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¿Qué son los gastos de constitución?

Maria Vaqueriza
Actualizado el 3 mins

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Resumen

Cuando estamos pensando en la puesta en marcha de una empresa, es importante que tengamos en cuenta cuál será la cuantía económica  que debemos invertir. Sea cual sea la naturaleza de la actividad económica en la que estemos emprendiendo, los gastos de constitución serán similares y necesarios para poder establecer las estructuras legales con las que  podremos comenzar nuestro plan de negocio.

Por lo tanto, los gastos de constitución, son un tipo de gasto único que nos permiten poder tener a nuestra disposición toda la estructura que necesitamos para dar inicio a nuestro emprendimiento. Pueden ser gastos relacionados con la obtención de permisos, con el proceso de formación de la empresa, hasta la creación de un sitio web.

En el siguiente artículo, mostramos cuales son los gastos de constitución y de primer establecimiento de una empresa para que puedas contabilizar los gastos de constitución por tu cuenta.

¿Cuáles son los gastos de constitución de una empresa?

Los gastos de constitución de una empresa pueden variar en relación al sector económico de la empresa, el tamaño, el número de empleados que se decida obtener, el tipo de licencias a las que se quiera optar, es decir, hay una serie de decisiones en relación a los costes, que cada empresario o empresaria decidirá y esto repercute en los gastos iniciales.

Es normal, que nos preguntemos cuáles son estos gastos mínimos a los que tendremos que enfrentarnos, en la siguiente tabla trazamos las variantes entre las que se mueven los gastos de constitución de una empresa en España.

Tabla de gastos de constitución de una empresa:

Tramite Legal ¿Dónde? Precio en euros
Nombre Social de la Empresa Registro Mercantil 16,36 - 24,31 euros
Dar fe de la escritura pública Notaría 150 - 200 euros
Registro del Domicilio Fiscal Registro Mercantil (BORME) 200 - 300 euros
Alta Administradores de la Sociedad - Régimen de Autónomos * Seguridad Social 282 365 euros/mes

*Tenemos que tener en cuenta que los gastos de constitución de una Sociedad Limitada son mayores que los gastos de constitución del Régimen de Autónomos.

¿Cuáles son los gastos de primer establecimiento ?

Con los gastos de primer establecimiento nos referimos a los costes que son necesarios para cubrir los  gastos necesarios para crear una empresa. Se tratan de gastos variantes debido a que difieren del sector económico, el tamaño de la empresa y hasta la propia ubicación resulta determinante debido a que no será lo mismo establecerlo en una gran  ciudad, un pueblo o que se trate de un ecommerce.

Aquí una tabla resumen de los gastos de establecimiento más frecuentes:

Tipología Caracteristicas
Gasto de Constitución Registro de la empresa y licencias necesarias para comenzar con la ejecución
Gasto de Espacio / Alquiler Oficina, almacén, local comercial, fábrica
Gasto en Marketing, Identidad Empresarial Página web, dominio, publicidad, diseño del logo
Gasto en Personal Pago del salario mediante la nómina
Gasto de Material / Producto Este gasto varía según la naturaleza del bien o servicio que se ofrece
Gasto en RRHH Estrategía de Employer Branding y creación de la cultura empresarial

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