El coste que un trabajador puede suponer a una empresa, se trata de uno de los temas que más pueden preocuparte como empresario o administrador de un negocio. Existen diferentes aspectos que hay que tener en cuenta, como el salario , los impuestos hasta los propios beneficios del empleado, todos estos componentes influyen en el coste de empresa del trabajador.

Para realizar una gestión efectiva de las nóminas , es necesario el conocimiento previo sobre el coste para la empresa de un trabajador. El cálculo del coste de un empleado es un indicador de RRHH que permite al empresario estimar el importe de las cargas sociales correspondientes a la contratación, y lo que ello representa para la empresa.

Por lo tanto, en el siguiente artículo vamos a hablar de lo que supone el coste de empresa de un trabajador, partiendo desde el cálculo del coste de empresa del trabajador hasta la proposición de sugerencias para la disminución de este coste.

¿Qué elementos hay que tener en cuenta para calcular el coste de un trabajador para la empresa?

Para calcular el coste de un trabajador, como empresario se deben tener en cuenta los siguientes elementos:

El Salario Base: Es decir, los elementos que de remuneración, el salario bruto pagado mensualmente del empleado y las propias primas que puedan estar vinculadas a la consecución de objetivos.

La Seguridad Social: Para calcular el coste de la empresa de un trabajador en España, tendremos que tener en cuenta, el coste de la Seguridad Social, que supone un coste tanto para el empleador como para el empleado.

El Seguro de Responsabilidad Civil: Este coste se considera para los casos en los que el empleado cause algún tipo de daños o perjuicios a terceros.

Los Beneficios: Aquí entran las vacaciones retribuidas del empleado, también podría ser parte del salario en especies.

La Formación: Los costes que se producen en el proceso de onboarding del trabajador o costes asociados con su desarrollo en la empresa.

¿Cómo calcular el coste global de un empleado para la empresa en 2023?

Para calcular el coste que supone a la empresa por trabajador, hay que tener en cuenta estas tres divisiones del coste principales:

El salario : Representan un 70% del coste de un trabajador para la empresa

Los seguros sociales: Supondría un 20% del coste del empleado para la empresa, aquí entran las cotizaciones sociales a la Seguridad Social.

Los costes adicionales: Son el 10% restante, y suponen las indemnizaciones, las prestaciones sociales y los gastos de formación.

Resulta fundamental, tener en cuenta el convenio colectivo de cada categoría profesional para realizar el cálculo del coste de la empresa por trabajador. Debido a que en el convenio colectivo, viene estipulado el salario base y los pluses, lo que a su vez repercute en la cuota de la Seguridad Social y los impuestos obligatorios. Es importante conocer cuales son estos costes para poder elaborar un plan de Recursos Humanos realista y así poder establecer cuales son los objetivos en la contracción.

¿Cómo reducir el cálculo del coste de un empleado para la empresa en 2023?

El cálculo del coste de un empleado no es posible reducirlo en gran medida, ya que el salario bruto mínimo está fijado por ley o convenio colectivo, y las cotizaciones sociales del empleado y el empresario están fijadas por ley.

Por lo tanto, es importante que conozcamos bien cuales son estos costes empresariales, tanto del salario bruto como, las cotizaciones sociales y otro tipo de costes asociados a la formación del trabajador para no incurrir en ningún tipo de negligencia.

Una idea para poder reducir el coste por empleado es la apuesta por la retribución flexible , esto ofrece al empleado la posibilidad de utilizar una porción de su salario bruto para adquirir productos o servicios específicos. Estos bienes se ofrecen a un precio menor que en el mercado y, además, existen ciertas exenciones fiscales parciales o totales en la Declaración de La Renta.

➡️ En resumen, el coste para la empresa por trabajador es un aspecto esencial que influye directamente en su viabilidad y éxito. Comprender y gestionar adecuadamente este costo, que va más allá del salario base e incluye cotizaciones sociales, prestaciones, seguros y otros gastos asociados al empleado, resulta crucial para la salud financiera de la empresa. Un enfoque estratégico en la optimización de estos costes, sin comprometer la calidad y bienestar de los trabajadores, puede ayudar a mejorar la eficiencia y competitividad de la empresa en el mercado. Asimismo, la valoración del capital humano como un activo valioso, junto con una administración responsable de los costes, fomenta un ambiente laboral favorable y fortalece la relación entre empleador y trabajador, creando una base sólida para el crecimiento y prosperidad mutuos.

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