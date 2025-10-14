En diciembre de 2022 se publicó en el BOE la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, más comúnmente conocida como la “Ley de Startups”. Es decir, crear una nueva compañía es algo que no solamente beneficia al emprendedor, sino a todo el ecosistema de empresas y a la economía. Por ello, ya se legisla en este sentido, buscando el fomento del emprendimiento y nuevas oportunidades. Conocer y aplicar estas leyes puede convertirse en una ventaja competitiva para la empresa, especialmente cuando hay que realizar alguna ronda de financiación para lanzar el proyecto. En este artículo, explicamos a los emprendedores y empresarios los aspectos clave de una de las leyes más novedosas : la Ley de Startups.

¿Qué es la Ley de Startups ? El nombre oficial de la Ley de Startups es “Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes”. El Anteproyecto de Ley se sometió a audiencia pública en julio de 2021, y el 1 de diciembre de 2022 se aprobó por mayoría en el Congreso. La nueva Ley de Startups se publicó en el BOE el 22 de diciembre de 2022 entrando en vigor al día siguiente. Esta ley ha sido impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, mediante la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Su finalidad principal es establecer un marco normativo específico para el apoyo de la creación y crecimiento de empresas emergentes. ¿Cuáles son los objetivos principales de la Ley de Startups ? El objetivo de esta ley es impulsar el emprendimiento innovador y todo lo que implica : Creación, crecimiento y relocalización de empresas emergentes en España.

Atracción de talento y capital internacional.

Estimulación de la inversión pública y privada en empresas emergentes.

Facilitamiento de la colaboración y relación entre PYMES, grandes empresas, agentes financiadores y centros de educación.

¿Qué requisitos se necesitan para considerarse como una Startup ? Esta ley no afecta a todas las empresas de nueva creación, ya que para ser considerada startup, una nueva empresa debe cumplir una serie de requisitos. Una startup es una empresa de nueva creación con grandes posibilidades de crecimiento que sale al mercado rápidamente en busca de financiamiento. Los requisitos para ser considerado startup dentro de la Ley de Startups española son : Empresas con una propuesta de valor innovadora, generalmente digital. Es decir, empresas que desarrollen productos o prestación de servicios nuevos o mejorados.

Empresas de nueva creación o con una antigüedad de hasta 5 años en general o de 7 años para casos estratégicos, como las empresas de biotecnología, energía e industriales.

Empresas con sede o domicilio social establecido permanentemente en España y con el 60% de la plantilla contratada en España.

Empresas que no hayan distribuido dividendos y no coticen en ningún mercado de valores.

Empresas con un volumen de negocio acumulado de máximo 10 millones de euros.

💡 ¿Sabías qué? La Ley de Startups posiciona a España a la vanguardia en Europa. Esta ley es la primera en Europa orientada específicamente a crear un sistema emprendedor en el espacio europeo. En otras palabras, una de sus metas es duplicar el número de empresas unicornio en la UE para el año 2030.

¿Cuáles son las claves principales de la nueva Ley de Startups de España ? La Ley de Startups cuenta con una serie de medidas flexibilizadas que facilitan la creación de empresas emergentes. Agilidad administrativa Las acciones que se tomarán para agilizar los trámites administrativos son : Establecer una ventanilla única y telemática para la certificación de estas empresas.

Eliminar los aranceles notariales y registrales cuando se trate de sociedades limitadas y de las empresas que se constituyan por vía electrónica.

Eliminar el requisito de obtener el número de identificación de extranjero para los inversores no residentes, exigiendo únicamente el NIF.

Facilitar la obtención del visado y la residencia a trabajadores altamente cualificados y a trabajadores españoles no residentes durante al menos 5 años. Te puede interesar nuestro calendario 2023 de gestión RRHH y finanzas, un resumen de los momentos clave, acciones y declaraciones administrativas que, como empresario o responsable de RRHH tienes que tener en cuenta cada mes y trimestre. Atractivos fiscales Con tal de fomentar la inversión y atraer talento internacional, la Ley de Startups contempla las siguientes medidas : Reducción del tipo impositivo en el Impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, del tipo general del 25% al 15% en los cuatro primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva.

Elevación del importe de la exención de tributación de las opciones sobre stock options de 12.000 a 50.000 euros anuales y flexibilización de las condiciones de generación de autocartera en empresas emergentes impidiendo que incurran en causa de disolución por pérdidas hasta que no hayan transcurrido 3 años desde su constitución.

Ampliación de la base máxima de deducción por inversión de 60.000 a 100.000 euros anuales y el tipo de deducción del 30 al 50%.

Ampliación el periodo en el que se considera empresa de reciente creación, que sube de 3 a 5 años con carácter general o 7 años para empresas de sectores determinados.

Bonificación del 100% de la cuota del Régimen Especial de Trabajo Autónomo para los autónomos societarios que sigan siendo trabajadores por cuenta ajena.

Posibilidad de solicitar licencias de prueba temporales durante un año.

Eliminación de la obligación de efectuar pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes en los 2 años posteriores a aquel en el que la base imponible sea positiva.

Los nómadas digitales podrán residir y trabajar en España durante 5 años y tendrán la posibilidad de acogerse a un régimen tributario especial y tributar por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes. PayFit fue una startup creada en 2015 con el objetivo de acercar la digitalización a la gestión de nóminas y recursos humanos. Aunque su constitución tuvo lugar en Francia, España es el segundo mercado más importante. Por ello, en 2022 nos convertimos en una empresa unicornio, valorada en más de 1.000 millones de euros.