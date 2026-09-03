Plantilla de anexo de teletrabajo

A raíz del coronavirus surgió la necesidad de regularizar y crear un marco legal para aquellas empresas que deseen continuar con políticas de trabajo flexible, y resultó en la publicación del Real Decreto-ley 28/2020 publicado el pasado 23 de septiembre: la Ley del Teletrabajo.

Esta ley obliga a las empresas que ofrezcan el teletrabajo a incluir un anexo en el contrato de sus trabajadores donde se especifiquen las condiciones de este trabajo en remoto, y aquí te vamos a contar todos los detalles.