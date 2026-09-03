¿Estar presencialmente en la oficina es sinónimo de productividad? Aunque aparentemente podría parecer que sí, el presentismo laboral es cada vez más común en el mundo corporativo, cuando a pesar de estar presente en el puesto de trabajo, la productividad del empleado está comprometida debido a malestares físicos, agotamiento, enfermedades, etc. A diferencia del absentismo , donde los empleados faltan, el presentismo puede llegar a ser todavía más perjudicial, ya que las consecuencias son menos evidentes pero no por eso menos costosas. Entonces, ¿qué es exactamente el presentismo laboral?, ¿cómo podemos medirlo?, ¿cómo impacta en una empresa?

¿Qué significa presentismo laboral?

¿Qué significa presentismo laboral?

El significado de presentismo laboral hace referencia a la asistencia presencial de los empleados en el trabajo, incluso cuando estos no están en condiciones óptimas para hacerlo –ya sea debido a enfermedades, estrés o agotamiento físico o mental. Entonces, aún estando físicamente presentes en su puesto, su capacidad de rendimiento se ve limitada. Así, a diferencia del absentismo, donde el empleado puntualmente no se presenta en su lugar de trabajo, el presentismo implica la presencia física pero con una baja productividad. El presentismo laboral es tan perjudicial para el empleado (el empleado podría estar empeorando su estado de salud) como en la gestión de equipos y la productividad global de la empresa.

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Entonces, ¿qué se considera presentismo?

Así entonces, consideramos presentismo cuando una persona asiste a su lugar de trabajo, aunque sus condiciones no le permitan llevar a cabo sus funciones al 100%. Las causas de este presentismo laboral podrían pasar debido a razones de salud física , como un resfriado, una gripe o un dolor de cabeza persistente, o por causas emocionales , como el estrés, la ansiedad o la depresión. Un ejemplo de presentismo laboral sería un empleado que, a pesar de estar muy resfriado, decide trabajar por miedo a no cumplir con sus objetivos laborales , por las presiones del entorno o debido a una sobrecarga de trabajo . Aunque la intención del trabajador sea buena, su productividad se ve afectada debido a la falta de concentración y energía, y podría afectar tanto a su bienestar como al desempeño de su equipo.

¿Qué porcentaje es el presentismo laboral?

El porcentaje de personas trabajadoras que sufren de presentismo laboral varía en función del sector y el país. Aún así, varios estudios demuestran que en buena parte de los países el presentismo es incluso más prevalente que el absentismo, comportando una pérdida de más del 5% de la productividad para las empresas, según una investigación de la Organización Internacional del Trabajo ( OIT ). En España, por ejemplo, se estima que más del 30% de los trabajadores se ven afectados por el presentismo en algún momento de su carrera laboral. Cabe remarcar que el presentismo sucede especialmente en aquellos países cuya cultura de trabajo prioriza la presencia por encima del bienestar personal, y dentro de estos depende también de las políticas laborales y la cultura de trabajo de cada empresa, ya que en ocasiones podría derivarse de una cultura organizacional que no fomenta el equilibrio entre la vida laboral y personal.

¿Cómo medir el presentismo laboral?

Medir el presentismo laboral no es tan sencillo como contabilizar el absentismo ya que, aunque los trabajadores estén presentes, su rendimiento es menor. Para detectar el presentismo laboral y medir su impacto en la productividad, las empresas deben utilizar indicadores de rendimiento que tengan en cuenta tanto la presencia como el nivel de productividad de los empleados:

Evaluaciones de desempeño : Podríamos identificar presentismo si a pesar de estar físicamente presentes en el lugar de trabajo, la productividad de los trabajadores es baja.

Encuestas de salud y bienestar : Consultar con los empleados su estado de salud, nivel de estrés o cansancio nos podría ayudar a identificar si hay presentismo en la empresa.

Monitorizar horas extras o tareas no completadas: Podríamos detectar trabajadores que sufren de presentismo si estos trabajan más horas pero no entregan buenos resultados.

Una vez sabemos cómo identificar el presentismo, es importante que nos enfoquemos a prevenirlo, ya que afecta negativamente tanto a la productividad como al bienestar del equipo. Para evitarlo, es esencial que se implementen programas de desarrollo profesional que motiven a los empleados, reducir la rotación de personal promoviendo el desarrollo de carreras a largo plazo, y fomentar un estilo de liderazgo que se base prácticas como la empatía y la comunicación efectiva. Entonces, evitando el presentismo contribuimos a construir un clima laboral más saludable y eficiente, beneficiando así a toda la empresa.

¿Cuál es un ejemplo de presentismo?

Un ejemplo menos evidente pero común de presentismo podría ser un trabajador que atraviesa problemas de salud mental, como ansiedad severa o depresión, pero decide acudir a su puesto de trabajo por miedo a no poder cumplir con su carga laboral , a que se cuestione su compromiso laboral o a la falta de claridad sobre sus perspectivas laborales . Aunque este trabajador estará físicamente presente, su capacidad tanto de concentración como de concentración o de tomar decisiones y colaborar con el equipo se verán afectadas. Este tipo de presentismo no sólo impactará en la calidad de su desempeño, sino que puede reflejar una cultura laboral poco empática y con un insuficiente enfoque en el bienestar emocional de los trabajadores.

Entonces, el presentismo es un desafío que aunque silencioso, es muy significativo, ya que afecta tanto a los empleados como a las empresas. Además, no solamente se trata de trabajadores que estén físicamente presentes pero mentalmente ausentes, sino de una pérdida constante de productividad, rendimiento y bienestar organizacional. Así, identificar y tratar el presentismo implica promover una cultura empática y saludable, que priorice el bienestar emocional y físico de todos los miembros de una empresa.

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