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Plantilla de anexo de teletrabajo
Plantilla creada por nuestros expertos laborales
Comentarios para que puedas adaptar el modelo a tus necesidades
Recurso gratuito para que ahorres tiempo
Preguntas frecuentes
sobre la plantilla de anexo del teletrabajo
A raíz del coronavirus surgió la necesidad de regularizar y crear un marco legal para aquellas empresas que deseen continuar con políticas de trabajo flexible, y resultó en la publicación del Real Decreto-ley 28/2020 publicado el pasado 23 de septiembre: la Ley del Teletrabajo.
Esta ley obliga a las empresas que ofrezcan el teletrabajo a incluir un anexo en el contrato de sus trabajadores donde se especifiquen las condiciones de este trabajo en remoto, y aquí te vamos a contar todos los detalles.
El anexo del teletrabajo es un documento que acompaña al contrato laboral en aquellas empresas donde el teletrabajo sea una opción voluntaria y se realice de manera regular.
La empresa deberá entregar a la representación legal de las personas trabajadoras todos los acuerdos de trabajo a distancia que se realicen y de sus actualizaciones, excluyendo aquellos datos personales e íntimos, en un plazo inferior a 10 días tras la firma.
Tras entregar el acuerdo a la representación legal de las personas trabajadoras, se enviará una copia a la oficina de empleo.