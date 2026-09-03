¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con los pagos que afectan a la salud, las pensiones o las bajas laborales de tus trabajadores? Y, ¿sabías que los seguros sociales son la pieza clave para garantizarlos? Aunque puede parecer un tema complicado, los seguros sociales no solo protegen a los empleados, sino que tienen implicaciones importantes para las empresas.

Aunque pueda parecer un tema complejo, entender qué son los seguros sociales, quién los paga y cómo se gestionan es vital tanto para ti como para los miembros de tu empresa. ¿Sabías que un mal manejo de estos podría afectar a la estabilidad de tu empresa? Y al contrario, una buena gestión puede contribuir a generar un mejor clima laboral. A lo largo de este artículo, exploraremos por qué entender los seguros sociales es mucho más que una obligación: es una oportunidad para crecer de manera más sólida y responsable.

¿Qué son los seguros sociales?

¿Qué son los seguros sociales?

Para entenderlo de manera clara, los seguros sociales son el conjunto de aportaciones económicas que tanto trabajadores como empresas hacen al sistema público de la Seguridad Social . Su objetivo es el de garantizar la protección de los trabajadores frente a situaciones como la jubilación, enfermedades, accidentes, desempleo, etc. En España, estas contribuciones permiten a los empleados disfrutar de prestaciones sociales y tener acceso a los beneficios establecidos por el gobierno. Estos pagos no solamente cubren los beneficios sociales básicos, sin que también dependen de factores como los grupos de cotización , los cuales determinan cuánto tiene que pagar cada parte, dependiendo del tipo de contrato y del sector. El correcto pago electrónico de seguros sociales es una obligación tanto para el empleado como para la empresa, y se realiza mensualmente.

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¿Qué se paga en los seguros sociales?

El pago de los seguros sociales se compone de varias cuotas y aportaciones destinadas a distintos fines y beneficios. Entre las principales contribuciones encontramos las que están relacionadas con la asistencia sanitaria, la baja por incapacidad temporal o permanente, el desempleo y la pensión de jubilación. Tanto el trabajador como la empresa aportan una parte de su salario en cada una de estas coberturas, y la cantidad a pagar por estos seguros sociales variará dependiendo de este salario.

Quizás te estás preguntando; ¿cada cuándo se pagan estos seguros sociales? Pues bien, estos pagos se llevan a cabo de manera mensual , por lo que las empresas deben asegurarse de cumplir con las fechas establecidas de pago con tal de evitar problemas legales y financieros. No obstante, se pueden dar ocasiones donde surjan dificultades temporales para poder realizar el pago dentro del pago establecido. En esos casos, seria posible solicitar un aplazamiento del pago de los seguros sociales del mes en curso, lo que permitiría entonces extender el plazo para realizar esta contribución. Este tipo de soluciones puede ser útil para mantener el nivel de liquidez de la empresa, aunque no se tiene que perder de vista que esta opción de aplazar es solamente una opción temporal, ya que se estará generando una deuda que se tendrá que cumplir con los nuevos plazos establecidos para evitar complicarse de más.

💡¿Sabías que? Las empresas no solo deben hacer aportaciones a la Seguridad Social por sus empleados, sino que también se pueden ver reflejadas sus cotizaciones como un beneficio fiscal .

En algunos casos, las contribuciones pueden ser deducidas de impuestos, lo que hace de los seguros sociales una inversión más atractiva para las empresas.

¿Qué seguros sociales hay?

Existen varias coberturas en los seguros sociales que protegen a los trabajadores frente a varias situaciones. Algunos de los más destacados en España son:

Seguro de asistencia sanitaria : Cubre las bajas médicas y proporciona acceso a servicios médicos y hospitalarios

Seguro de jubilación : Asegura la pensión del trabajador cuando este se retire

Seguro de incapacidad : Garantiza una compensación en caso que el trabajador coja la baja por incapacidad temporal o permanente

Seguro de desempleo: Ofrece una prestación económica en caso de que el trabajador pierda su empleo.





¿Cuánto se paga de Seguridad Social por un sueldo de 1200 euros?

Los pagos de los seguros sociales se calculan según un porcentaje del salario bruto. Por ejemplo, en el caso de un trabajador que recibe un sueldo de 1200€, las aportaciones a la Seguridad Social se distribuirán en diferentes conceptos que se distribuyen entre el trabajador y la empresa. El total que se paga por el trabajador incluirá tanto su aportación como la aportación hecha por parte de la empresa. En nuestro ejemplo, el trabajador pagará un total de 76,20€ (6,35%), mientras que la cotización a la Seguridad Social por parte de la empresa será de 349,20€ (29,10%). En total, la contribución total a la Seguridad Social será del 35,35% –en términos generales, el total de las contribuciones suele rondar entre el 30% y el 35%.

Concepto Porcentaje Importe (€) Responsable Base de cotización - 1200€ - Contingencias comunes 4,70% 56,40€ Trabajador Desempleo 1,55% 18,60€ Trabajador Formación profesional 0,10% 1,20€ Trabajador Contingencias comunes (Empresa) 23,60% 283,20€ Empresa Desempleo (Empresa) 5,50% 66,00€ Empresa Total aportaciones (trabajador) - 76,20€ Trabajador Total aportaciones (empresa) - 349,20€ Empresa Total (trabajador + empresa) - 425,40€ Ambos

Entonces, los seguros sociales representan una herramienta fundamental del sistema de bienestar laboral, tanto para las empresas como para la protección de los empleados. Para la empresa, asegurarse de que estos pagos se realizan de manera correcta y puntual es esencial para evitar problemas legales y garantizar que los trabajadores puedan acceder a sus beneficios.

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