Las inspecciones de trabajo son una pieza clave en el entramado de la legislación laboral española. Estas inspecciones aseguran que tanto empleadores como empleados cumplan con sus respectivas obligaciones y derechos.

En este artículo, vamos a profundizar en las diversas funciones que desempeña la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ofreciendo a empresarios y departamentos de Recursos Humanos una guía clara sobre cómo prepararse y qué esperar de estas visitas. Desde la verificación del cumplimiento de las normativas hasta la promoción de un ambiente laboral justo y seguro, la Inspección de Trabajo juega un rol fundamental en la dinámica laboral de cualquier empresa en España.

¿Qué es una inspección de trabajo?

¿Qué es una inspección de trabajo?

Una inspección de trabajo es un procedimiento realizado por funcionarios autorizados del gobierno, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la legislación laboral vigente en las empresas. Estos inspectores tienen la autoridad para examinar las condiciones de trabajo, revisar documentación, y asegurar que se respeten los derechos de los trabajadores en aspectos como salarios, seguridad, salud laboral, y horarios de trabajo, entre otros.

El propósito de estas inspecciones no solo es detectar y corregir irregularidades, sino también promover un ambiente de trabajo seguro y justo, fomentando el cumplimiento de la ley por parte de todos los actores involucrados. En España, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) es el organismo encargado de llevar a cabo estas tareas, actuando como mediador y vigilante para garantizar que tanto empleadores como empleados cumplan con sus deberes y ejerzan sus derechos conforme a la normativa laboral establecida.

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¿Qué funciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social son más habituales?

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) tiene distintas funciones, entre ellas:

Servicios de vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y contenido normativo de los convenios colectivos.

Servicios de asistencia técnica.

Servicios de arbitraje, conciliación y mediación.

Actuaciones inspectoras derivadas de los servicios prestados por la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social.

Es decir, la ITSS puede visitar el centro de trabajo, personándose el inspector y requiriendo la documentación necesaria. Esto es, se produce un un procedimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuyo objetivo es comprobar el grado de cumplimiento de la normativa laboral, impactando así en la organización en el trabajo . Se realiza en cualquier tipo de negocio, y su recibimiento es obligatorio.

La ITSS tiene plena capacidad para actuar. ¿Qué queremos decir? Los inspectores y subinspectores están autorizados para entrar libremente en cualquier momento, requerir información, exigir comparecencias de empresarios o trabajadores y adoptar las medidas cautelares que consideren oportunas.

Además, se presumen como veraces las actas que levantan y todo lo que se recoge en ellas (incumplimientos, etc.). Las funciones de la inspección de trabajo tienen carácter oficial.

Además, las conclusiones del inspector son vinculantes. Puedes tener una visita de este carácter en cualquier momento, con cualquiera de las funciones de la inspección de trabajo. Se consideran esenciales para garantizar el respeto a las condiciones de trabajo .

¿En qué consiste una Inspección de Trabajo?

Las funciones de la inspección de trabajo son idénticas en toda España. Sin embargo, su estructura se organiza de forma jerárquica siguiendo un orden territorial. Dependen del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con sus delegaciones autonómicas. Estas últimas, a su vez, se subdividen en las inspecciones provinciales.

Estas evaluaciones se distinguen en dos tipos en las provincias de mayor tamaño:

De Seguridad Social.

De prevención de riesgos laborales .

En el resto de las provincias, las funciones de la inspección de trabajo son las mismas. Eso sí, no se distribuyen en las dos categorías anteriores por cuestiones técnicas. Cualquier ciudadano o el comité de empresa pueden solicitar la visita de las autoridades laborales a un negocio. Pueden hacerlo mediante buzón anónimo o con una denuncia formal, que requiere identificación. Los empresarios no son notificados con carácter previo para evitar encubrimientos de infracciones.

La detección de un incumplimiento se traducirá, por lo general, en una sanción. Esto es clave para comprender cómo funciona la inspección de trabajo. Dependerá siempre de si la falta es leve, grave o muy grave . Las resoluciones están vinculadas a la presunción de veracidad. Para la ITSS se considerarán como válidas a no ser que se demuestre lo contrario.

¿Cuál es la función de la Inspección del Trabajo?

El Ministerio clasifica las funciones de la inspección de trabajo según su naturaleza. Como ya hemos comentado, la principal es verificar el cumplimiento de la normativa laboral. Con este propósito, puede optar por realizar auditorías técnicas, es decir, visitas a la empresa y por ende, se identifican cinco campos de actuación principales.

También requieren información, documentos, que se persone el empresario en las oficinas de la inspección, entre otras.

Prevención de riesgos laborales: Una de las funciones de la inspección de trabajo es comprobar que la compañía integre un plan de prevención de riesgos laborales . Para ello, se tendrán en cuenta los sistemas empleados y su adaptación al sector. Contrario a lo que se cree, el control de las medidas no se limita solo a las industrias o entornos con elevada peligrosidad.

Control de cotización y altas: Las autoridades podrán solicitar documentación relativa a la situación de cada empleado y pedirte que demuestres que la plantilla al completo está cotizando como debería. Pueden poner énfasis en que se hayan producido las altas y bajas correspondientes. Este es, de hecho, uno de los ámbitos más frecuentes que permiten entender cuál es la función de la inspección de trabajo . Hay que tener en cuenta que si el empleado no está dado de alta en la Seguridad Social , no puede cotizar.

Protección a extranjeros y migrantes: Otra de las funciones de la inspección de trabajo más conocidas está relacionada con los trabajadores extranjeros. Es decir, pueden solicitar que se demuestre que no hay empleados sin permiso de trabajo que no estén en alta trabajando.

Convenios colectivos y acuerdos individuales: La Inspección de Trabajo y Seguridad Social con sus funciones puede demandar que se muestren pactos internos y centrarse en que los acuerdos individuales no empeoren el convenio colectivo . Estos últimos, asimismo, tampoco pueden contradecir los términos del Estatuto de los Trabajadores.

Formulación de demandas: Esta es una de las principales funciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Las autoridades pueden actuar de oficio e interponer una sanción que suele tener, en la mayoría de los casos, una naturaleza económica. Pero también pueden traducirse en acciones inmediatas, como un cambio en el reconocimiento del contrato de trabajo .

En conclusión, las funciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social son fundamentales para asegurar un entorno laboral conforme a la ley en España. Estas inspecciones no solo sirven para identificar y corregir posibles incumplimientos, sino que también desempeñan un papel educativo, ayudando a empresarios y trabajadores a entender sus derechos y responsabilidades. Para cualquier empresa, estar bien preparado para una inspección es crucial. Por ello, herramientas como PayFit pueden ser de gran ayuda, simplificando la gestión de nóminas y asegurando el cumplimiento de las normativas laborales, lo que facilita una inspección sin contratiempos y contribuye a un ambiente de trabajo más justo y seguro para todos.

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