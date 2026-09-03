El registro retributivo debe incluir a toda la plantilla y reflejar la información salarial media desglosada por sexo, conforme al Estatuto de los Trabajadores y al Real Decreto 902/2020.

Primero, agrupa a las personas trabajadoras por grupos profesionales, categorías o puestos de igual valor. Después, recoge por separado los valores medios del salario base, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales, diferenciando entre mujeres y hombres.

Debes calcular tanto la media como la mediana de lo realmente percibido durante el periodo de referencia, ajustando los importes en casos de jornada parcial o reducida.

Si detectas diferencias retributivas del 25 % o más entre sexos en puestos de igual valor, será necesario justificar que responden a motivos objetivos y no discriminatorios.

El registro debe actualizarse al menos una vez al año y estar disponible para la representación legal de las personas trabajadoras y la Inspección de Trabajo.