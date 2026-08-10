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Modèle de contrat de travail à durée indéterminée - CDI
Modèle juridique avec toutes les mentions obligatoires
Document personnalisable pour tous types de postes
Trame validée par nos experts en droit social
Pourquoi faire signer un CDI à votre salarié au lieu d’un CDD ?
CDD ou CDI ? Le salarié se pose autant la question que l’employeur. Le premier est partagé entre la sécurité de l’emploi et la flexibilité. Le second est confronté au dilemme entre la stabilité de l’équipe et le contrôle du budget de l’entreprise. En effet, le licenciement implique une procédure très lourde et des risques juridiques si la rupture n’est pas justifiée.
Cela étant, les deux parties ont tout à gagner en s’engageant dans un contrat à durée indéterminée, surtout si leur relation est au beau fixe. Consultez la liste des avantages du CDI pour le salarié et l’employeur dans le tableau ci-dessous :
Avantages du CDI pour le salarié
Avantages du CDI pour l’employeur
|- salaire stable, qui peut même augmenter en faveur d’un avenant ; - emprunts plus faciles pour des produits de consommation ; - avantages sociaux étendus (mutuelle d’entreprise, prévoyance, primes d’ancienneté, droits à la formation) ; - exemple de ligne supplémentaire côté salarié (optionnel).
|- diminution des coûts pour l’embauche (pas de prime de précarité à verser) ; - équipe plus stable et plus impliquée dans la vie et l’activité de l’entreprise ; - salariés plus expérimentés contribuant à augmenter la compétitivité de l’entreprise ; - exemple de ligne supplémentaire côté employeur (optionnel).
Pour une entreprise de travail temporaire (ou agence d’intérim), il est également plus pertinent de procéder à l’embauche en CDI d’un intérimaire. Ce dernier peut ainsi enchaîner plusieurs missions dans différentes entreprises et obtenir des droits sur l’ancienneté et ses congés payés.
Quelle est la durée de la période d’essai pour un CDI ?
Lorsque l’accord est conclu entre un employeur et un salarié, la période d’essai ne fait pas partie des mentions obligatoires dans le contrat de travail CDI.
Toutefois, si elle y figure, l’article L1221-19 du Code du travail adapte la période d’essai du CDI en fonction du statut du salarié :
deux mois pour un ouvrier et un employé ;
trois mois pour un agent de maîtrise et un technicien ;
quatre mois pour un cadre.
💡 Bon à savoir : la convention collective de l’entreprise est en mesure de réduire ces durées légales et prévoit d’autres aménagements, comme les modalités de renouvellement ou de rupture.
L’article suivant de cette même loi justifie le recours à la période d’essai comme un moyen d’évaluer les compétences du salarié dans son travail. L’employeur détermine s’il se montre à la hauteur des fonctions qu’il occupe.
En cas de besoin, la période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche le prévoit (article L1221-21, Code du travail). Cependant, elle ne doit pas dépasser une durée maximale fixée pour chaque statut des salariés :
quatre mois pour un ouvrier et un employé ;
six mois pour un agent de maîtrise et un technicien ;
huit mois pour un cadre.
⚠️ Attention : si l’employeur ne procède à aucune rupture du contrat au terme des périodes réglementaires, la validation de la période d’essai en CDI est automatique.
💡 Bon à savoir : si un salarié poursuit sa relation professionnelle avec l’entreprise au terme d’une mission temporaire, son contrat évolue en durée indéterminée. L’employeur peut imposer une nouvelle période d’essai de son CDI après son CDD. Néanmoins, l’article L1243-11 du Code du travail l’oblige à déduire le temps passé en CDD de la durée de cette période d’essai.
Quelles sont les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le CDI ?
Vous pouvez récupérer un modèle de contrat de travail en CDI gratuit en ligne, mais celui-ci doit impérativement contenir les mentions suivantes :
l’objet du contrat ;
l’adresse de l’entreprise ;
la date d’embauche ;
la durée de la période d’essai ;
la durée de travail (CDI à temps partiel ou à temps plein ?)
la rémunération ;
les congés payés ;
la mutuelle obligatoire pour le CDI (couverture santé complémentaire et prévoyance) ;
la convention collective applicable au salarié.
