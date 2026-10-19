Puntos clave sobre el software de nóminas para asesorías laborales Gestión multiempresa : permite organizar la nómina de varias empresas y convenios desde un mismo entorno, con apoyo experto.

Cumplimiento laboral : combina el seguimiento de cambios legales con su revisión y aplicación en el proceso de nómina.

Modelos fiscales : facilita la presentación mensual y trimestral de modelos 111, 190 y 216 de cada empresa cliente.

PayFit AI : ayuda a resolver dudas frecuentes sobre nóminas y RR.HH. con contexto de cada empresa.

PayFit: puede operar la nómina y el cumplimiento laboral por cuenta de la asesoría, o dejar que esta gestione una parte del proceso desde la plataforma. La asesoría mantiene siempre la relación con sus clientes y la validación final.

Elegir el mejor software de nóminas para asesorías laborales no consiste únicamente en encontrar una herramienta capaz de calcular nóminas. Un despacho gestiona empresas con distintos convenios, jornadas, contratos, plazos y obligaciones legales, por lo que también necesita capacidad operativa, control y apoyo experto.

Los programas de nóminas para asesorías deben facilitar la gestión multiempresa, reducir las tareas repetitivas y ofrecer una visión clara del estado de cada cliente.

¿Qué debe ofrecer un software de nóminas para asesorías laborales?

Una asesoría no necesita solo calcular nóminas. También debe gestionar contratos y nóminas de múltiples empresas, tramitar los modelos fiscales de forma mensual y trimestral, gestionar bajas médicas y responder consultas de sus clientes.

¿Cómo gestionar el cumplimiento laboral en varias empresas a la vez?

Cuando cambia una tabla salarial, un convenio o un tipo de cotización, el valor de Payfit está en combinar la tecnología con el conocimiento de sus expertos laborales: el equipo identifica los cambios, analiza su impacto y prepara las modificaciones aplicables.

De media, las actualizaciones legales están disponibles en la plataforma entre 1 y 3 días después de su publicación, una rapidez que reduce el riesgo de aplicar tablas o tipos desactualizados en la cartera de clientes. Después, la asesoría o la empresa revisa y valida lo que corresponda.

¿Qué automatizaciones ahorran más tiempo al despacho?

El cálculo y presentación automática de modelos fiscales, la gestión y tramitación de bajas médicas ante el INSS y la TGSS, con sincronización dos veces al día, la solicitud automatizada de documentos en la TGSS y el envío de contratos y certificados de empresa al SEPE son las tareas que más horas liberan al equipo de una asesoría.

¿Qué funcionalidades marcan la diferencia frente a un software genérico?

El mejor software de nóminas para asesorías debe ayudar a gestionar una cartera de empresas, aplicar cambios normativos y reducir tareas repetitivas.

Con Payfit, la tecnología facilita la gestión diaria y el equipo de expertos laborales puede hacerse cargo de la operación cuando la asesoría lo prefiera, siempre bajo su supervisión y validación.

¿Cómo facilita el seguimiento fiscal una solución especializada?

Contar con una visión centralizada de modelos como el Modelo 111 o el Modelo 216 permite hacer un seguimiento más ágil de cada empresa. En Payfit, esta información está integrada en la gestión de la nómina.

¿Cómo simplifica la gestión de las bajas médicas?

Una solución conectada con la Seguridad Social permite incorporar la información de las incapacidades temporales al proceso de nómina de forma automática, reduciendo la carga operativa.

¿Cómo ayuda Payfit AI en el trabajo diario de una asesoría?

Payfit AI ofrece respuestas adaptadas al contexto de cada empresa, reduciendo las consultas repetitivas y liberando tiempo para tareas de mayor valor.

¿Qué opciones existen en el mercado español para asesorías laborales?

El mercado español ofrece distintas soluciones para asesorías laborales. A continuación comparamos las alternativas más habituales.

Solución Enfoque principal Ideal para Factorial Suite de RR.HH. con gestión de nóminas coordinada a través de asesorías certificadas externas. Pymes que buscan centralizar fichaje, ausencias y nóminas. Grupo Castilla Software modular de nómina con motor propio, firma digital y comunicación con la Administración. Asesorías con cartera de clientes de tamaño medio-grande. Sesame HR Plataforma de RR.HH. con distribución de nóminas y control horario. Empresas que priorizan la gestión del equipo junto a la nómina. Personio Ofrece nómina preliminar e integraciones con programas de nómina como a3innuva. Departamentos de RR.HH. de empresas medianas y grandes que buscan integraciones de nómina. Payfit Puede operar la nómina y el cumplimiento laboral por cuenta de la asesoría, combinando expertos laborales, tecnología e IA, o dejar que el despacho gestione parte del proceso desde la plataforma. El despacho mantiene siempre la relación con sus clientes y la validación final. Asesorías que buscan flexibilidad en el nivel de delegación, manteniendo visibilidad.

Caso práctico sobre software de nóminas para asesorías laborales

Una asesoría con 60 empresas cliente actualiza cada mes, a mano, las tablas salariales, registra las bajas médicas una a una y prepara manualmente los modelos fiscales.

Varias horas semanales dedicadas a tareas repetitivas.

Riesgo de aplicar una tabla salarial desactualizada.

Retrasos en la respuesta sobre el estado de los modelos fiscales.

Payfit combina tecnología con el saber hacer de sus expertos para simplificar estos procesos. La automatización reduce las tareas manuales y el acompañamiento experto aporta respaldo cuando la asesoría lo necesita, con el nivel de delegación que cada despacho decida.

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