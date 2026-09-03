Ir al contenido principal
Estatuto de los Trabajadores

Guía sobre las sanciones y faltas de los trabajadores

  • Cuestiones clave del ET para los empresarios y equipos de RR. HH.

  • Guía creada por nuestros expertos en recursos humanos

  • Recurso gratuito para que ahorres tiempo

FormatoPDF
Fecha de edición05 de febrero de 2026
AutoraPayFit España

Preguntas frecuentes

sobre las sanciones y faltas de los trabajadores

Las sanciones y faltas en el trabajo se refieren a las consecuencias que puede enfrentar un empleado por incumplir normativas laborales.

  • Las faltas pueden ser leves, moderadas o graves.

  • Las sanciones varían en gravedad, desde amonestaciones verbales hasta despidos y acciones legales.

El artículo 60.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que establece el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en relación con la prescripción de infracciones y faltas, establece lo siguiente:

 

“En lo que concierne a los empleados, las faltas leves prescribirán en un plazo de diez días; las graves, en un plazo de veinte días; y las muy graves, en un plazo de sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión. Además, en cualquier caso, prescribirán a los seis meses de haberse cometido.”

 

Por ello, esta disposición contempla dos plazos de prescripción:

 

1️⃣ Un plazo corto de prescripción tal y como viene determinado en el Estatuto de los Trabajadores. 

2️⃣ Un plazo largo de prescripción, que establece que en cualquier caso, las faltas prescribirán a los seis meses de haberse cometido.

La guía de sanciones y faltas laborales de PayFit abarca conceptos básicos, tipos de faltas laborales, prescripción de estas faltas, comunicación efectiva sobre las mismas y las sanciones correspondientes. Proporciona un marco detallado para la gestión de faltas laborales, desde la identificación hasta la aplicación de medidas disciplinarias, asegurando un proceso claro y justo.

Descarga la guía de sanciones y falta de los trabajadores en PDF de PayFit para descubrir todo lo necesario sobre ellas.