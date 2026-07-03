Quel est le cadre légal de la mutuelle dans la CCN Syntec ?

La mutuelle convention collective des bureaux d'études techniques repose sur l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé. Cet accord de branche, étendu par arrêté du 21 décembre 2015, a été conclu pour mettre en œuvre l'obligation de généralisation de la couverture santé collective issue de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 et de l'ANI du 11 janvier 2013.

Depuis le 1er janvier 2016 , toutes les entreprises relevant de la CCN Syntec (IDCC 1486, brochure 3018) doivent proposer une complémentaire santé à l'ensemble de leurs salariés. Le régime conventionnel va au-delà du simple panier de soins légal en prévoyant des garanties renforcées, notamment en dentaire, en optique et en médecines douces.

Il est important de distinguer cet accord de celui du 27 mars 1997, qui concerne la prévoyance (décès, incapacité, invalidité). La complémentaire santé couvre exclusivement le remboursement des frais de soins médicaux.

Bon à savoir La CCN Syntec ne désigne plus d'organisme assureur unique depuis la décision du Conseil constitutionnel de 2013 (QPC n° 2013-672 DC). Les partenaires sociaux recommandent Harmonie Mutuelle et Malakoff Humanis pour la gestion du régime de branche. L'employeur reste libre de choisir un autre assureur, à condition de respecter les garanties minimales conventionnelles.

Quels salariés sont couverts par la mutuelle Syntec ?

Le régime de complémentaire santé s'applique à tous les salariés relevant du champ d'application de la convention collective, sans condition d'ancienneté. Sont concernés les salariés en CDI, en CDD, en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, dès le premier jour de travail.

La couverture de base inclut obligatoirement les enfants à charge, sans surcoût. Le conjoint peut bénéficier de la complémentaire santé à titre facultatif, avec une cotisation supplémentaire à la charge du salarié.

Quels sont les cas de dispense d'adhésion ?

Certains salariés peuvent demander une dispense d'affiliation, conformément aux articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale :

salariés en CDD ou en contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois

salariés déjà couverts en tant qu'ayants droit par le contrat collectif de leur conjoint

bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire (CSS), sans limitation de durée depuis l'avenant n° 8

salariés à temps très partiel dont la cotisation représenterait plus de 10 % de la rémunération brute

salariés bénéficiant d'une couverture individuelle au moment de la mise en place du régime (dispense temporaire)

salariés multi-employeurs déjà couverts par un autre régime obligatoire

Chaque demande de dispense doit être formulée par écrit et accompagnée des justificatifs correspondants.

Quel est le financement de la mutuelle Syntec ?

Le financement repose sur un partage entre l'employeur et le salarié. L'accord de branche prévoit une prise en charge patronale minimale de 50 % de la cotisation du socle de base obligatoire. La part salariale, plafonnée à 50 %, est prélevée mensuellement sur le salaire brut et figure sur le bulletin de paie.

Pour les options facultatives souscrites individuellement par le salarié, la cotisation est intégralement à sa charge. Si l'employeur rend une option obligatoire, il doit également la financer à hauteur de 50 % minimum.

Quel est le traitement fiscal et social des cotisations ?

La part patronale est exonérée de cotisations sociales dans la limite des plafonds fixés par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Pour le salarié, la part employeur est exclue de l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la limite de 5 % du PASS majoré de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans excéder 2 % de huit fois le PASS.

Poste de soins Niveau de prise en charge (SS incluse) Chambre particulière (hospitalisation) 45 € par jour ou nuitée Lit d’accompagnant 45 € par nuitée Prothèses dentaires hors 100 % Santé – dents du sourire 250 % BR (2 prothèses par an et par bénéficiaire) Prothèses dentaires hors 100 % Santé – dents de fond de bouche 175 % BR Lentilles prescrites 85 € par an et par bénéficiaire Chirurgie réfractive 700 € par œil Monture optique (+ de 16 ans) 80 € Psychologie (dispositif Mon soutien psy) 100 % BR

Quelles sont les nouveautés de l'avenant n° 8 du 14 février 2025 ?

L'avenant n° 8, signé le 14 février 2025 et applicable au 1er janvier 2026 , modernise en profondeur le régime. Les principales évolutions :

Nouvelle structure de cotisation isolé/famille

L'employeur peut choisir entre deux modèles :

le modèle classique : salarié et enfants obligatoires, conjoint facultatif

le modèle isolé/famille : couverture isolée pour le salarié seul, ou couverture famille obligatoire dès qu'un ayant droit est rattaché

Évolution des garanties

Chirurgie réfractive : hausse à 700 € par œil (contre 600 € précédemment)

Psychologie : prise en charge dans le cadre du dispositif Mon soutien psy

Prothèses dentaires hors 100 % Santé : limitées à 2 par an (contre 3 couronnes précédemment)

Produits diététiques : supprimés du socle de base

Options obligatoirement proposées

L'avenant impose aux entreprises de proposer des options améliorant les garanties (3 niveaux au-dessus du socle). L'employeur peut les rendre obligatoires ou les laisser facultatives.

Haut Degré de Solidarité renforcé

2 % des cotisations sont consacrés à des actions de prévention (sport, parentalité, médecines douces) et à des aides individuelles. Ce dispositif s'applique quel que soit l'assureur choisi.

À noter L'avenant n° 9 du 22 octobre 2025 à l'accord du 7 octobre 2015 porte sur la recommandation de nouveaux organismes assureurs et la revalorisation des cotisations. Il complète l'avenant n° 8 sans modifier les niveaux de garantie.

Tout salarié quittant l'entreprise (fin de CDD, licenciement, rupture conventionnelle — hors faute lourde) et ouvrant droit à l'assurance chômage bénéficie du maintien gratuit de sa couverture santé. Ce mécanisme, appelé portabilité , est prévu par l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

La durée correspond à la durée du dernier contrat, dans la limite de 12 mois . L'ancien salarié et ses ayants droit conservent les mêmes garanties, sans contrepartie financière. La portabilité cesse en cas de reprise d'emploi, de radiation de France Travail ou à l'expiration des 12 mois.

Quelles sont les obligations de l'employeur pour la mise en conformité ?

Avec l'avenant n° 8 en vigueur au 1er janvier 2026, les employeurs doivent :

vérifier que les garanties du contrat respectent les nouveaux minima conventionnels

choisir la structure de cotisation (classique ou isolé/famille)

s'assurer que des options améliorantes sont proposées aux salariés

consulter le CSE sur les modifications du régime

mettre à jour la DUE ou l'accord d'entreprise

informer les salariés des nouvelles garanties et cotisations