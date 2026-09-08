À retenir • Pas de régime santé de branche imposé (IDCC 1147). • Employeur ≥ 50 % de prise en charge. • Contrat responsable : respect du panier de soins minimal. • Dispenses possibles si prévues et justifiées. • Portabilité sans cotisation du salarié (sous conditions).

Qu’est‑ce que la mutuelle d’entreprise dans la CCN des cabinets médicaux ?

La complémentaire santé collective est souscrite par l’employeur au bénéfice des salariés et complète les remboursements de l’Assurance maladie (hospitalisation, soins courants, optique, dentaire). Dans l’IDCC 1147, il n’existe pas de régime de branche imposant des garanties minimales ou un organisme recommandé : c’est le droit commun (contrat responsable, panier minimal) qui s’applique.

Salariés concernés et périmètre

Sauf exception prévue par la réglementation ou l’acte de mise en place (accord, référendum, DUE), l’adhésion vise l’ensemble des salariés (CDI, CDD, alternance ; temps plein/partiel). L’acte fondateur précise la date d’effet, les ayants droit éventuels et le niveau de garanties.

Bon à savoir Un régime est collectif s’il couvre une catégorie objective de salariés, et obligatoire dès lors qu’il ne laisse pas de libre choix (hors dispenses prévues).

L’adhésion est‑elle obligatoire ? Quand prend‑elle effet ?

L’adhésion est en principe obligatoire pour les salariés relevant du champ. La prise d’effet suit l’acte de mise en place (au plus tard à l’embauche pour les entrants). En cas d’instauration en cours de contrat, l’adhésion suit la date prévue par l’accord, le référendum ou la DUE.

Quelles dispenses d’adhésion sont possibles ?

Si elles sont prévues et sur demande écrite avec justificatifs : déjà couvert en tant qu’ayant droit, CDD court (selon seuils), contrat individuel en cours (jusqu’à échéance), temps très partiel/apprentis lorsque la cotisation serait disproportionnée, salariés multi‑employeurs déjà couverts.

Quel niveau de garanties et quelle répartition de financement ?

Le régime respecte le panier de soins et les règles du contrat responsable. L’employeur finance au moins 50 % de la cotisation. Des options et l’extension aux ayants droit sont possibles selon le contrat.

Catégories et uniformité

Homogénéité des garanties au sein d’une catégorie objective (cadres/non‑cadres, niveaux de classification) pour sécuriser le caractère collectif et obligatoire.

Attention Exonérations sociales de la part patronale : régime collectif/obligatoire, contrat responsable, limites d’exonération. Paramétrage paie et documentation à jour indispensables.

En cas de rupture ouvrant droit à l’assurance chômage, maintien gratuit de la couverture (portabilité) sous conditions (contrat collectif obligatoire actif, absence de faute lourde, indemnisation). Fin anticipée : reprise d’emploi, fin de durée maximale, absence de justificatifs.

Information du salarié sortant

L’attestation de fin de contrat et la notice d’information mentionnent les conditions de maintien et les démarches. L’assureur peut demander les justificatifs d’indemnisation.

Mise en place par accord, référendum ou DUE. L’acte précise bénéficiaires, date d’effet, garanties, assureur, répartition, dispenses, suivi. Conserver : acte signé, avenants, notice, demandes de dispense + pièces, paramétrage paie, appels de cotisations.

Quel traitement en paie dans les cabinets médicaux ?

Ventilation part salariale/part patronale. La part salariale figure au bulletin (« Complémentaire santé »). La part patronale, exonérée dans certaines limites, est déclarée en DSN. En suspension de contrat, appliquer les règles du régime (maintien, proratisation, neutralisation).

Entrées/sorties et changements

À l’embauche, déclencher adhésion/cotisation. Ajuster en cas d’ayants droit, de durée du travail ou de catégorie. Au départ, refléter fin d’affiliation et, le cas échéant, la portabilité.

Thème Règle clé Bénéficiaires Salariés du périmètre (catégories objectives) Caractère Collectif et, hors dispense, obligatoire Financement Employeur ≥ 50 % Garanties Panier minimal (contrat responsable), options possibles Dispenses Prévue par l’acte + demande écrite + justificatifs Ayants droit Selon contrat (conjoint, enfants) Portabilité Maintien gratuit sous conditions après la rupture Preuves Acte, notice, dispenses, paramétrage, appels

Quel organisme choisir ?

Pas d’organisme recommandé dans l’IDCC 1147. Choix libre de l’assureur dans le respect des exigences (collectif/obligatoire, contrat responsable). Comparer garanties, coût total, services (réseaux, tiers payant), accompagnement.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026‑04‑29.