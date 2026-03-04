La Campaña de la Renta se abre el plazo entre abril y junio para realizar la declaración de la renta del año anterior por vía telemática. Es importante, que antes de esta fecha tengamos en orden toda la documentación necesaria para hacer la declaración de la renta correspondiente a las rentas, así poder recopilarla y tenerla a mano para cuando sea necesario.

¿Qué es el IRPF?

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se trata de un impuesto que exige la Agencia Tributaria sin ofrecer ninguna contraprestación a cambio, es decir, se trata de un impuesto que se declara, a través de la declaración de la renta IRPF. Los residentes en España están obligados a pagar el IRPF conforme a la ley y sería la forma de contribuir por parte del ciudadano.

Se trata de un tributo de carácter personal y directo que grava, según los principios de igualdad, generalidad y progresividad, la renta de las personas físicas dependiendo de su naturaleza y circunstancias personales.

La empresa, a través del IRPF en nómina, adelanta el cobro del impuesto IRPF a la Agencia Tributaria cada mes. Es fundamental que tengamos claro estos conceptos como empresario o profesionales de RR. HH. En el certificado de retenciones, se expide el resumen de las percepciones brutas anuales y las retenciones practicadas y sirve como guía para realizar de forma correcta la declaración de la renta IRPF.

¿Qué documentos necesito para declarar la renta?

El disponer de la documentación necesaria para hacer la declaración de la renta, es necesario debido a que la declaración de la renta incluye información sobre los ingresos y gastos del contribuyente, en el que se plasman las deducciones fiscales. La correcta organización de los documentos para declarar la renta, es vital para no cometer errores y no omitir ningún tipo de deducción a la que se pueda optar.

El tener clara la obligación de hacer la declaración de la renta, nos puede ahorrar muchos quebraderos de cabeza, debido a que si no la realizamos correctamente se pueden aplicar sanciones y multas económicas.

La documentación necesaria para hacer la declaración de la renta es la siguiente, según la Agencia Tributaria:

Documentación Personal

DNI original del titular.

Referencias catastrales (identificador de los bienes inmuebles) de todos los inmuebles en propiedad.

Número IBAN de cuenta bancaria.

Situación Personal

Autorización y Fotocopia DNI (todos los miembros de la unidad familiar) - Modelo de autorización

Cambios en la estructura familiar producidos durante el 2025: divorcios, viudedad…

Certificado de invalidez (en caso de alguna minusvalía).

Certificado de pensiones (El Ministerio de trabajo y Seguridad Social lo envía a los pensionistas).

Justificantes, Derecho a Deducciones Fiscales

En caso de estar alquilando un inmueble : NIF del arrendador y las cantidades pagadas por el alquiler.

Con una hipoteca : los recibos de los seguros anteriores al año concreto.

Por adquisición de préstamo : los saldos pendientes de amortizar del préstamo original.

Cuotas por afiliación a sindicatos/partidos políticos.

Por donativos: los justificantes pertenecientes de donaciones a ONGS…

Facturas de gastos deducibles (en caso de ser autónomo): gastos médicos, dentales, gastos en educación…

Certificados para declarar la situación fiscal

Certificado de retenciones IRPF e ingresos de cuenta: documento que recoge las percepciones brutas totales del año, así como las retenciones practicadas sobre la base imponible, a través de las retenciones de IRPF en nómina, durante el año fiscal.

Certificado de entidades financieras: Las entidades financieras deben proporcionar un certificado en el que consten los rendimientos generados por; depósitos, fondos de inversión e intereses abonados en el ejercicio del año anterior.

Certificado de imputación de rentas: En caso de ser propietario de bienes inmuebles que generen rentas.

Carta de concesión de subvención.

¿Cuándo hay que hacer la declaración de la renta?

Es importante, que entendamos que cada año se realiza la declaración de la renta correspondiente al ejercicio del año anterior.

El tener estas fechas claras nos ayudará a organizar mejor la gestión de toda la documentación necesaria para hacer la declaración de la renta IRPF. Si optamos por presentarnos en las propias oficinas de la Agencia Tributaria, deberemos llevar con nosotros toda la documentación para hacer la declaración de la renta con nosotros físicamente.

