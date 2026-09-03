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Registro Horario

Borrador registro horario: cambios y cómo te afectan

  • Análisis del borrador creado por nuestros expertos

  • Requisitos mínimos y obligatorios del sistema

  • Especificaciones del fichaje diario según el RD: cómo adaptarte

FormatoPDF
Fecha de edición12 de febrero de 2026
AutoraPayFit España

Preguntas frecuentes

sobre el borrador del RD del Registro Horario

Sí. El registro horario es obligatorio en España desde mayo de 2019.  No obstante, el nuevo borrador del Real Decreto, que se espera aprobar durante 2026, establece que este registro debe ser exclusivamente digital. Esto significa que los sistemas en papel, Excel o cualquier método que no garantice trazabilidad completa quedarán prohibidos. 

El borrador del Real Decreto se encuentra actualmente en tramitación. Se espera su aprobación a lo largo de 2026. Las empresas tendrán un periodo de adaptación para implementar sistemas digitales que cumplan con los nuevos requisitos de trazabilidad, accesibilidad e interconexión.

No. El nuevo borrador establece claramente que solo se aceptan sistemas digitales con garantías de autenticidad y trazabilidad. 

El registro horario digital obligatorio aplica a todas las empresas en España, independientemente de su tamaño, sector o número de empleados. 