Que recouvre la notion de contrat extra

Le contrat extra désigne, dans le langage courant, un engagement très court destiné à couvrir une mission ponctuelle. En droit du travail, cette appellation renvoie généralement à des pratiques de secteurs particuliers, notamment l’hôtellerie‑restauration, où elle se rattache au cadre du contrat à durée déterminée d’usage. Selon les branches, la qualification, les modalités et les règles applicables peuvent différer.

Dans les cabinets médicaux, aucune assimilation automatique ne doit être opérée sans texte clair. À défaut de dispositions de branche identifiant explicitement un « extra », l’analyse se fonde sur le droit commun des contrats courts et, le cas échéant, sur des accords d’établissement. L’objectif est de choisir un motif et un cadre contractuel adaptés au besoin réel, tout en sécurisant la paie et le suivi du temps de travail.

Quelle est la place du contrat « extra » dans la CCN des cabinets médicaux

À ce jour, la convention des cabinets médicaux n’est pas connue pour prévoir un régime spécifique intitulé « contrat d’extra ». La prudence conduit à ne pas affirmer l’existence d’un tel dispositif dans cette branche sans référence explicite. Lorsque survient un besoin ponctuel, les outils mobilisables relèvent en principe des contrats à durée déterminée prévus par le code du travail ou du travail temporaire via une agence d’intérim, sous réserve des conditions légales et des éventuelles dispositions conventionnelles applicables à la structure.

En conséquence, l’employeur qualifie le besoin (remplacement, accroissement temporaire d’activité, mission de courte durée nécessitant une expertise ponctuelle) puis sélectionne le cadre juridique approprié parmi les solutions prévues par le droit commun. Chacune implique des mentions obligatoires, des règles de durée, d’enchaînement et d’indemnisation propres, à respecter sans extrapoler lorsqu’aucun texte ne vise spécifiquement la branche.

Bon à savoir Le « contrat d’extra » est historiquement rattaché à d’autres branches. À défaut de texte de la CCN 1147, raisonner en droit commun du CDD et du travail temporaire permet de sécuriser le recours à un renfort court.

Quelles solutions envisager pour un besoin très court

Plusieurs options existent pour couvrir un pic d’activité, une absence inopinée ou une opération exceptionnelle en cabinet médical. Le choix dépend du motif réel, de l’organisation du temps de travail et de la disponibilité des ressources.

CDD de remplacement : adapté en cas d’absence temporaire d’un salarié identifié (médecin salarié, secrétaire médicale, infirmier, technicien de laboratoire, etc.).

CDD pour accroissement temporaire d’activité : pertinent lors d’un surcroît de dossiers, d’une campagne exceptionnelle, d’une mise en place de logiciel ou d’un inventaire.

Travail temporaire (intérim) : permet une mise à disposition rapide via une agence lorsque le besoin est très ponctuel et exige de la flexibilité opérationnelle.

Aménagement du temps de travail des salariés en place : heures complémentaires pour les temps partiels ou réaffectation temporaire, dans le respect des plafonds, des repos et des formalismes.

Dans cette branche, l’assimilation du besoin à un dispositif d’« extra » issu d’un autre secteur ne doit pas être présumée. À défaut de texte clair, s’en tenir aux cadres généraux du CDD et du travail temporaire.

Le CDD de remplacement couvre l’absence d’un salarié dont le contrat est suspendu ou non exécuté. Le contrat mentionne l’identité et la qualification de la personne remplacée, le motif précis, la durée ou les modalités de fin, le poste, la rémunération et l’organisation du temps de travail. Ce cadre répond bien aux absences programmées ou imprévues, sous réserve d’un écrit complet et daté.

Quand recourir au CDD pour accroissement temporaire d’activité

Ce motif s’applique en cas de pic ponctuel nécessitant un renfort limité dans le temps. Il convient d’objectiver la situation (hausse exceptionnelle des rendez‑vous, campagne de rappels, chantier de migration logicielle, ouverture d’un nouveau site) et de la décrire dans le contrat. La durée et l’enchaînement doivent rester cohérents avec le caractère temporaire du besoin.

