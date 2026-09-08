Una vez se hayan celebrado las elecciones de comité de empresa y este se haya constituido, es necesario tener un reglamento interno claro que explique el funcionamiento del comité, organización, funciones, objetivos, miembros y órganos representativos.

Tener un documento escrito es de vital importancia para dejar reflejado de forma física todo lo relacionado con el comité de empresa.

¿Qué es el reglamento de un comité de empresa? ¿Cómo funciona el reglamento de un comité de empresa? Te lo explicamos a continuación.

¿Qué es el reglamento del comité de empresa?

El reglamento interno del comité de empresa es un documento escrito por los miembros que forman el comité, es decir las personas que llevan el comité lo redactarán y establecerán el contenido del reglamento del comité de empresa. Siempre respetando la normativa vigente una vez este último se ha constituido. Es importante saber la diferencia entre delegado de personal y comité de empresa para evitar errores.

Los reglamentos del comité de empresa son de vital importancia para el funcionamiento de este último. Sin embargo, estos no tienen carácter normativo, sino que se tendrán que elaborar en base a la normativa y leyes vigentes.

Eso significa que el comité de empresa no puede elaborar un reglamento “a medida”. En cuanto al reglamento de comité de empresa, el modelo a seguir para elaborarlo estará basado en la normativa y legislación actuales. Esto es así para evitar que cada comité de empresa funciones de una manera diferente. Siguiendo la normativa se establecen una serie de normas y pautas que todos los miembros deberán seguir.

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¿Cómo funciona el reglamento del comité de empresa?

El funcionamiento del reglamento del comité de empresa es similar a las funciones de comité de empresa. Como hemos mencionado anteriormente, el reglamento de funcionamiento del comite de empresa no se puede elaborar sin seguir unas pautas. El funcionamiento de este viene determinado por la legislación y normativa actual.

Una vez se haya organizado la constitución de comité de empresa el reglamento de procedimiento de comité de empresa establecerá lo siguiente:

Organización: Qué órganos representarán el comité de empresa. Podemos encontrar el presidente, secretario y vocal del comité de empresa así como los miembros. El número de miembros del comité dependerá del número de empleados de esta última.

Composición: La composición del comité de empresa estará formada por los miembros resultantes de las elecciones.

Funciones: El reglamento del comité de empresa establecerá las funciones a desarrollar por parte de los miembros del comité y el comité mismo en sí.

Dentro del reglamento de funcionamiento del comité de empresa para personal laboral, se detallarán, por ejemplo, las funciones del presidente del comité, el cual es el representante legal del Comité ante cualquier persona, tanto física como jurídica. También será el responsable de convocar los plenos y reuniones correspondientes.

Por otra parte, el secretario del comité cumplirá las funciones de confeccionar las actas de los acuerdos adoptados por el Pleno del Comité con la aprobación previa del Presidente. Por ejemplo, si se produce una negociación sobre el salario base, el secretario del comité tendrá que reflejar en el acta el resultado de la negociación y/o las acciones a desarrollar.

Relación con los trabajadores: En el reglamento interno de comité de empresa también veremos reflejado las funciones del comité de empresa en su relación con los trabajadores, así como los derechos que tienen los empleados en realizar reclamaciones, proponer iniciativas y proporcionar información a los trabajadores, por ejemplo relacionadas con el teletrabajo en España.

Al mismo tiempo también establecerá en qué tipo de negociaciones tendrá presencia el comité de empresa. Por ejemplo negociaciones de horas extraordinarias o de horario laboral en la empresa.

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