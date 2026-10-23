Puntos clave sobre software de nóminas y gestoría laboral Software interno : la empresa mantiene el control, pero asume la introducción de variables y las revisiones.

Gestoría laboral : externaliza la confección de nóminas, seguros sociales y trámites laborales.

Payfit : puede gestionar toda la nómina de tu empresa si lo deseas, combinando plataforma y expertos laborales. Mantienes siempre la validación final, y puedes usar la misma plataforma para el día a día de Recursos Humanos.

Coste : depende de empleados, complejidad de convenios y nivel de acompañamiento.

Tecnología e IA: facilitan seguimiento, transparencia y resolución de dudas.

Elegir entre un software de nóminas y una gestoría laboral no consiste únicamente en comparar precios. Payfit ofrece un enfoque distinto: puedes delegar toda la gestión de nómina en nuestro equipo de expertos laborales, apoyado en tecnología e IA, o utilizar la plataforma para gestionar el día a día de RR. HH. manteniendo siempre la validación final.

¿Qué es una gestoría laboral y qué incluye la confección de nóminas y seguros sociales?

Una gestoría laboral es un despacho especializado en la confección de nóminas y seguros sociales, la gestión de contratos y la tramitación ante la Seguridad Social y la AEAT.

¿Qué tareas realiza una gestoría laboral cada mes?

Cubre el cálculo salarial, cotizaciones, retenciones de IRPF, presentación de modelos fiscales 111 y 190, altas, bajas y variaciones en el Sistema RED, además del seguimiento de nóminas y cotizaciones.

¿Cuánto cobra una gestoría por hacer una nómina?

El precio de una gestoría online de nóminas es difícil de generalizar. Algunos proveedores low-cost anuncian precios desde aproximadamente 10€ por nómina, mientras que otros servicios más completos pueden superar los 35€-60€ por trabajador al mes. El coste final depende del volumen de empleados, el alcance del servicio, la complejidad de los convenios aplicables y los extras incluidos.

¿Sabías que...? Cuantos más empleados tenga tu empresa, mayor es el coste acumulado de una gestoría laboral facturada por nómina. Payfit, en cambio, ofrece precios transparentes y previsibles: un precio por empleado más una cuota fija.

¿Qué es un software de nóminas y en qué se diferencia de una gestoría laboral online?

Un software de nóminas y una gestoría laboral resuelven la gestión desde modelos distintos: en uno la empresa opera el proceso, en el otro lo delega por completo en un despacho externo. Payfit ofrece una alternativa más flexible: puedes delegar toda la gestión de nómina en nuestro equipo de expertos laborales, apoyado en tecnología, o gestionar el día a día desde la plataforma manteniendo siempre la validación final.

¿Quién controla el cálculo y los datos de la nómina?

Con un software, la empresa introduce variables y ve la nómina al instante. Con una gestoría de nóminas, depende de los plazos del despacho. La nómina interactiva permite consultar cada concepto sin preguntar a RR.HH.

¿Cómo se gestionan las actualizaciones normativas y las bajas médicas?

Algunos softwares, como Payfit, actualizan automáticamente los cambios en más de 200 convenios y sincronizan las bajas médicas directamente con la Seguridad Social.

¿Software de nóminas, gestoría laboral o Payfit: qué opción es más completa?

Aspecto Software de nóminas Gestoría laboral Payfit Coste Cuota por empleado, predecible Desde aprox. 10 € (low-cost) hasta 35 €-60 € por trabajador/mes (servicios completos); variable según alcance Precios transparentes y previsibles (servicio + tecnología) Velocidad Inmediata Sujeta a plazos del despacho Equipo experto con plazos definidos Control de datos Total en la empresa Delegado en el proveedor Tú eliges el nivel de delegación; mantienes siempre la validación final Actualización normativa Depende del software Manual, según el despacho Expertos laborales revisan y aplican los cambios Asesoramiento Vía IA o soporte Alto, personalizado Expertos laborales + IA, con trazabilidad completa del proceso Plataforma de RR.HH. Sí, propia No suele incluir Una única plataforma para nómina y gestión diaria de RR.HH.

Más allá del precio, Payfit destaca por permitirte elegir el nivel de delegación que necesitas, contar con el respaldo de expertos laborales en cada cambio normativo, mantener una plataforma única para la gestión de RR. HH. y disponer de trazabilidad completa sobre cada proceso.

¿Puedo delegar solo una parte de la gestión de nómina?

Sí, con Payfit puedes gestionar el día a día desde la plataforma y delegar en nuestro equipo de expertos laborales las tareas que prefieras, como la aplicación de cambios normativos o la resolución de incidencias complejas.

Tú decides el nivel de delegación, y siempre mantienes la validación final. Si además trabajas con una asesoría, Payfit Gestoría facilita la colaboración entre tu plataforma y tu despacho.

¿Qué papel juega la IA en la reducción de tareas manuales?

Un asistente de IA disponible 24h resuelve dudas laborales, reduciendo la dependencia de la gestoría de nóminas y agilizando la gestión de equipos. Además, puede hacer tareas por el usuario, como la carga masiva de datos, por ejemplo.

Con Payfit puedes delegar toda la gestión de tu nómina en nuestro equipo de expertos laborales, o gestionarla tú mismo desde la plataforma con su apoyo. En cualquier caso, mantienes siempre visibilidad completa y la validación final.

¿Quieres ver más funcionalidades? Solicita una demostración gratuita y comprueba cómo puedes ahorrar tiempo y reducir errores en tu gestión de nóminas.