Quelles formes d'alternance existent dans la CCN Syntec ?

Dans les entreprises relevant de la convention collective Syntec, l'alternance repose principalement sur deux contrats : le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Le premier vise l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel, tandis que le second permet d'acquérir une qualification reconnue.

Ces dispositifs sont courants dans les métiers du numérique, du conseil, de l'ingénierie, de la data, du produit, du marketing et des fonctions support.

Critère Contrat d’apprentissage Contrat de professionnalisation Objectif Diplôme ou titre RNCP Qualification professionnelle Public Principalement 16 à 29 ans Jeunes, demandeurs d’emploi, publics spécifiques Encadrement Maître d’apprentissage Tuteur Formation CFA Organisme de formation

Règle de paie L'employeur doit comparer la rémunération légale de l'alternant avec le salaire minimum conventionnel Syntec applicable. Le montant le plus favorable doit être retenu.

La rémunération dépend de l'âge, de l'année de contrat et du type d'alternance. Pour les apprentis, le salaire est exprimé en pourcentage du SMIC, avec application du salaire minimum conventionnel lorsqu'il est plus favorable. Pour les contrats de professionnalisation, la rémunération varie selon l'âge et le niveau de qualification.

Quelles obligations pour l'employeur ?

L'entreprise doit désigner un maître d'apprentissage ou un tuteur compétent, transmettre le contrat à l'OPCO Atlas, organiser la visite d'information et de prévention, suivre l'assiduité en formation et appliquer les règles de temps de travail. Le temps passé en formation est du temps de travail effectif.