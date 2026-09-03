¿En qué casos afecta la Inspección de Trabajo a tu empresa? Este organismo está diseñado para vigilar el cumplimiento de la normativa en materia laboral y de la seguridad social, así como ejercer funciones de arbitraje, mediación, asistencia técnica, entre otros.

Por lo tanto, es importante conocer cómo se organiza y cómo funciona. En este artículo, explicamos a los empresarios y departamentos de RRHH todos los detalles sobre lo que necesitas saber sobre la Inspección de Trabajo.

¿Cómo funciona la Inspección de Trabajo?

¿Cómo funciona la Inspección de Trabajo?

La Inspección de Trabajo es un organismo oficial cuyo objetivo es controlar el cumplimiento de la normativa referente a materias laborales y de Seguridad Social de la empresa. De igual modo, desarrolla tareas de asesoramiento, conciliación y asistencia técnica.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social se organiza jerárquicamente. Cada comunidad autónoma dispone de una Dirección territorial y las provincias de una Inspección provincial. En este último caso, si el territorio es muy extenso, el equipo se divide en la jefatura de Seguridad Social y la de Prevención de Riesgos Laborales.

Si tras una inspección de trabajo se detecta una infracción, se levanta el acta de infracción y se lleva a cabo una propuesta de sanción a la autoridad laboral competente según la zona, que tomará la decisión final. En todo caso, hay que destacar que los hechos de los que informan los inspectores de este organismo siempre tienen presunción de certeza.

💡 ¿Sabías qué? Según la normativa del orden social infringida y la gravedad de la infracción, la inspección de trabajo genera tres grados de sanciones : leve, grave y muy grave y para cada grado hay una horquilla amplia de sanciones (ejemplo de 6.000 a 12.000 euros).

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¿Quién hace las inspecciones?

Después de definir qué es la Inspección de Trabajo, es importante analizar quién la compone. Los funcionarios que forman parte del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social son competentes en temas de Seguridad Social, empleo, trabajo de migrantes, asistencia técnica, relaciones laborales y prevención de riesgos laborales.

Por otro lado, el Cuerpo de Subinspectores Laborales tiene una doble especialización de inspección de trabajo en empleo/seguridad social y seguridad/salud laboral.

¿Cuáles son las facultades de los inspectores de trabajo?

Algunas de las funciones de la Inspección de Trabajo de los funcionarios de Inspección de Trabajo que acudan a tu empresa son:

Entrar en cualquier lugar, sin tener orden judicial o haber emitido un aviso previo.

Practicar las pruebas que se consideren precisas para dilucidar los hechos denunciados, como las irregularidades en el registro de jornada laboral.

Solicitar la presencia de empleados, representantes y personal técnico de las compañías investigadas para comprobar que se cumple con el Estatuto de Trabajadores.

Evitar que se destruyan pruebas estableciendo las acciones cautelares necesarias.

Adoptar las medidas requeridas en función de los resultados de la investigación. Algunas de ellas son la promoción de oficio del alta en la Seguridad Social , la paralización inmediata de los trabajos, la realización de modificaciones para el cumplimiento de la normativa y el levantamiento de actas de infracción.

¿Cuál es el procedimiento de Inspección de Trabajo y Seguridad Social?

La primera acción que realizan los inspectores y subinspectores de este organismo es una visita a tu centro de trabajo. Esta se hará sin aviso previo y durará el tiempo que sea necesario. De igual modo, puede llevarse a cabo la inspección con un requerimiento de comparecencia hacia el denunciado. Este deberá hacer las aclaraciones oportunas y aportar la documentación que requiera la Inspección.

Otra tarea de control es la comprobación de información que se encuentre en manos de las Administraciones Públicas. Finalmente, es posible iniciar un expediente administrativo, que refleje los elementos precisos para el inicio y la conclusión de la actividad inspectora.

El plazo para realizar todos estos procedimientos de inspección de trabajo es de 9 meses, pero podrá ampliarse por el mismo periodo de tiempo si:

Las actividades de inspección son muy complejas.

Has ocultado información que haya entorpecido la inspección.

Se necesita cooperación administrativa.

¿Qué centros de trabajo son objeto de inspección?

La Inspección de Trabajo es competente en el control de las normas de orden social en todos los sectores económicos. De esta manera, puede ejercer su actividad de control en:

Cualquier lugar de trabajo en el que se lleve a cabo una prestación laboral, ya sea pública o privada. En el mismo caso se encuentran los espacios habilitados para el trabajo, aunque no sean empresas propiamente dichas, como por ejemplo locales o viviendas.

Los medios de transporte en los que se haga un trabajo, así como sus instalaciones auxiliares o complementarias.

Los buques de pabellón español que se localicen en puertos o aguas de soberanía española.

Los puntos de salida y vehículos relativos a la emigración e inmigración interior.

Las entidades públicas y compañías privadas que colaboren en la protección y promoción social, así como en la gestión de la Seguridad Social.

Las sociedades cooperativas y laborales.

En definitiva, la Inspección de Trabajo es un organismo cuya actividad de control y vigilancia incluye todo tipo de lugares donde se practica el empleo, tanto a nivel público como privado. El resultado de sus acciones se considera siempre cierto, a menos de que se presenten pruebas concretas de lo contrario.

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