Cómo humanizar los RRHH de una empresa

Humanizar los RRHH de una empresa significa utilizar un modelo de trabajo que sitúe a la persona en el centro, es decir, cultivar un ambiente y procesos en el que se cuide la salud emocional, social, laboral, física, individual, y colectiva.

Hay tareas del departamento de recursos humanos que tienen bien poco de humano, y por esa razón existen soluciones digitales que tratan de reducir el tiempo que se dedica a estas tareas, con el objetivo de centrar la atención en lo importante: las personas.

¿Cómo humanizar los Recursos Humanos?

No existe una fórmula mágica para conseguir que tu equipo esté satisfecho y se sienta parte de la misión de tu empresa. Pero si hay algunos consejos que hemos podido comprobar que funcionan y te llevarán un paso más allá en la gestión de los Recursos Humanos.

Innovación de métodos: es imprescindible apoyarse en la innovación tecnológica que está cada vez más presente en el ecosistema de RRHH, gracias a herramientas como Payfit, puedes reducir los recursos y tiempo que dedicas a la gestión de recursos humanos. Credibilidad en los mensajes y en los canales de comunicación: contar con un canal de comunicación interno sencillo e inmediato, sobre todo si la plantilla de tu empresa está creciendo. Retribución flexible y justa: el primer paso para poner en el centro a las personas es darles el valor y reconocimiento que merecen, así como una retribución no solo justa, sino flexible. Retener el talento: es primordial saber cómo retener el talento y mantener a las personas que demuestren competencia en su rol y en su comportamiento, por ejemplo, con beneficios para empleados. Contribuir a una cultura empresarial llena de valores tanto para empleados como para colaboradores y relaciones comerciales. Visibilidad en las redes sociales: como empresa, y sobre todo para fomentar la atracción de talento, es importante que muestres hacia fuera la cultura empresarial y los valores que mantienen a tu equipo de trabajo satisfecho y cohesionado.

Valorar mucho más a las personas que los recursos, los bienes, las metodologías o las propias estructuras.

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¿Qué ventajas tiene humanizar los RRHH para la empresa?

La respuesta es muy sencilla: en las personas reside la clave para la creación de ventaja competitiva, por tanto, lo esencial para que tu empresa funcione y sea sostenible en el largo plazo es valorar más a los empleados, y en general, a todas las personas implicadas en tu actividad empresarial.

El desarrollo profesional de las personas trabajadoras va ligado a un desarrollo personal, por ello, si la empresa tiene en cuenta necesidades personales o inquietudes como la formación, las experiencias, adecuar la jornada a las necesidades de conciliación, etc., será más fácil construir un camino conjunto en el que tanto la empresa como sus trabajadores y trabajadoras se beneficien.

Sin duda alguna, la felicidad del trabajador impacta directamente en los resultados a través de una mayor implicación en los proyectos, mejor conexión con los clientes, mayor calidad en el trabajo y mejor salud. En definitiva, repercute en el bienestar de los empleados y los datos lo demuestran:

La amistad en el trabajo puede reducir el estrés entre un 10% y un 15%.

7 de cada 10 millennials comparten datos de salario con sus compañeros.

El 46% de los empleados aseguran que tener un amigo en el trabajo influye directamente en su felicidad laboral.

Tener amigos en el trabajo reduce los incidentes en seguridad en casi un 40%.

1 de cada 5 empleados asegura tener un mejor amigo en el trabajo.

40% de las nuevas empresas se forman a través de las amistades de los fundadores.

Un cambio en el enfoque

Tradicionalmente, a lo que más importancia se le daba en una empresa era a la estrategia comercial y los resultados, mientras el capital humano quedaba en un segundo plano. A menudo vemos que en la urgencia de cumplir objetivos y aumentar las ventas, algunas empresas olvidan que los empleados son personas. Por eso, humanizar este departamento y, de hecho, todo el lugar de trabajo (sea virtual o presencial) es muy importante para mejorar el compromiso y la satisfacción laboral de los empleados, mejorando así la productividad de la compañía.

Nunca nos cansaremos de decirlo: ¡las personas son los activos más valiosos de una organización!

Como hemos comentado al inicio, ayudarse de herramientas para gestionar los recursos humanos es imprescindible, y Payfit es una de ellas. Con nuestro módulo 1-1 podrás programar reuniones periódicas con tus empleados que mejoren y faciliten la comunicación entre vosotros. Puedes solicitar una demo a continuación.