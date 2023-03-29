Todos hemos oído hablar de la declaración de la renta o del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), pero exactamente ¿ qué es la declaración de la renta ?

Se trata de un impuesto anual obligatorio, para todos los residentes en España que tengan que regularizar su situación con la Agencia Tributaria . Tenemos que tener en cuenta que la obligación no se extiende a todos los contribuyentes, depende de las rentas obtenidas a lo largo del año.

Es normal, que como empresario o profesional de RRHH tengas dudas sobre la declaración de la renta, se trata de un trámite complejo y es importante que podamos entenderlo para no caer en errores que repercutan en sanciones económicas para nuestros trabajadores.

¿Quién está obligado a hacer la declaración de la renta?

Según el artículo 31 de la Constitución Española “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo…”. Partiendo de esta base, diríamos que todos los contribuyentes personas físicas residentes en España, están obligados a declarar. Tenemos que tener en cuenta, que existen límites que eximen de la propia Declaración de la Renta y están relacionados con la capacidad económica del contribuyente.

Entonces, ¿quién está obligado a hacer la declaración de la renta?

Todos los trabajadores por cuenta propia como ajena, con unos ingresos superiores a los 22.000 euros anuales, si proceden de un solo pagador

También aquellos trabajadores, con unos ingresos superiores a los 14.000 euros brutos anuales, si proceden de más de un pagador

Aquellos contribuyentes con un rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidas a rendimientos o plusvalías por encima de 1.600 euros brutos anuales.

¿Cuándo hay que hacer la declaración de la renta?

Cada año se realiza la declaración de la renta correspondiente al ejercicio del año anterior, por lo tanto, este año realizaremos la declaración de la renta del año 2022.

En este 2023, la Campaña de la Renta concretamente se inicia el 11 de abril y finaliza el 30 de junio.

En el siguiente listado, se enumeran las fechas clave del calendario, para saber cuando realizar la declaración de la renta:

11 de abril , inicio presentación renta por Internet

3 de mayo , inicio solicitud de cita previa para atención telefónica

5 de mayo , inicio asistencia para la presentación de la declaración de renta por teléfono

25 de mayo , inicio solicitud de cita previa para atención presencial

1 de junio , inicio asistencia para la presentación de la declaración de renta en oficinas

27 de junio , fecha límite domiciliación renta a ingresar

30 de junio, fin de la campaña

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¿Cómo se hace la declaración de la renta?

Gracias a la digitalización, es posible realizar la declaración de la renta a través de internet. Por lo que si te estás preguntando, sobre cómo se hace la declaración de la renta, no te preocupes porque gracias a esta opción, podrás realizarla rápidamente y sin necesidad de desplazarte, ni pedir hora en ningún lugar, únicamente necesitarás tener lista la documentación necesaria para hacer la declaración de la renta.

Es importante, que puedas identificarte electrónicamente, la Agencia Tributaria, permite la identificación a través de de un número de referencia que se proporciona a cada individuo que desee realizarla por este medio. Por lo tanto, el propio sistema se encarga de guiarte paso a paso en el proceso para que puedas realizar la declaración de la renta.

En caso de que seas empresario o profesional de los recursos humanos, es importante tener claras cuales son las obligaciones de retención y el IRPF en nómina desde la perspectiva del impuesto sobre la renta, que será el impuesto que abone el trabajador, en la Campaña de la Renta. La expedición correcta del certificado de retenciones, se trata del resumen de las percepciones brutas anuales y las retenciones salariales, que son de vital importancia a la hora de realizar una gestión de nómina efectiva.

¡Aquí puedes descargarte nuestra guía de nóminas gratuita!, para que no tengas ningún problema a la hora de aplicar las obligaciones de retención a tus empleados.