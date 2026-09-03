Este agosto, recomendar PayFit tiene premio. Gana 500€ por cada empresa que se una gracias a ti.
Guía sobre la reforma laboral
Guía creada por nuestros expertos en recursos humanos
Aspectos claves de la reforma laboral
Recurso gratuito para que ahorres tiempo
Preguntas frecuentes
sobre la reforma laboral del año 2022
La reforma laboral aprobada mediante el Real Decreto-ley 32/2021, en vigor desde marzo de 2022, marcó un antes y un después en el mercado de trabajo español. Aunque no es una norma nueva, sus efectos siguen plenamente vigentes en 2026 y continúan influyendo en la contratación, la negociación colectiva y la gestión de personas en las empresas.
Desde su entrada en vigor, se consolidó un nuevo marco en aspectos clave como la simplificación de los tipos de contrato, el refuerzo del contrato indefinido, el endurecimiento de las sanciones administrativas y la actualización de reglas sobre convenios colectivos.
También se reformularon varios preceptos del Estatuto de los Trabajadores, especialmente en materia de contratación temporal y en la regulación del contrato fijo-discontinuo, que ha ganado protagonismo en sectores con actividad estacional o intermitente.
Sí. La reforma introducida por el Real Decreto-ley 32/2021 sigue plenamente en vigor. Aunque fue aprobada en 2021 y aplicada desde 2022, continúa siendo la base del modelo de contratación y de flexibilidad interna en las empresas españolas.
Tras la reforma, la contratación temporal quedó limitada básicamente a dos grandes supuestos: por circunstancias de la producción y por sustitución de persona trabajadora. El uso indebido de contratos temporales puede dar lugar a sanciones y a la conversión del contrato en indefinido.
Porque, aunque la norma no sea reciente, su aplicación práctica sigue generando dudas. Una guía actualizada ayuda a interpretar correctamente la ley, evitar sanciones y tomar decisiones laborales con mayor seguridad jurídica.