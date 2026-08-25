Cuando hablamos de employer branding dentro de las tendencias de RRHH , nos estamos refiriendo a la reputación que tiene nuestra marca empresarial como empleador en el mercado.

El employer branding, se trata de la marca que se genera dentro del sistema empresarial, es decir, la imagen corporativa, podríamos asociarlo a los valores que se identifican con la empresa y la propuesta de valor hacia los empleados.

Los propios empleados a través de las estrategias de employer branding, tendrán una mayor disposición a sentirse identificados con la cultura empresarial, lo que efectúa un nivel de pertenencia mayor.

Una estrategia de employer branding fuerte, genera muchos beneficios no únicamente para los empleados, si no que ayuda a la captación de nuevos talentos que podrán formar parte de la plantilla en un futuro.

¿Cuáles son las estrategias de employer branding?

¿Cuáles son las estrategias de employer branding?

Podríamos utilizar diferentes estrategias para mejorar el employer branding, pero al final, necesitamos una metodología que cumpla con unos objetivos donde se permita el desarrollo una cultura empresarial con un alto valor hacía a los empleados.

Estas estrategias tienen que desarrollarse dentro de un marco en el que el bienestar y la propuesta de valores sean los focos principales. La comunicación como estrategia de employer branding es otro factor a considerar, donde a través de diferentes canales; redes sociales, eventos… podremos mostrarnos como una marca empleadora con buena reputación, todo esto, nos ayudará a atraer y motivar a nuestros empleadores y a los futuros talentos.

5 acciones de employer branding para mejorar nuestra estrategia:

Crea tu Propuesta de Valor del Empleador (PVE)

En este caso, el objetivo principal es la atracción de candidatos y la fidelización de nuestros empleados, utilizando acciones de employer branding donde se definan las propuestas de valor de los empleados.

💡¿Qué es el PVE? El PVE es un pilar clave de la identidad de tu empresa, ya que reúne todos los beneficios tangibles e intangibles que se ofrecen a los empleados. Se trata por tanto de definir los 5 pilares que la componen e implementar acciones para hacerlo brillar.

Los 5 pilares clave del PVE:

Compensación y beneficios

Oportunidades profesionales

Valores de la empresa

Cultura de empresa

Ambiente de trabajo

*Para poder definir tu PVE, es importante llevar a cabo una evaluación completa y detallada de tu empresa.

Fortalece tu Estrategia: Atracción y Lealtad

La misión, forma parte de destacar dentro del mercado laboral para captar y retener a los mejores perfiles. Una buena forma es a través de la implementación de estrategias innovadoras y únicas para generar impacto.

Crear atracción de nuestro employer branding y 3 ejemplos de implementación:

Se pueden ofrecer programas de beneficios de trabajo, como flexibilidad horaria , que permitan un equilibrio entre la vida laboral y personal

Contar historias de los empleados para generar un impacto positivo en su trayectoría laboral dentro de la empresa

Realizar proyectos donde los empleados puedan tomar decisiones para que se sientan realizados y puedan resolver problemas

Aumenta la Notoriedad y Visibilidad

El incremento del impacto de tu marca empleadora es indispensable, una estrategia de comunicación efectiva es crucial. La promoción de tu marco de valores en redes sociales o eventos que estén dirigidos a tu target, son estrategias a considerar.

Top 3 acciones para aumentar la notoriedad:

El desarrollo de un portal de empleo atractivo donde se destaque la misión, las posiciones abiertas y los valores

La participación en eventos donde comunicar en torno a la experiencia empresarial

Actualización frecuente de la página de LinkedIn, donde se resalten los éxitos y logros

Optimizar la Experiencia

Para poder asegurarte del crecimiento y desarrollo de tus empleados en cada etapa de su carrera, es relevante que se ofrezca una experiencia de empleado óptima.

Es decir, priorizar a tus empleados, son tus mejores embajadores. Si ellos se sienten que trabajan en un entorno laboral en el que se pueden sentir parte de la misión y se sienten cómodos con las condiciones laborales; un salario que concuerde con su responsabilidad, unos horarios flexibles o según el modelo empresarial, una organización que permitan un equilibrio entre la vida laboral y personal y como no el propio desarrollo de la carrera profesional.

Todos estos factores, supondrá un empujón en la experiencia de tu empleado, el reto intelectual, el que se puedan sentir opciones de desarrollo profesional también son factores a tener en cuenta como empleador.

Medir el Desempeño de tu Estrategia de Marca Empleadora

La finalidad de este punto es la evaluación de la rentabilidad de las acciones implementadas, mediante un análisis con indicadores de desempeño externos e internos.

La medición del impacto de la estrategia la tenemos que analizar tanto en términos de rentabilidad interna como con indicadores de notoriedad que nos brindan una imagen de cómo estamos siendo vistos por los posibles candidatos.

La medición del impacto de la estrategia se podría resumir en términos de rentabilidad, es decir, auditando indicadores como la evolución de movilidades internas, la rotación del personal, las tasas de absentismo.

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¿Cómo aplicar el employer branding en recursos humanos?

Para poder implementar una estrategia de employer branding efectiva es necesaria la identificación de cuáles son los puntos más fuertes y débiles dentro de tu estrategia. Es así, cómo podrás saber si es más importante aplicar el foco en la mejora del ambiente laboral o puede que simplemente necesites comunicar de forma más efectiva, para atraer talento.

Existen diferentes tendencias de RRHH y employer branding, aquí te mostramos cuales son las más conocidas e innovadoras en este 2025 para que puedas estar al tanto de las últimas metodologías dentro de este sector.

3 Tendencias de Employer Branding de Recursos Humanos en 2025:

Avanzar hacía la Confianza

La implementación del teletrabajo ha transformado la forma en la que nos relacionamos con nuestros empleados, el poder construir una cultura empresarial basada en la confianza hacia ellos, se trata de un pilar para que se sientan cómodos y no trabajen con la presión de la vigilancia. A la larga, el avance hacía la confianza no solo hará que se sientan más cómodos, si no que genera mayor autonomía para que se pueda realizar un trabajo de la forma más efectiva posible.

Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI)

Los nuevos talentos, que posiblemente pertenezcan a la generación Z, se identifican por tener una mayor conciencia hacía la inclusión de la diversidad. Tienen una gran sensibilidad hacía la no discriminación por razones de orientación sexual, genero o etnia.

En 2025, los programas DEI son esenciales, por lo que la implementación de planes de inclusión donde se potencien las diferencias sean cual sean, es un punto muy importante a tener en cuenta. Trabajar con los valores de las nuevas generaciones y aprender de ellos, se está convirtiendo en no solo una estrategia si no en un punto indispensable para el empoderamiento de nuestros empleados.

Conciliación

La construcción de unos valores acordes con la conciliación no son una novedad pero se trata de un punto tan importante en la organización del trabajo . El que siempre estemos actualizados en las estrategias, leyes que promueven la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.

Avanzar hacía opciones de flexibilidad horaria, planes de trabajo de forma híbrida, permisos de maternidad y paternidad son solo algunos de los ejemplos a tener en cuenta a la hora de hablar de conciliación laboral.

Si quieres saber más sobre employer branding y no perderte ningún detalle sobre las nuevas estrategias y tipos de acciones de implementación en RRHH.



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