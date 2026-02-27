Es importante que como empresarios o expertos en RR. HH. tengamos claro quién tiene obligación de declarar y hacer la declaración de la renta. Se trata de una duda muy común y el poder solventarla nos ayudará a mejorar la experiencia de nuestros empleados.

En España, la obligación de declarar y hacer la declaración de la renta se extiende a todas las personas físicas que hayan obtenido unos ingresos superiores a 22.000 euros brutos anuales, cuando se trata de un único pagador, o de 15.000 euros brutos anuales, de más de un pagador. Este mínimo se aplica a cada ingreso recibido bajo el régimen general.

¿Quién tiene obligación de realizar la declaración de la renta en 2025?

¿Cuál es el sistema tributario progresivo para hacer la declaración de la renta?

La obligación de realizar la declaración de la renta, se extiende a la mayoría de las personas físicas que están residiendo en España. En general, a todos aquellos contribuyentes que hayan obtenido unos ingresos superiores a las cantidades determinadas por la Agencia Tributaria. En 2025, aquellas personas que están en situación de desempleo también están obligadas a realizar la declaración de la renta, independientemente de sus ingresos y de la cuantía de los mismos.

Es importante entender que la obligación de presentar la declaración de la renta no solo afecta a los contribuyentes que obtengan ingresos mediante el trabajo u actividad (a los que se le retiene el IRPF en la nómina), sino también se deberán tener en cuenta aquellas rentas que tienen un origen en propiedades como podría ser aquellos ingresos obtenidos mediante inversiones financieras o mobiliario de inmuebles. Además, los contribuyentes deben tener en cuenta las ganancias patrimoniales obtenidas en el ejercicio fiscal, ya que también forman parte de la obligación de declarar y de la correcta gestión de sus obligaciones fiscales. Cumplir con las obligaciones relacionadas con pensiones es también de vital importancia para evitar sanciones.

Tenemos que tener en cuenta que los límites que eximen de la no obligación de realizar la declaración de la renta, se basan en el principio de que vivimos en un sistema tributario progresivo. Donde se aplican los mínimos con base en la situación económica de cada individuo, por lo tanto, tendrán obligación de declaración de renta, aquellos que obtengan unos ingresos suficientes como para poder tener obligaciones fiscales.

Es decir, aquellos que, en un sistema tributario justo, dispongan de unos ingresos suficientes para costear el nivel de vida del país en el que se contribuye fiscalmente. Por lo tanto, es de vital importancia el poder cumplir con la obligación de declaración de la renta, debido a que en caso contrario, se podrán aplicar sanciones y multas que pueden repercutir en el bolsillo de aquellos que no cumplan con la obligación de declaración de la renta.

Partiendo de esta base, diríamos que la mayoría de los contribuyentes, personas físicas residentes en España, están obligados a declarar. Tenemos que tener claros los límites que eximen de la propia declaración de la renta y que están relacionados con la capacidad económica del contribuyente y con la cuantía de sus ingresos y con las pensiones percibidas.

💡 ¿Qué son las retenciones de IRPF? El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) es una de las retenciones más importantes para el cálculo de una nómina. Así pues, la retención de IRPF es un impuesto que se adelanta a la Agencia Tributaria. Estas retenciones representan el impuesto sobre las rentas obtenidas por los trabajadores a través de la nómina (así como por los profesionales a través de las facturas), y se ingresan en la Agencia Tributaria a través de los modelos correspondientes, como por ejemplo, el Modelo 111. Además, las ganancias patrimoniales obtenidas durante el ejercicio y los rendimientos mobiliarios deben incluirse en la declaración.

¿Cuáles son los requisitos mínimos para realizar la declaración de la renta?

En 2025, los requisitos mínimos para realizar la declaración de la renta son:

Todos los trabajadores por cuenta propia como ajena, con unos ingresos superiores a los 22.000 euros anuales , si proceden de un solo pagador

También aquellos trabajadores con unos ingresos superiores a los 15.000 euros brutos anuales , si proceden de más de un pagador, siempre que los ingresos del segundo y siguientes pagadores no superen los 25.000 euros en total

Aquellos contribuyentes con unos rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidas a rendimientos o plusvalías por encima de 1.500 euros brutos anuales. Es obligatorio incluir todas las ganancias patrimoniales obtenidas durante el ejercicio en la declaración y evaluar la cuantía de las mismas.

¿Quién no tiene obligación de realizar la declaración de la renta?

¿Cuáles son los requisitos para no realizar la declaración de la renta?

Como hemos dicho anteriormente, quien no cumpla con los requisitos mínimos para la obligación de la declaración de la renta, estará exento de la obligación de presentar la declaración renta.

Por lo tanto, no estarán en obligación de declarar la declaración renta, aquellos contribuyentes que con un solo pagador no superen ingresos de 22.000 euros brutos anuales y con dos o más pagadores, no hayan superado los 15.000 euros al año, teniendo en cuenta que los ingresos recibidos por el segundo pagador, no superen, en suma, más de 1.600 euros anuales.

Estos topes, establecidos por la Agencia Tributaria, este año se tendrán en cuenta los ingresos obtenidos durante el ejercicio del año anterior, es decir, la obligación de realizar la declaración de la renta es en 2025, pero se declara lo obtenido en 2024 y esa es la obligación declaración renta.

Podríamos tener dudas a la hora de entender el significado del término pagador. A modo de aclaración, cuando tenemos dos o más pagadores, la obligación de declaración renta, presenta unos mínimos de ingresos inferiores. Esto significa que, si hemos recibido ingresos de más de dos o más trabajos en 2024 (también cuentan las rentas recibidas de organismos o administraciones, como pensiones), tendremos la obligación de declaración renta en 2025. Además, los contribuyentes deben revisar todas las ganancias patrimoniales de cada ejercicio fiscal y los rendimientos de mobiliario correspondientes.

¿Para qué sirve el certificado de no presentación de la declaración de la renta?

En el caso de que no tengas la obligación de presentar la declaración de la renta, puedes solicitar un certificado de no presentación de la declaración de la renta. Este certificado puede ser necesario cuando en un trámite se tenga que declarar el IRPF.

La solicitud del certificado de no obligación de declaración de la renta se puede tramitar a través de la APP de la Agencia Tributaria y de forma presencial en las Delegaciones de la Agencia Tributaria, siempre y cuando se solicite una cita previa.

Si trabajas con un software de nóminas como PayFit, podrás descargar el certificado de retenciones y proporcionar un espacio dedicado a tus empleados desde donde descargar la documentación necesaria para hacer la declaración de la renta.

