado el tiempo suficiente.

Todo esto se recoge en el Régimen General de la Seguridad Social, en el Sistema Especial Agrario o en el Régimen de Trabajadores del Mar.

Es decir, cotizar o no por desempleo dependerá del tipo de contrato y del Régimen de la Seguridad Social. Como norma general, cotizarán todos los empleados por cuenta ajena, excluyendo el Régimen del Hogar.

Así pues, los empleados con un contrato indefinido o temporal cotizarán por desempleo, mientras que los becarios (recordemos que no tienen contrato ni relación laboral) no cotizan por esta contingencia.

Estos no mantienen una relación laboral con la empresa, por lo tanto, los estudiantes que realizan prácticas curriculares y prácticas extracurriculares, no tendrán derecho a percibir la prestación por desempleo, ya que no estarán cotizando.

¿Qué es la base de cotización por desempleo?

Para tener derecho a prestación por desempleo es necesario cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, quienes han perdido el empleo de forma temporal o definitiva, siempre de forma involuntaria, y cumplen una de las causas establecidas para estar en situación legal de desempleo.

La base de cotización por desempleo es un importe sobre la base del cual se calcula el total a cotizar por cada contingencia y la cuantía que el trabajador va a recibir de prestación por desempleo de acuerdo con el promedio de sus cotizaciones de los últimos 180 días y sin tener en cuenta lashoras extraordinarias.

La base reguladora de la prestación por desempleo se calculará dividiendo las cotizaciones efectuadas por desempleo en los 180 días anteriores a la situación legal de desempleo entre 180. Para el cálculo de la base reguladora se excluirá la retribución por horas extraordinarias.

En términos generales y sin entrar en especificidades sobre los conceptos de la nómina, a más retribución, más base de cotización y, por tanto, mayor será la prestación por desempleo.

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Es decir, la cotización por desempleo es un elemento esencial del sistema de protección social español, ya que garantiza que los trabajadores puedan acceder a una prestación económica cuando pierden su empleo de forma involuntaria. Comprender cómo se calcula, quién debe cotizar y qué factores influyen en la cuantía final es clave tanto para empleados como para empresas.

Llevar un control preciso de las bases y porcentajes de cotización permite evitar errores y asegurar los derechos laborales. Herramientas como PayFit facilitan esta gestión automatizando el cálculo de nóminas, las cotizaciones a la Seguridad Social y los trámites con el SEPE, ofreciendo transparencia y tranquilidad en todo el proceso.

En definitiva, cotizar correctamente por desempleo no solo es una obligación legal, sino también una garantía de seguridad y estabilidad económica ante posibles imprevistos laborales.

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