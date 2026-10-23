Puntos clave sobre el software de nóminas para varios centros de trabajo Gestión por centro de trabajo : organiza las condiciones laborales, jornadas y empleados de cada sede.

Convenios colectivos : ayuda a identificar y aplicar el convenio correspondiente según la actividad y el ámbito funcional y territorial.

Gestión multiempresa : permite gestionar distintas sociedades y centros sin mezclar sus condiciones laborales.

Actualizaciones normativas : el equipo de expertos revisa los cambios aplicables y su impacto en los trabajadores afectados.

Modelos fiscales y cotizaciones : se presentan por CIF (razón social), no por centro individual; el holding permite visualizar totales consolidados.

Flexibilidad de gestión: PayFit puede gestionar toda la nómina y el cumplimiento laboral de tus centros de trabajo si lo deseas, o puedes gestionar internamente parte del proceso desde la plataforma con el apoyo de nuestros expertos. En cualquier caso, tu empresa mantiene siempre la validación final.

Gestionar la nómina de una empresa con varios centros de trabajo exige coordinar distintas plantillas, jornadas, convenios, ausencias y condiciones laborales. Cuando cada sede utiliza archivos o procesos separados, aumenta el trabajo administrativo.

Por eso, elegir el mejor software de nóminas con varios centros de trabajo no consiste únicamente en centralizar la información. La solución debe combinar tecnología y conocimiento laboral para aplicar correctamente las condiciones de cada centro.

En este artículo explicamos qué retos plantea la gestión multicentro, qué debe ofrecer una solución de nóminas y cómo puedes delegar parte o toda la gestión para mantener el control con menos carga administrativa.

¿Qué retos plantea la gestión de nóminas en empresas con varios centros de trabajo?

Cuando una empresa opera desde varios centros de trabajo, cada sede puede estar sujeta a un convenio colectivo distinto, calendarios propios y obligaciones fiscales y laborales que deben gestionarse correctamente.

¿Cómo afecta la aplicación de varios convenios colectivos al cálculo de la nómina?

Cada convenio establece sus propios conceptos salariales, pluses, jornadas anuales, permisos retributivos, complementos de bajas médicas, periodos de prueba y tablas retributivas. Sin un sistema que distinga el convenio aplicable a cada centro, el riesgo de error aumenta.

¿Qué riesgos de cumplimiento surgen al gestionar varias sedes por separado?

Gestionar cada centro de forma independiente dificulta tener una visión global de la plantilla y multiplica el riesgo de error ante una inspección de trabajo. También complica el seguimiento de las cotizaciones a la Seguridad Social y los modelos fiscales de cada sociedad.

¿Sabías que...? Los modelos fiscales (como el Modelo 111 o el 216) se presentan por CIF, es decir, por razón social o empresa, no por centro de trabajo individual. Centralizar este seguimiento reduce el riesgo de errores y olvidos.

¿Qué debe ofrecer un software de nóminas multiconvenio y multicentro?

Un software de nóminas multiconvenio debe permitir asignar el convenio correcto a cada centro de trabajo y calcular las particularidades salariales de cada uno.

¿Cómo se gestionan las altas, bajas y ausencias de cada centro?

El software debe permitir dar de alta, baja o reabrir y editar nóminas de cualquier centro desde un mismo panel, así como gestionar las ausencias de cada trabajador.

¿Cómo funciona la gestión de grupos empresariales (holdings)?

Payfit permite crear cada empresa como un ente independiente con su propio CIF y configurar los distintos centros que necesite.

También permite agrupar varias empresas en un holding para visualizar totales consolidados (plantilla completa, importes de modelos fiscales, cotizaciones) sin tener que operar con sistemas separados.

¿Qué ventajas aporta centralizar la nómina de varios centros?

Centralizar la gestión tiene un impacto directo en el tiempo dedicado a la nómina y en el nivel de cumplimiento normativo.

Aspecto Gestión fragmentada Gestión centralizada con Payfit Aplicación de convenios Manual, riesgo de error por sede Automática según cada centro Visibilidad de plantilla Dispersa entre archivos Unificada en un único panel Modelos fiscales Seguimiento independiente por CIF Monitorización centralizada; totales visibles desde el holding Altas, bajas y ausencias Gestión duplicada por sede Un solo flujo para toda la empresa Nivel de delegación Todo recae en el equipo interno Tú eliges qué gestiona Payfit y qué gestionas tú, con validación final siempre en tus manos Escalabilidad Compleja al añadir centros Inmediata, sin reconfigurar

¿Cómo mejora la visibilidad fiscal con varios centros de trabajo?

Un software centralizado permite monitorizar los modelos fiscales de cada empresa. Además, desde el holding se puede consultar la suma total de los importes de todas las sociedades, facilitando el control sin revisar cada CIF por separado.

¿Qué papel tiene el asistente de IA en la gestión multicentro?

Un asistente de IA ayuda a resolver dudas laborales específicas de cada convenio, así como a hacer tareas por ti, agilizando la gestión de equipos entre centros.

Con Payfit puedes delegar la gestión de la nómina y el cumplimiento laboral de tus centros de trabajo en nuestro equipo de expertos, o gestionar internamente parte del proceso desde la plataforma con su apoyo. Sea cual sea el modelo que elijas, mantienes siempre visibilidad completa y la validación final.

¿Quieres ver más funcionalidades? Solicita una demostración gratuita y comprueba cómo puedes ahorrar tiempo y reducir errores en tu gestión de nóminas.