Quelle place pour le CDD d’usage

Le CDD d’usage est en principe circonscrit à des secteurs où la nature de l’activité justifie le recours habituel à des contrats courts. Les cabinets médicaux ne sont généralement pas cités parmi ces secteurs. À défaut d’un texte applicable à l’établissement confirmant ce régime, il est prudent de ne pas l’utiliser et de privilégier les autres motifs de droit commun pouvant couvrir le besoin réel.

Dans quels cas l’intérim peut aider

Le travail temporaire permet de répondre rapidement à un besoin bref en s’appuyant sur une agence. Le contrat de mise à disposition et le contrat de mission doivent préciser notamment le motif, la qualification, les horaires et les éléments de rémunération. Cette solution apporte de la souplesse lorsque le cabinet ne peut pas engager directement un CDD ou lorsque la réactivité prime.

Quels sont les points de vigilance en paie et en conformité

Motif réel et mentionné : décrire précisément la situation justifiant le contrat court et la rattacher à un motif prévu par la loi.

Écrit complet et remis dans les délais : intégrer les mentions obligatoires, y compris l’organisation du temps de travail, les congés, la convention applicable et les éventuelles clauses spécifiques.

Indemnité de fin de contrat : vérifier si elle est due selon le motif retenu et les exceptions légales, sans avancer de pourcentage non sourcé.

Période d’essai : encadrer sa présence et sa durée selon le poste et les textes applicables, sans citer de valeurs lorsque non confirmées.

Temps de travail et repos : respecter les durées maximales, les repos quotidien et hebdomadaire, et tracer les horaires effectifs par un système fiable.

Formalités d’embauche : effectuer la déclaration préalable à l’embauche, inscrire au registre unique du personnel et organiser la visite d’information et de prévention selon les règles applicables.

Équipements et confidentialité : remettre les matériels nécessaires, rappeler les exigences de secret professionnel et de protection des données de santé.

Besoin identifié Contrat conseillé Quand l’utiliser Point de vigilance Absence d’un salarié connu CDD de remplacement Lorsqu’une personne déterminée est indisponible pour une période limitée Mentionner l’identité et la qualification de la personne remplacée Pic d’activité ponctuel CDD pour accroissement temporaire Lorsque la hausse est exceptionnelle et limitée dans le temps Décrire les raisons concrètes et tracer la charge Réactivité maximale souhaitée Travail temporaire (intérim) Pour un besoin bref avec sourcing via agence Vérifier contrats de mise à disposition et de mission Ajustement interne Heures complémentaires ou réaffectation Lorsque l’équipe peut absorber le surcroît Respecter plafonds et repos, adapter le planning

Quelles pièces et quels process prévoir

Lettre de besoin et validation interne décrivant le motif et la durée envisagée.

Contrat écrit signé avant la prise de poste avec toutes les mentions utiles, y compris le planning prévisionnel et les modalités de modification.

Déclaration préalable à l’embauche et inscription au registre unique du personnel.

Accueil sécurité et rappel des procédures liées aux données de santé, à l’hygiène et aux circuits patients.

Traçabilité du temps de travail, des absences et des éventuels repos compensateurs.

Bulletin de paie conforme, intégrant les éléments variables et les indemnités dues selon le motif et la situation.

Relier le besoin opérationnel à un motif légal précis et proportionné.

Vérifier l’existence de dispositions applicables dans l’établissement et conserver les justificatifs.

Soigner les mentions du contrat et anticiper l’organisation concrète du temps de travail.

Prévoir le suivi paie dès le départ : variables, congés, absences, fin de contrat.

Programmer un point de fin de mission pour traiter le solde, les retours de matériel et l’archivage.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Ressources utiles

Dernière vérification le 2026‑05‑04.