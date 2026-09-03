Pasos para la constitución de un comité de empresa

El comité de empresa es un órgano representativo de los trabajadores dentro de una empresa que velará por los intereses de los empleados de la misma. En España, los comités de empresa están regulados en los artículos 63, 64 y 65 del Estatuto de los Trabajadores.

Por otra parte, la constitución de comité de empresa siempre deberá estar formada por trabajadores de la misma compañía. Se constituirán mediante sufragio libre y secreto, y tendrán derecho a voto todos los trabajadores de la empresa que lleven al menos un mes, ya sean interinos o fijos. Además, si quieres saber qué funciones desempeña un comité de empresa puedes consultar nuestro artículo sobre las funciones del Cómite de empresa .

¿Qué pasos hay que seguir para la constitución del comité de empresa? ¿Qué plazos hay para la constitución de un comité de empresa? En el artículo de hoy, te lo explicamos.

¿En qué consiste la constitución del comité de empresa?

¿En qué consiste la constitución del comité de empresa?

La constitución del comité de empresa es un proceso que empieza tras unas elecciones para elegir sus representantes. Como te hemos comentado en anteriores artículos, los empleados en empresas de más de 50 empleados tendrán derecho a estar representados por un comité de empresa mientras que los empleados en empresas que tengan menos de 50 empleados estarán representadas por un delegado de personal.

¿Cuál es el proceso para la constitución del comité de empresa?

Pues bien, el proceso a seguir para la constitución del comité de empresa es el siguiente:

Los promotores de las elecciones deberán avisar con un mes de antelación a la Secretaría General de Empleo de la intención de celebrar los comicios. En dicha comunicación se deberá identificar la empresa y el centro de trabajo donde se celebrarán las elecciones. Se deberán presentar las candidaturas mediante un modelo de acta de constitución de comité de empresa oficial donde deberán estar identificados el grupo sindical, los representantes de los trabajadores o la coalición que se presente a las elecciones. Como hemos comentado anteriormente, para la constitución del comité de empresa las votaciones serán mediante sufragio libre y secreto. A la hora de celebrar las elecciones la mesa electoral estará compuesta por:

Presidente de la mesa: Trabajador con más antigüedad

Vocal de la mesa: Trabajador de mayor edad

Secretario de la mesa: Trabajador de menor edad

El representante que más votos haya obtenido será el ganador de las elecciones. En caso de empate será elegido el trabajador con más antigüedad de la empresa.

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¿La constitución de un comité de empresa, qué plazos tiene?

La constitución de un comité de empresa requiere una serie de plazos los cuales hay que cumplir para que se haga de forma correcta:

Las votaciones se realizarán durante la jornada laboral. Una vez haya finalizado el escrutinio el acta de constitución del comité de empresa se levantará con el resultado. Se realizarán copias del acta, las cuales se remitirán al empresario, representantes electos e interventores. El resultado se hará público y se publicará en tablones de anuncios dentro de la empresa. En un plazo de 3 días se presentará el acta original a la Oficina Pública correspondiente.

¿Cuáles son las fases para la constitución de un comité de empresa?

A la hora de constituir un comité de empresa es necesario tener en cuenta una serie de fases para que el proceso se haga de forma correcta.

Se solicita el censo y se publica el modelo de convocatoria de constitución de comité de empresa. La exposición del censo se hará mínimo con 72 horas de antelación en el tablón de anuncios de la empresa. Se podrá reclamar al censo 24 horas después ante la mesa electoral. Las resoluciones a las reclamaciones se harán en las 24 horas siguientes. En 9 días naturales después se presentarán las candidaturas. La campaña electoral se hará mínimo 4 días antes de las elecciones, y durante el día de las elecciones no se realizarán horas extraordinarias para ir a votar.

En conclusión, la constitución de un comité de empresa es un proceso fundamental para fomentar una comunicación efectiva y transparente entre empleadores y empleados. Este órgano representa los intereses de los trabajadores y juega un papel crucial en la negociación de condiciones laborales, asegurando que se respeten los derechos de todas las partes. Por ello, implementar un comité de empresa no solo es un requisito legal en muchas situaciones, sino también una práctica que puede mejorar significativamente el clima laboral y la productividad empresarial.

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