Puntos clave sobre el software de nóminas para hostelería Plantillas variables : ayuda a gestionar fijos discontinuos, jornadas parciales y cambios frecuentes de personal.

Convenios colectivos : revisa y aplica las condiciones salariales correspondientes a cada centro y trabajador.

Bajas médicas : incorpora la información de las incapacidades temporales al proceso de nómina.

Registro horario : organiza jornadas, turnos y ausencias para facilitar su reflejo en nómina.

Acompañamiento flexible: combina tecnología, IA y especialistas que pueden gestionar la nómina por la empresa o apoyarla en la gestión interna, según el nivel de delegación que elija cada negocio, manteniendo siempre la validación final del cliente.

Si buscas el mejor software de nóminas para hostelería, no basta con comparar funcionalidades. La solución debe combinar tecnología con experiencia laboral para hacerse cargo de la complejidad de las nóminas de hostelería.

¿Por qué la hostelería necesita un software de nóminas distinto al genérico?

La hostelería combina turnos rotativos, contratación estacional, jornadas variables y convenios colectivos que varían según la ubicación del centro.

¿Qué complejidad añaden los turnos rotativos y los fijos discontinuos?

El contrato fijo discontinuo es la modalidad habitual para el trabajo estacional. Combinar estos contratos con jornadas parciales y horas complementarias multiplica el riesgo de error si el cálculo no está automatizado.

¿Cómo afecta el convenio colectivo de hostelería al cálculo de la nómina?

No existe una tabla salarial estatal única: el ALEH marca el marco general, pero cada nómina convenio hostelería depende de las cifras que fija cada convenio provincial.

¿Qué funcionalidades diferencian a un buen software de nóminas para hostelería?

Una solución adaptada al sector debe facilitar la gestión de plantillas variables, reducir tareas manuales, como la carga masiva y automática de horas extras u otros conceptos variables, y aportar visibilidad sobre los principales procesos de nómina y RR.HH.

¿Cómo funciona el seguimiento fiscal en tiempo real?

Con Payfit, la información de los modelos fiscales está integrada en la gestión de la nómina, facilitando el seguimiento y reduciendo la dependencia de procesos dispersos.

¿Qué gana el negocio con la sincronización automática de bajas médicas?

La sincronización con el INSS y la TGSS, que se actualiza dos veces al día, permite incorporar las bajas al proceso de nómina sin registrar manualmente cada incidencia.

El departamento de RR.HH. se ahorra la introducción de datos y el cálculo se ajusta automáticamente, de modo que la nómina refleja la baja sin correcciones manuales posteriores. En hostelería, donde la rotación y las bajas puntuales son frecuentes, esto reduce errores y retrasos al cierre de cada mes.

¿Qué papel juega un asistente de IA en hostelería?

Payfit AI no solo resuelve dudas teniendo en cuenta el contexto de la empresa: también realiza tareas dentro de la aplicación, como la carga de complementos variables y otros conceptos, y evita así esa gestión manual al departamento de RR.HH.

Además, conoce más de 20 convenios de hostelería de España y responde las dudas sobre ellos, complementando el acompañamiento de los expertos.

¿Qué debe cumplir el software respecto al registro horario y el convenio?

Además del cálculo del convenio, el software debe encajar con la operativa diaria, desde el registro horario hasta la corrección de nóminas.

¿Cómo se aplican las actualizaciones legales de convenio?

El equipo de expertos de Payfit monitoriza los convenios y revisa y aplica la normativa vigente a cada trabajador afectado, o pone la actualización a disposición de tu equipo en la plataforma si prefieres aplicarla tú mismo.

¿Qué aporta la nómina interactiva a empleados con turnos variables?

Con la nómina interactiva, cada empleado puede consultar el desglose de su salario variable de forma clara.

¿Qué pasa si hay que corregir una nómina ya calculada?

La opción de reabrir y editar nóminas ya calculadas permite corregir errores sin rehacer todo el proceso.

¿Qué opciones hay en el mercado para la nómina en hostelería?

Muchos negocios todavía gestionan la nómina en hojas de cálculo, como analizamos en software de nóminas vs. Excel.

Solución Enfoque principal Ideal para Factorial Suite de RR.HH. con fichaje; nóminas coordinadas a través de asesorías certificadas. Cadenas de hostelería que buscan centralizar la gestión de personal. Sesame HR Control horario y gestión documental con distribución de nóminas. Negocios con varios centros y alta rotación. Personio Ofrece nómina preliminar e integraciones con programas de nómina, además de partners de implementación. Grupos hoteleros que buscan centralizar procesos de RR.HH. junto con integraciones de nómina. Grupo Castilla Software de nómina con motor propio, firma digital y app del empleado. Empresas con equipos numerosos. Payfit Combina expertos laborales, tecnología e IA. Puede operar la nómina y el cumplimiento laboral por ti, o apoyar la gestión que realiza tu equipo desde la plataforma. Hostelería que busca flexibilidad en el nivel de delegación, manteniendo siempre visibilidad.

Ejemplo práctico de software de nóminas para hostelería

Un grupo de restauración con locales en tres provincias calcula cada nómina revisando manualmente el convenio provincial y registra las bajas una a una.

Errores al aplicar una tabla salarial que no corresponde a la provincia.

Tiempo perdido en temporada alta con incorporaciones de fijos discontinuos.

Descuadres cuando coinciden varias bajas médicas.

En Payfit combinamos tecnología con expertos en nóminas para simplificar la gestión de estas situaciones, con el nivel de acompañamiento que tu negocio necesite.

¿Quieres ver más funcionalidades? Solicita una demostración gratuita y comprueba cómo puedes ahorrar tiempo y reducir errores en tu gestión de nóminas.