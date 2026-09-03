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Guía sobre la gestión de las vacaciones
Cuestiones clave para los empresarios y equipos de RR. HH.
Guía creada por nuestros expertos en recursos humanos
Recurso gratuito para que ahorres tiempo
Preguntas frecuentes
sobre la gestión de vacaciones
En España, los empleados tienen derecho a un mínimo de 30 días naturales de vacaciones al año. Esto puede incluir fines de semana y días festivos.
Durante las vacaciones, los empleados tienen derecho a recibir su salario normal, incluyendo cualquier complemento o incentivo regular que forme parte de su salario. El cálculo debe basarse en el promedio de ingresos de los últimos doce meses.
En nuestra guía, diseñada por expertos en RR. HH. de PayFit, para la gestión de las vacaciones de tus empleados en formato PDF, encontrarás todo lo necesario para llevar a cabo una óptima gestión de estas.
Este recurso tiene como objetivo brindarte una guía completa para gestionar las vacaciones de tus empleados de manera efectiva, asegurando que todas las acciones relacionadas con la planificación y disfrute de las vacaciones cumplan con los requisitos legales y normativos establecidos.