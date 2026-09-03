Este agosto, recomendar PayFit tiene premio. Gana 500€ por cada empresa que se una gracias a ti.
Guía del registro retributivo obligatorio
Guía creada por nuestros expertos en recursos humanos
Aspectos claves del registro retributivo obligatorio
Recurso gratuito para que ahorres tiempo
Preguntas frecuentes
sobre el registro retributivo
Todas las empresas, con independencia de su tamaño, deben contar con un registro retributivo de toda su plantilla, conforme a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y desarrollado por el Real Decreto 902/2020. Esta obligación incluye a trabajadores con contratos indefinidos, temporales, a tiempo parcial y fijos-discontinuos.
El registro retributivo debe recoger los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla, desglosados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo de igual valor. Además, debe permitir identificar posibles diferencias salariales entre mujeres y hombres y justificar, en su caso, que responden a motivos objetivos y no discriminatorios.
El registro retributivo debe incluir a toda la plantilla y reflejar la información salarial media desglosada por sexo, conforme al Estatuto de los Trabajadores y al Real Decreto 902/2020.
Primero, agrupa a las personas trabajadoras por grupos profesionales, categorías o puestos de igual valor. Después, recoge por separado los valores medios del salario base, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales, diferenciando entre mujeres y hombres.
Debes calcular tanto la media como la mediana de lo realmente percibido durante el periodo de referencia, ajustando los importes en casos de jornada parcial o reducida.
Si detectas diferencias retributivas del 25 % o más entre sexos en puestos de igual valor, será necesario justificar que responden a motivos objetivos y no discriminatorios.
El registro debe actualizarse al menos una vez al año y estar disponible para la representación legal de las personas trabajadoras y la Inspección de Trabajo.