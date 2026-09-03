Recibir una citación para una inspección de trabajo puede generar incertidumbre y preocupación entre los empresarios y los profesionales de Recursos Humanos. Sin embargo, entender qué implica una citación y cómo responder adecuadamente es crucial para manejar la situación de manera efectiva. Una citación de este tipo indica que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social quiere verificar el cumplimiento de las normativas laborales en tu empresa.

¿Cuándo se recibe una citación para una inspección de trabajo? ¿Qué implica? ¿Cómo reaccionar ante ella? En este artículo, desglosamos todo lo que necesitas saber sobre el proceso de inspección. Con la información adecuada, podrás transformar una inspección de trabajo en una oportunidad para reafirmar el compromiso de tu empresa con un entorno laboral justo y legal.

¿Qué funciones tiene la inspección de trabajo?

¿Qué funciones tiene la inspección de trabajo?

Las funciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la equidad y la legalidad en el ambiente laboral de España. Esencialmente, recibirás una citación para una inspección de trabajo cuando se necesite llevar a cabo alguna de estas acciones:

Vigilar que se cumpla la legislación y la normativa de los convenios colectivos y la negociación colectiva.

Asesorar técnicamente a empresas y trabajadores sobre temas laborales y relativos a la Seguridad Social y empresa.

Mediar en conflictos laborales y huelgas.

Asistir a Juzgados y Seguridad Social.

Para realizar estas acciones, el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social dispone de las siguientes facultades:

Entrar libremente a cualquier lugar de trabajo.

Practicar las investigaciones necesarias, requiriendo las pruebas y documentaciones adecuadas para comprobar aspectos como las condiciones de trabajo existentes.

Solicitar la compañía de trabajadores, personal técnico o sus representantes durante la citación para una inspección de trabajo.

Evitar la destrucción de pruebas.

Las denuncias y la citación para una inspección de trabajo.

Ante una denuncia, el cometido de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es controlar si se cumplen los derechos laborales o si se produce una infracción de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Por lo tanto, si se presenta una queja, ya sea como trabajador o comité de empresa , los funcionarios de este organismo emitirán una citación para una inspección de trabajo. Después, determinarán si la acción del empresario entra dentro de sus competencias o si el trabajador tiene que reclamar sus derechos ante los tribunales correspondientes. Merece la pena señalar que si la empresa inspeccionada no comparece ante la citación para una inspección de trabajo, su actitud se considerará una obstrucción al procedimiento. En consecuencia, podrá recibir una sanción por parte de este organismo.

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¿Qué casos acaban en una citación ante la Inspección de Trabajo?

En las siguientes situaciones, este organismo puede ayudar a constatar una vulneración de derechos que tenga que llevarse a los tribunales o a resolver el problema con una sanción:

Acoso laboral.

Falta de alta en la Seguridad Social de algunos trabajadores.

Incumplimiento de los requisitos de prevención de riesgos laborales.

Existencia de contratos en fraude de ley.

Incumplimientos de jornada laboral, calendario o registro de jornada laboral.

En cambio, no se emitirá una citación para una inspección de trabajo en los siguientes casos:

Impagos salariales o reclamaciones de cantidades económicas, a menos que esta no se perciba por discriminación.

Insolvencia de la empresa que impida cobrar el salario.

Indemnización por despido.

Impugnaciones de sanciones que la empresa ha aplicado al trabajador, como la suspensión de empleo y sueldo.

Presentación de denuncias.

Existen tres maneras de presentar una denuncia que acaben en una citación para una inspección de trabajo:

Presencial , en las oficinas de las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social. También en los registros de las distintas administraciones estatales, autonómicas y locales, siempre que estas tengan establecido un convenio con el organismo.

Telemática , a través de la sede electrónica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Postal. En este caso, se dirigirá a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

¿Qué ocurre después de la denuncia?

Cuando la denuncia llega a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social , se comprueba si esta puede ser veraz. Para ello, es posible que se solicite la presencia del denunciante, así como de la organización sindical y la empresa. Sea quien sea, ante la citación de inspección de trabajo puede ir un representante.

Es importante aclarar que el denunciante no tiene la condición de interesado en el proceso de resolución de la denuncia, pero sí tiene derecho a ser informado de cómo se desarrolla la citación para una inspección de trabajo y la posterior tramitación.

Los inspectores encargados de las acciones de control de la empresa denunciada dispondrán de 9 meses para llevar a cabo toda la inspección. Si se produce algún retraso por la complejidad de las investigaciones que deben realizarse, bien sea porque el denunciado obstaculiza el procedimiento o por la necesidad de cooperación con administraciones internacionales, pueden seguir trabajando durante nueve meses más.

En resumen, recibir una citación para una inspección de trabajo es un procedimiento estandarizado que forma parte de la regulación laboral en España. Aunque pueda parecer intimidante, es una oportunidad para confirmar que tu empresa cumple con todas las leyes y regulaciones laborales aplicables. Prepararse adecuadamente, responder de manera proactiva y colaborar con los inspectores son pasos clave que pueden ayudar a gestionar este proceso sin contratiempos. Utilizar herramientas como PayFit puede simplificar enormemente la preparación, asegurando que todos los registros y documentación estén al día y accesibles, lo que contribuye a un resultado favorable en la inspección.

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