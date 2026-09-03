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Teletrabajo

Plantilla de anexo de teletrabajo

  • Plantilla creada por nuestros expertos laborales

  • Comentarios para que puedas adaptar el modelo a tus necesidades

  • Recurso gratuito para que ahorres tiempo

FormatoPDF
Fecha de edición05 de febrero de 2026
AutoraPayFit España

Preguntas frecuentes

sobre la plantilla de anexo del teletrabajo

A raíz del coronavirus surgió la necesidad de regularizar y crear un marco legal para aquellas empresas que deseen continuar con políticas de trabajo flexible, y resultó en la publicación del Real Decreto-ley 28/2020 publicado el pasado 23 de septiembre: la Ley del Teletrabajo

Esta ley obliga a las empresas que ofrezcan el teletrabajo a incluir un anexo en el contrato de sus trabajadores donde se especifiquen las condiciones de este trabajo en remoto, y aquí te vamos a contar todos los detalles.

El anexo del teletrabajo es un documento que acompaña al contrato laboral en aquellas empresas donde el teletrabajo sea una opción voluntaria y se realice de manera regular.

  • La empresa deberá entregar a la representación legal de las personas trabajadoras todos los acuerdos de trabajo a distancia que se realicen y de sus actualizaciones, excluyendo aquellos datos personales e íntimos, en un plazo inferior a 10 días tras la firma.

  • Tras entregar el acuerdo a la representación legal de las personas trabajadoras, se enviará una copia a la oficina de empleo.