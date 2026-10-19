Puntos clave sobre el software de nóminas multiconvenio Convenio aplicable : debe identificarse según la actividad, ámbito funcional y territorial.

Gestión multiempresa : organiza varias sociedades sin mezclar condiciones laborales.

Actualizaciones de convenios : PayFit puede configurar las tablas salariales en la plataforma, calcular incrementos y atrasos sin repercutir esta tarea al cliente, o dejar que tu equipo las gestione desde la plataforma con su apoyo.

Bajas médicas : cada incapacidad temporal se refleja en la nómina del empleado sin registro manual.

Nómina interactiva : el empleado consulta qué es cada concepto, cómo impacta y cómo se calcula.

Velocidad de actualización: PayFit publica las actualizaciones de convenio durante el mismo mes de publicación oficial.

Cuando un grupo empresarial reúne varias sociedades, gestionar la nómina implica aplicar distintos convenios colectivos, tablas salariales y complementos. Elegir el mejor software de nóminas para gestionar varios convenios exige combinar tecnología, seguimiento normativo y conocimiento laboral.

¿Qué es una empresa multiconvenio y por qué complica la nómina?

La complejidad no siempre depende del tamaño de la empresa, sino de cuántos convenios distintos conviven dentro del mismo grupo.

¿Cuándo se aplican varios convenios dentro del mismo grupo?

Cuando un holding agrupa sociedades de actividades distintas o cuando una empresa tiene centros con actividades sujetas a convenios sectoriales diferentes. El convenio aplicable depende de la actividad principal de la empresa.

¿Qué errores son más frecuentes en nóminas multiconvenio?

Los más habituales: aplicar la tabla salarial equivocada, mezclar complementos de dos convenios o no actualizar cada convenio de forma independiente. La opción de reabrir y editar nóminas facilita la regularización.

¿Qué funcionalidades necesita un software multiconvenio?

Centralizar la información de cada convenio sin mezclar sus condiciones laborales, especialmente la clasificación profesional y categorías, la estructura y tablas salariales y los distintos conceptos retributivos. También debe permitir gestionar particularidades como la jornada anual, los complementos de IT, los permisos, la distribución de la jornada y otras obligaciones específicas de cada convenio.

¿Cómo facilita Payfit la gestión multiconvenio?

Cuando se publica una actualización de convenio, Payfit puede configurar las tablas salariales sin repercutir esta tarea al cliente, calcular incrementos y atrasos, y facilitar su aplicación. Si lo prefieres, tu equipo también puede gestionar esta tarea directamente desde la plataforma. La información queda organizada en la gestión de equipos para que la empresa mantenga visibilidad y valide el resultado.

¿Qué papel tiene el cumplimiento legal en estructuras complejas?

Payfit avisa con alertas cuando se publican nuevas actualizaciones de convenio. La empresa las ve en la plataforma durante el mismo mes de publicación y puede aplicarlas o delegar su aplicación en el equipo de expertos. Esto se conecta con la gestión de nóminas y cotizaciones.

¿Cómo ayuda la IA en departamentos multiconvenio?

Payfit AI tiene contexto de más de 200 convenios colectivos y resuelve dudas teniendo en cuenta la casuística de cada empresa.

¿Qué gana una empresa multiconvenio con la nómina interactiva y la sincronización de bajas?

Además de centralizar la gestión normativa, mejora el día a día de los empleados.

¿Cómo mejora la sincronización de bajas médicas?

Cada incapacidad temporal se refleja directamente en la nómina del empleado sin registro manual, evitando errores con alto volumen de bajas.

¿Qué transparencia aporta la nómina interactiva?

La nómina interactiva permite a cada trabajador consultar su salario según su convenio, entendiendo qué es cada concepto, cómo impacta y cómo se calcula. Esto reduce consultas a RR.HH.

¿Qué opciones existen para nóminas multiconvenio en España?

Gestionar varios convenios en Excel multiplica el riesgo, como explicamos en software de nóminas vs. Excel.

Solución Enfoque principal Ideal para A3innuva / Wolters Kluwer Base de más de 1.400 convenios colectivos; ofrece el servicio a3convenios de actualización normativa, con una tarifa añadida al plan básico. Asesorías y grupos que ya trabajan con el ecosistema A3. Sage Nominaplus / Sage 200 La solución permite gestionar nóminas, automatizar procesos laborales e integrarse con Sage 200 ERP, con una tarifa añadida al plan básico. Empresas que centralizan su contabilidad con Sage. Grupo Castilla Software modular con motor propio y analítica por centro. Grupos con varios centros y necesidad de reporting. Factorial Trabaja con una red de asesorías certificadas para generar y gestionar nóminas. Grupos que priorizan centralizar la gestión de personal con soporte de asesoría. Sesame HR La plataforma permite gestionar incidencias de nómina, distribuir nóminas y exportar información para la asesoría, a través de servicios externalizados. Grupos con necesidad de control horario y coordinación con asesoría. Personio La plataforma ofrece nómina preliminar e integraciones con programas de nómina como a3innuva. Grupos que priorizan centralizar la gestión de personal. Payfit Permite delegar la configuración y actualización de tablas salariales por convenio, o gestionarlas tú mismo desde la plataforma. Calcula atrasos, aplica cambios normativos y mantiene trazabilidad completa del proceso. Todo incluido en su tarifa sin costes adicionales. Grupos que buscan flexibilidad en el nivel de delegación de la gestión de nómina.

Caso práctico para empresas multi-convenio

Un grupo con tres sociedades (hostelería, oficinas, logística) revisa manualmente los convenios cada mes y actualiza tablas por separado.

Riesgo de aplicar el convenio equivocado.

Revisiones salariales que se aplican tarde.

RR.HH. saturado con consultas sobre diferencias entre nóminas.

Con Payfit puedes delegar la gestión de la nómina y el cumplimiento laboral en nuestro equipo de expertos, o gestionar internamente parte del proceso desde la plataforma. En cualquier caso, tu equipo mantiene siempre visibilidad completa y la validación final.

¿Quieres ver más funcionalidades? Solicita una demostración gratuita y comprueba cómo puedes ahorrar tiempo y reducir errores en tu gestión de nóminas.