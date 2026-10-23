Puntos clave sobre externalización de nóminas y software interno Externalización tradicional : delega la confección de la nómina y los trámites asociados en un proveedor especializado.

Software interno : permite a la empresa ejecutar el proceso, pero exige introducir las variables y asumir las revisiones.

Payfit : puede gestionar toda la nómina de tu empresa si lo deseas, con el apoyo de nuestro equipo de expertos laborales y tecnología. Mantienes siempre la validación final, y puedes usar la misma plataforma para gestionar el día a día de Recursos Humanos.

Cumplimiento laboral : debe incluir seguimiento de convenios, cotizaciones, IRPF, bajas médicas y obligaciones ante la Seguridad Social.

Coste y control: deben valorarse junto con la carga operativa, el nivel de acompañamiento y la trazabilidad del proceso.

Cuando una empresa crece, la gestión de nóminas exige más tiempo, conocimiento laboral y control sobre los datos. Ante esta situación, puede plantearse externalizar las nóminas a un proveedor, gestionarlas internamente con un software interno, o elegir PayFit, que te permite delegar toda la gestión en nuestro equipo de expertos laborales o mantenerla más cerca de tu equipo, siempre con la validación final en tus manos.

La diferencia no está únicamente en quién calcula la nómina. También importa quién introduce las variables, quién revisa los cambios normativos, quién gestiona las incidencias y qué visibilidad mantiene la empresa durante el proceso.

En este artículo comparamos la externalización de nóminas, el software interno y PayFit para ayudarte a decidir qué opción encaja mejor con tu empresa y cómo cumplir la normativa laboral al externalizar nóminas.

¿Qué es y cómo funciona la externalización de nóminas?

La externalización de nóminas consiste en delegar en un proveedor externo el cálculo, la gestión y la presentación de las nóminas y los seguros sociales de la plantilla.

La empresa envía las variables mensuales y el proveedor se encarga del resto del proceso, incluida la comunicación con la Administración para la presentación de los modelos fiscales y las cotizaciones a la Seguridad Social.

¿Qué tareas asume el proveedor al externalizar nóminas en una empresa?

Al externalizar nóminas en una empresa, el proveedor asume el cálculo del salario bruto y neto, las cotizaciones a la Seguridad Social, las retenciones de IRPF, la presentación de los modelos fiscales correspondientes (Modelo 111, 190, 216) y la gestión de altas, bajas y variaciones en el Sistema RED.

¿Cómo cumplir la normativa laboral al externalizar nóminas?

Para cumplir la normativa laboral al externalizar nóminas, conviene verificar que el proveedor actualiza los convenios colectivos aplicables, gestiona correctamente las bajas médicas y mantiene un histórico accesible de nóminas y seguros sociales.

La responsabilidad legal ante la Inspección de Trabajo sigue recayendo en la empresa contratante.

¿Sabías que...? Aunque delegues la nómina en un proveedor externo, tu empresa sigue siendo responsable ante una inspección de trabajo. Por eso es clave elegir un servicio que documente cada cambio normativo aplicado.

¿Qué ventajas aporta un software interno frente a externalizar nóminas en tu empresa?

Con un software interno, la empresa conserva el control directo sobre los datos y puede consultar la nómina desde el sistema. A cambio, su equipo debe introducir las variables, revisar los cambios normativos y resolver las incidencias que surjan durante el proceso.

¿Cómo mejora un software interno el control sobre los datos de nómina?

Con un software interno, el equipo de RR.HH. introduce las incidencias y visualiza la nómina calculada al instante, sin esperar la confirmación de un proveedor externo. Esta autonomía se traslada también a la plantilla gracias a la nómina interactiva, que permite a cada empleado consultar su recibo de salario línea por línea.

¿Qué papel tiene la IA en la reducción de tareas manuales dentro de la empresa?

Un asistente de IA disponible 24 horas al día hace tareas por ti y resuelve dudas laborales de forma instantánea, tanto para RR.HH. como para los empleados, reduciendo las tareas manuales que normalmente absorbe un servicio de externalización de nóminas.

¿Externalización, software interno o Payfit: qué modelo conviene a tu empresa?

La decisión depende del volumen de empleados, la disponibilidad de un equipo de RR.HH. y el nivel de control que quiera mantener la empresa.

Con Payfit no tienes que elegir entre extremos: puedes delegar toda la gestión de nómina en nuestro equipo de expertos, o mantenerla más cerca de tu equipo apoyándote en la plataforma. La siguiente comparativa resume las diferencias principales.

Aspecto Externalización Software interno Payfit Control de datos Delegado en proveedor Total, dentro de la empresa Tú eliges el nivel de delegación; siempre mantienes la validación final Velocidad de cálculo Sujeta a plazos del proveedor Inmediata Equipo experto con plazos definidos Coste Variable por nómina Cuota por empleado, predecible Precios transparentes y previsibles (servicio + tecnología) Actualización normativa A cargo del proveedor Depende del software Expertos laborales revisan y aplican los cambios Acompañamiento Según el despacho Soporte del proveedor Expertos laborales integrados, con trazabilidad completa Plataforma de RR.HH. No incluida Depende del proveedor del software Una única plataforma para nómina y gestión diaria de equipos

Más allá de comparar funcionalidades, Payfit destaca por permitirte elegir el nivel de delegación que necesitas, contar con el respaldo de expertos laborales en cada cambio normativo, disponer de una única plataforma para nómina y gestión de equipos, y mantener trazabilidad completa de cada proceso para validar con seguridad.

¿Se puede combinar la externalización puntual con un software interno?

Sí, algunas empresas prefieren automatizar el cálculo diario con un software y reservar el apoyo de un proveedor externo para situaciones puntuales, como despidos complejos o inspecciones de trabajo.

Con Payfit, esta flexibilidad no exige combinar dos proveedores distintos: puedes gestionar el día a día desde la plataforma y contar con el acompañamiento de nuestros expertos laborales cuando lo necesites.

¿Cómo afecta el crecimiento de la plantilla a esta decisión?

Cuanto más crece una empresa, más se nota el coste acumulado de la gestión de nóminas externalizada. Un software interno permite escalar la gestión de equipos sin que el coste crezca proporcionalmente.

Con Payfit puedes delegar toda la gestión de tus nóminas y los trámites asociados en nuestro equipo de expertos laborales, o gestionar parte del proceso tú mismo desde la plataforma. Sea cual sea tu elección, mantienes siempre visibilidad completa y la validación final.

¿Quieres ver más funcionalidades? Solicita una demostración gratuita y comprueba cómo puedes ahorrar tiempo y reducir errores en tu gestión de nóminas.