Comment se calcule l’indemnité de licenciement dans la convention des cabinets médicaux ?
L’indemnité de licenciement compense la rupture du contrat lorsque certaines conditions sont remplies. Cette page présente l’ouverture des droits, le calcul légal, les spécificités conventionnelles et les modalités de versement pour les cabinets médicaux et structures médico‑sociales.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
plusieurs milliers
Champ d'application
Santé, Soins ambulatoires
FAQ – Indemnité de licenciement (IDCC 1147)
Quelle ancienneté minimale ouvre droit à l’indemnité ?
Quelle ancienneté minimale ouvre droit à l’indemnité ?
8 mois pour le droit légal ; barème conventionnel CCN 1147 applicable à partir de 1 an.
Quel salaire de référence retenir ?
Quel salaire de référence retenir ?
Comparer la moyenne des 12 derniers mois et le tiers des 3 derniers mois (primes annualisées) ; retenir le plus favorable.
La faute grave supprime‑t‑elle l’indemnité ?
La faute grave supprime‑t‑elle l’indemnité ?
Oui, en cas de faute grave ou lourde, aucune indemnité de licenciement n’est due.
Cumul avec l’indemnité de préavis ?
Cumul avec l’indemnité de préavis ?
Oui, il s’agit de sommes distinctes avec des finalités différentes.
Quelles périodes comptent dans l’ancienneté ?
Quelles périodes comptent dans l’ancienneté ?
Congés payés et certaines suspensions (maternité/paternité, AT/MP) sont généralement assimilés ; vérifier les textes.
Quand l’indemnité est‑elle versée ?
Quand l’indemnité est‑elle versée ?
À la rupture effective, en principe au solde de tout compte, avec ligne dédiée sur le bulletin.