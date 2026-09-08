INTRODUCCIÓN

Payfit ofrece un software de gestión de nóminas y Empleado, concebido y desarrollado en modalidad SaaS (la "Solución"), asociado a Servicios de atención al Cliente según el Plan contratado (conjuntamente los "Servicios"). La Solución es utilizada por el Cliente en el marco de su actividad profesional o asociativa únicamente.

Información precontractual. Al firmar el Contrato de suscripción, que conlleva la aceptación sin reservas de las Condiciones generales (conjuntamente el "Contrato"), el Cliente confirma haber:

recibido una presentación detallada y la documentación relativas a los Servicios;

recibido toda la información necesaria;

tenido tiempo suficiente para comprender dicha información, la presentación y la documentación;

verificado que los Servicios corresponden a sus necesidades;

comprendido que la Solución se suministra "en el estado en que se encuentra".

La Solución está concebida para convenios colectivos y obligaciones sociales habituales. El Cliente debe informar a Payfit de cualquier situación excepcional o específica para verificar si la Solución puede dar respuesta a sus necesidades, especialmente cuando esté relacionada con un sector de actividad específico, a un convenio colectivo de ámbito sectorial o territorial, o un régimen especial de la Seguridad Social.

Jerarquía contractual. El Contrato se compone, por orden de prelación, de los siguientes documentos:

El Contrato de suscripción, sus addendas y los enlaces de internet a los que remite, en particular el acuerdo relativo al tratamiento de datos de carácter personal; Las Condiciones generales y los enlaces de internet asociados. En caso de contradicción, prevalecerán las estipulaciones de los documentos de rango superior.

Modificación de las Condiciones generales. Payfit puede modificar unilateralmente las Condiciones generales. Las modificaciones serán oponibles al Cliente desde su publicación, y Payfit hará todo lo posible para notificar previamente cualquier modificación sustancial antes de su entrada en vigor.

DEFINICIONES

Centro de ayuda: base de conocimientos de Payfit accesible al Cliente que contiene información relacionada con la gestión de nóminas y el uso de la Solución.

Centro de trabajo: el o los centros de trabajo del Cliente, incluido el centro de trabajo principal, identificado(s) por su Código de Cuenta de Cotización (CCC) y vinculado(s) al NIF del Cliente.

Centro de trabajo principal : Centro de trabajo designado por el Cliente para ser el destinatario de la facturación en concepto de la prestación de los Servicios para la totalidad de los Centros de trabajo cubiertos por el Contrato.

Centro de trabajo Adicional: Centro de trabajo distinto del Principal.

Cuenta: cuenta personal de los Usuarios para acceder a la Solución y beneficiarse de los Servicios.

Configuración: integración por parte de Payfit de los Contenidos del Cliente y de cualquier otro dato necesario para configurar sus Cuentas con carácter previo a la utilización de los Servicios.

Contenidos: datos (incluidos los de carácter personal), informaciones, textos, imágenes, fotografías, contenidos de audio, contenidos de vídeo y cualquier otro contenido, documento y componente, independientemente del formato, proporcionados por el Cliente (Administrador o Usuario) o introducidos por Payfit siguiendo las instrucciones del Cliente. Se consideran Contenidos, en particular:

la información jurídica y social relativa al Cliente;

los contratos de mutua, jubilación y previsión, y los tipos de cotización asociados;

los umbrales de plantilla;

la información individual relativa a los empleados (situación personal, remuneración, antigüedad, elementos variables de remuneración, etc.).

Contrato de suscripción: compromiso que detalla los Servicios contratados por el Cliente, sus tarifas y sus condiciones particulares.

Días y Horas laborables: De lunes a viernes excepto días festivos, de 9h30 a 17h30.

Número de empleados : número de empleados tenido en cuenta para la facturación, determinado por el número de recibos de salario generados en el mes facturado. En ausencia de generación de nómina, el Número de empleados será igual al Número de empleados facturado en la última nómina realizada por Payfit o, en su defecto, al introducido en la Solución en la fecha de facturación.

Plan: oferta de servicios de Payfit elegida por el Cliente.

Precio del Servicio o Precio de los Servicios: Precio de los Servicios: para un mes determinado, precio facturado o facturable teniendo en cuenta el número de Centros de trabajo del Cliente, los Servicios, Planes y opciones elegidos, y las tarifas aplicables, y que se compone de:

Del precio de la suscripción básica : parte del precio correspondiente a la suscripción mensual a los Servicios, calculada en función del Número de empleados del mes en cuestión;

Del precio por Empleado : elemento del precio calculado en función del Plan elegido por el Cliente y el Número de empleados del mes en cuestión;

Del precio de las opciones eventualmente suscritas, en función del Número de empleados del mes en cuestión.

Primer mes de nómina : mes en el que el Cliente ha decidido realizar la primera nómina de sus Empleados a través de Payfit, una vez transcurrido el mes trabajado y a condición de que la Configuración de la Cuenta haya sido finalizada. Podrá ser prorrogado en las condiciones previstas en la cláusula relativa a la Configuración de los Servicios.

Servicios de atención al Cliente: servicios puestos a disposición del Cliente por Payfit con el fin de (i) informarle sobre las funcionalidades de los Servicios y el uso de la Solución, (ii) asistirle y acompañarle en sus gestiones relativas a la gestión de la nómina y a las Declaraciones sociales, y (iii) formar a los nuevos Usuarios de la Solución (Administradores).

Solución: el software SaaS Payfit, sus funcionalidades y su documentación.

Trámites con Administraciones Públicas : Declaración(es) realizada a las administraciones públicas competentes, incluyendo la liquidación y declaración de cotizaciones a la Seguridad Social a través del Sistema RED, ante las que está obligado el Cliente en su condición de empleador, y que son presentadas por Payfit, de acuerdo con los Trámites acordados con el Cliente, en su nombre y representación, en ejecución del presente Contrato.

Usuario(s) : Toda persona autorizada por el Cliente como Administrador y/o Empleado, mediante la asignación de una Cuenta por parte del Cliente: