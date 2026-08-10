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Modèle de fiche de paie pour apprenti
100% conforme aux obligations légales
Toutes les mentions obligatoires pré-remplies
Format simple et personnalisable en quelques clics
Un apprenti est un salarié à part entière : à ce titre, une fiche de paie doit lui être remise dans le cadre de son contrat d’apprentissage. Pour connaître les spécificités de la fiche de paie d’un apprenti et n’oublier aucune mention obligatoire, l’utilisation d’un modèle est un atout majeur pour l’employeur.
Télécharger notre modèle de fiche de paie pour apprenti en ligne vous permet de bénéficier d’une trame complète et conforme pour simplifier votre gestion de la paie.
Quelle différence entre la fiche de paie d’un apprenti et un bulletin de salaire classique ?
L’ensemble des informations obligatoires sur une fiche de paie classique doivent également apparaître sur le bulletin de salaire d’un apprenti. Les différences notables résident principalement dans le mode de calcul du salaire et les cotisations sociales.
Le salaire de l’apprenti est calculé en pourcentage du SMIC en fonction de l’âge et de l’année du contrat. Un apprenti en troisième année d’alternance perçoit une rémunération plus élevée qu’un alternant en première année. De la même manière, un jeune de moins de 25 ans touche un salaire inférieur à celui d’un apprenti de 26 ans ou plus.
Au moment de recruter un apprenti, la signature du contrat offre également à l’employeur certaines exonérations de cotisations sociales. Bien que le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) de 2025 limite ces aides, l’employeur bénéficie toutefois d’un terrain de recrutement avantageux par rapport à un salarié classique. Le coût de l’alternance pour l’entreprise demeure en effet inférieur à celui d’un CDD ou d’un CDI.
⚠️ Attention : la fiche de paie d’un apprenti doit comprendre la mention “conserver ce bulletin de paie sans limitation de durée”. Cette dernière, ainsi que toutes les informations obligatoires d’un bulletin de salaire, est présente sur notre modèle de bulletin de paie pour apprenti.
Pour vous guider, voici comment calculer le salaire d'un apprenti :
Comment utiliser un modèle de fiche de paie pour apprenti ?
PayFit met à votre disposition un modèle de bulletin de paie pour apprenti au format Excel. Pour le télécharger, renseignez simplement vos coordonnées ainsi que votre rôle dans l’entreprise.
Rédigé par nos juristes en droit social, ce modèle personnalisable s’adapte facilement aux spécificités de votre entreprise. Il suffit de renseigner les cases correspondantes et d’insérer les commentaires nécessaires pour modifier les informations présentes.
Grâce à cette solution intuitive, vous gagnez un temps précieux lors de votre gestion de la paie, tout en vous assurant de rédiger un bulletin de salaire conforme sans aucune ligne manquante.
Questions fréquentes
La fiche de paie d’un apprenti est similaire au bulletin de paie d'un salarié classique. Il faut donc respecter un certain formalisme.
💡 Bon à savoir : dans le bulletin de paie d’un apprenti de plus de 26 ans, il est nécessaire de faire une distinction entre le salaire brut et le salaire net.
Cette différence est due à l’exonération de cotisations sociales pour les apprentis de moins de 26 ans, tandis que les alternants de plus de 26 ans, touchant une rémunération égale à 100 % du SMIC, cotisent au même titre qu’un salarié classique.
L’utilisation d’un modèle de bulletin de paie pour apprenti est vraiment utile. Cela permet de s’assurer que les mentions obligatoires de la fiche de paie sont bien présentes et d’ainsi éviter les sanctions.
Notre exemple de fiche de paie pour un apprenti vous permettra de n’oublier aucune des mentions obligatoires. Vous pouvez également télécharger d’autres modèles de fiche de paie en ligne, ou bien consulter notre checklist des formalités d’embauche pour être guidé dans la réalisation de la DPAE de l’apprenti.
Oui, il est possible pour l’employeur de payer l’apprenti plus que le minimum légal. C’est notamment le cas :
si un accord collectif applicable à l’entreprise prévoit une rémunération minimale supérieure ;
si l'employeur le décide.
Attention : l’aide à l’embauche d’un apprenti qui permettait d’obtenir une aide financière n’est plus d’actualité. Toutefois, une aide exceptionnelle subsiste pour tous les contrats d’apprentissage signés entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2022.
Pour calculer le salaire minimum pour un apprenti pendant son contrat ou sa période d’apprentissage, il faut prendre en compte :
son âge ;
son niveau d’étude lors de l’exécution du contrat.
En fonction de ces deux éléments, le salaire du contrat d’alternance sera plus ou moins élevé.
Toutefois, si l’apprenti a plus de 26 ans il percevra 100% du SMIC.
Si votre entreprise a moins de 11 salariés, l’État prend en charge la totalité des cotisations sociales (salariales et patronales) d’origine légale et conventionnelle sauf les cotisations dues au titre des maladies professionnelles et des accidents du travail.
Peu importe le nombre de salariés, le salaire de l’apprenti est exonéré en totalité de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS).
Les charges patronales pour un apprenti répondent également à un régime favorable pour l’employeur.
Depuis le 1er janvier 2019, les employeurs bénéficient sur le salaire des apprentis de la réduction générale des cotisations patronales, soit un coefficient égale à :
0,3205 pour les employeurs de moins de 50 salariés ;
0,3245 pour les employeurs de 50 salariés et plus.