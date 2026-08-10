Un apprenti est un salarié à part entière : à ce titre, une fiche de paie doit lui être remise dans le cadre de son contrat d’apprentissage. Pour connaître les spécificités de la fiche de paie d’un apprenti et n’oublier aucune mention obligatoire, l’utilisation d’un modèle est un atout majeur pour l’employeur.

Télécharger notre modèle de fiche de paie pour apprenti en ligne vous permet de bénéficier d’une trame complète et conforme pour simplifier votre gestion de la paie.

Quelle différence entre la fiche de paie d’un apprenti et un bulletin de salaire classique ?

L’ensemble des informations obligatoires sur une fiche de paie classique doivent également apparaître sur le bulletin de salaire d’un apprenti. Les différences notables résident principalement dans le mode de calcul du salaire et les cotisations sociales.

Le salaire de l’apprenti est calculé en pourcentage du SMIC en fonction de l’âge et de l’année du contrat. Un apprenti en troisième année d’alternance perçoit une rémunération plus élevée qu’un alternant en première année. De la même manière, un jeune de moins de 25 ans touche un salaire inférieur à celui d’un apprenti de 26 ans ou plus.

Au moment de recruter un apprenti, la signature du contrat offre également à l’employeur certaines exonérations de cotisations sociales. Bien que le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) de 2025 limite ces aides, l’employeur bénéficie toutefois d’un terrain de recrutement avantageux par rapport à un salarié classique. Le coût de l’alternance pour l’entreprise demeure en effet inférieur à celui d’un CDD ou d’un CDI.

⚠️ Attention : la fiche de paie d’un apprenti doit comprendre la mention “conserver ce bulletin de paie sans limitation de durée”. Cette dernière, ainsi que toutes les informations obligatoires d’un bulletin de salaire, est présente sur notre modèle de bulletin de paie pour apprenti.

Pour vous guider, voici comment calculer le salaire d'un apprenti :

PayFit met à votre disposition un modèle de bulletin de paie pour apprenti au format Excel. Pour le télécharger, renseignez simplement vos coordonnées ainsi que votre rôle dans l’entreprise.

Rédigé par nos juristes en droit social, ce modèle personnalisable s’adapte facilement aux spécificités de votre entreprise. Il suffit de renseigner les cases correspondantes et d’insérer les commentaires nécessaires pour modifier les informations présentes.

Grâce à cette solution intuitive, vous gagnez un temps précieux lors de votre gestion de la paie, tout en vous assurant de rédiger un bulletin de salaire conforme sans aucune ligne manquante.