💡 Bon à savoir : la loi n’impose aucun délai pour la signature du contrat de travail en CDI. Il est recommandé de le signer avant la prise de poste ou au plus tard dans les 2 jours ouvrables après le début du contrat.
⚠️ Attention : l’absence de signature dans le délai recommandé ci-dessus expose l’employeur à des sanctions financières, ainsi qu’une requalification du CDI sans période d’essai.
Vous craignez que votre modèle gratuit de CDI trouvé sur Internet soit incomplet ? Cliquez sur le lien ci-dessus pour télécharger gratuitement notre document sous format Word, certifié par notre équipe de juristes.
Et sinon, voici toutes les clés pour rédiger un contrat de travail en CDI :
Questions fréquentes
sur le modèle de contrat de CDI
En tant qu’employeur, c’est à vous que revient la responsabilité de faire les contrats de travail. Toutefois, plusieurs options s’offrent à vous :
L’utilisation de notre modèle de contrat de travail (CDI) : notre modèle de contrat de travail à durée indéterminée vous permet de rédiger votre contrat facilement, même si vous avez peu de connaissance juridique. Cette option est gratuite.
Le recours à une plateforme juridique en ligne : certaines plateformes juridiques comme Legalplace vous permettent de générer automatiquement vos contrats de travail. Pour cela, rien de plus simple : vous répondez à un questionnaire tout au long duquel vous êtes guidé pas à pas. Ce type de service est généralement très accessible.
La délégation à un professionnel du droit : un avocat en droit social ou un expert-comptable sont des professionnels susceptibles de vous accompagner dans des situations complexes. En revanche, le recours à ces professionnels du droit requiert un certain budget.
Vous pouvez trouver facilement un modèle de CDI sur internet pour vous aider à rédiger le contrat de travail.
Certains sites internet proposent des modèles de contrat de travail (CDI) gratuits.
💡Bon à savoir : notre modèle de contrat de travail (CDI) est gratuit. Il vous permet de rédiger un contrat de travail pour toutes les catégories de salariés (cadres et non cadres).
Pour remplir un modèle de contrat de travail (CDI), il est nécessaire de se procurer les informations relatives au salarié telles que :
ses nom et prénom ;
son adresse ;
son numéro de sécurité sociale.
D’autres informations obligatoires doivent être renseignées dans le modèle de contrat (CDI) telles que :
le poste du salarié ;
les missions qui lui sont confiées ;
les horaires de travail ;
la durée de travail ;
les clauses de contrat de travail ;
la durée de la période d’essai.
💡 Bon à savoir : en fonction de la durée du temps de travail du salarié, l’employeur peut recourir à un modèle de CDI à temps plein ou à temps partiel.
Il est recommandé à l’employeur d’utiliser un modèle de CDI lorsqu’un salarié est recruté et plus particulièrement s’il s’agit de l’embauche d’un premier salarié.
Un modèle de contrat de travail (CDI) permet à l’employeur :
de gagner du temps ;
de ne pas commettre d’erreurs ;
de mentionner toutes les informations obligatoires.
💡Bon à savoir : en tant qu’employeur, vous pouvez avoir besoin d’insérer diverses clauses dans le contrat de travail. Ainsi par exemple, le contrat de travail (CDI) peut contenir une clause d’exclusivité, une clause de non concurrence ou encore une clause de confidentialité.
Le modèle de contrat varie en fonction du type de contrat de travail.
L’employeur peut recourir à ce modèle de contrat de travail (CDI) pour l’embauche d’un salarié pour une durée indéterminée.
Le modèle de contrat (CDI) s’applique uniquement aux salariés recrutés sans date de fin de contrat donc dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Il est possible de recourir à un modèle de CDI pour un salarié qui travaille à temps plein ou à temps partiel.