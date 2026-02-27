Cuando hablamos de cultura, nos estamos refiriendo a los valores, creencias y normas que son comunes en una sociedad determinada. Existen múltiples culturas dentro de una misma cultura, con esto podemos ver como se trata de un cuerpo vivo, que vive del constante cambio y transformación. Unas culturas se entremezclan con otras y estas interacciones generan nuevas culturas.

La cultura empresarial, es este mismo concepto pero llevado a un sistema organizacional, dentro de una empresa, por lo que los directivos y gestores de RRHH trazaran cuales son los parámetros de estos tres ejes; valores, creencias y normas para que todos los empleados, puedan identificarse con ellos y crear así un cuerpo organizacional orgánico y común.

Dejando de lado, la cultura empresarial y su definición, como empresario o experto de RRHH, es muy importante la comprensión de cuáles son los ejes de nuestra cultura empresarial y así poder seguir las tendencias en RRHH . Mediante la cultura empresarial podremos crear unos valores y creencias conjuntos que configuran el esqueleto de la organización de nuestra empresa. Es importante, que sepamos por qué es importante una cultura empresarial fuerte.

En el siguiente artículo, te mostramos todas las claves sobre la cultura empresarial para que te conviertas en un experto y puedas así crear tu estrategia de employer branding, de la forma más efectiva y humana.

¿Qué significa cultura empresarial?

La cultura empresarial es el conjunto de valores, creencias, normas y comportamientos que comparten los miembros de una organización y que influyen en la forma en que trabajan y se relacionan.

Esta cultura se refleja en el ambiente laboral, la toma de decisiones y la manera en que la empresa enfrenta los desafíos y celebra los logros.

¿Por qué es importante una cultura empresarial fuerte?

A través de la cultura empresarial, creamos un conjunto de valores que serán ampliamente compartidos entre todos los empleados de la organización. Lo que repercutirá en un clima laboral armonioso, donde la comunicación de los mensajes por parte tanto de los mandos ejecutores hasta los becarios, serán coherentes con los valores de la empresa y esto genera una sensación de identificación que facilita tanto el trabajo en equipo como el ir todos trabajando hacia el mismo objetivo.

El employer branding también está muy ligado a la generación de una cultura empresarial, debido a que si hay una identificación como hemos dicho anteriormente, es mucho más fácil implementar acciones que retengan y atraigan el talento a nuestra empresa.

La cultura empresarial de una empresa, influye en cómo los empleados interactúan entre sí, debido a que se determinan cuales son los valores, es decir, cual es el alma de la empresa, por lo que todos los ejes organizacionales giraran en torno a esos valores, lo que ayuda a que la interacción en todos los niveles funcione acorde con la cultura de la empresa.

¿Cuáles son las características de una cultura empresarial fuerte?

Para que se de una cultura empresarial fuerte, es necesario que los valores y objetivos empresariales sean ampliamente compartidos, esto se resume, en que la cultura empresarial es el engranaje de la maquinaria, si está bien implementada toda la organización funciona y el perfil de los empleados se concuerda con los valores de la empresa.

Podemos encontrar que las características de una cultura empresarial son las siguientes:

Integración de las diferentes subculturas que se dan dentro de la empresa, esto pasa por que la jerarquía organizacional, no sea un impedimento a la hora de poner en práctica la cultura empresarial.

Coherencia interna entre la comunicación que se da a los empleados y los valores.

Existe una fuerte identificación por parte de la plantilla con los valores y objetivos.

Acoplamiento entre el comportamiento de los empleados y los objetivos empresariales.

¿Qué tipos de cultura empresarial hay ?

Existen diferentes ejemplos de cultura empresarial, en la siguiente tabla os mostramos los cuatro ejemplos de cultura empresarial más recurrentes:

TIPO DE CULTURA EMPRESARIAL CARACTERÍSTICAS Orientada al poder Estructura jerárquica Muy competitiva Poco colaborativa Empleados sin capacidad de decisión Orientada a las normas Etica y responsable La calidad prima Cumplimiento como valor principal Orientada a los resultados Priorización de resultados Ahorro de recursos Objetivos a corto plazo Orientada a las personas El bienestar del empleado es una prioridad Creatividad como valor Estructura lineal Capacidad de decisión de los empleados

Cabe destacar, que entre estos cuatro modelos el tipo de cultura orientada a las personas, es el modelo más extendido actualmente, debido a que existe una conciencia de que una cultura empresarial en la que se priorice el bienestar del empleado resulta funcionar muy bien. Brinda motivación a los empleados, ayuda a que se identifiquen con los valores de la empresa y genera un ambiente laboral muy agradable.

Existen elementos de la cultura empresarial moderna, como la flexibilidad horaria y el teletrabajo que funcionan como parte de los ejes de la cultura empresarial orientada a las personas, siempre y cuando se den las condiciones adecuadas por parte de la empresa. También puedes saber más sobre cultura empresarial y no perderte ningún detalle sobre las tendencias de RRHH .

En conclusión, la cultura empresarial es un elemento clave que define la identidad y el funcionamiento de una organización. Una cultura sólida y alineada con los valores y objetivos de la empresa fomenta el compromiso, la colaboración y el sentido de pertenencia entre los empleados. Además, contribuye a atraer y retener talento, facilita la adaptación al cambio y potencia el crecimiento sostenible. Por ello, invertir en el desarrollo y fortalecimiento de una buena cultura empresarial es fundamental para alcanzar el éxito y la competitividad en el entorno actual.

