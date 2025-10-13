El término "unicornio" evoca a una criatura mitológica muy conocida, pero su margen de beneficio es el objetivo de muchos que deciden poner en marcha su idea de negocio. Sin embargo, ¿cómo te quedas si te decimos que en Europa hay más de 300 unicornios repartidos entre todos los países ? Hablamos de las empresas unicornios, un concepto que se ha popularizado ampliamente. Por ello, gestionar nuestra propia empresa es mucho más que elaborar un plan de negocio. ¿Qué es una empresa unicornio ? ¿Qué características tienen las empresas unicornio ? ¿Cuántas empresas unicornio hay en Europa ? ¿Y en España ? En el artículo de hoy, te lo explicamos todo sobre estas empresas.

¿Qué es una empresa unicornio ? ¿Qué es una empresa unicornio ? ¿Qué características tienen las empresas unicornio ? ¿Qué define a un "unicornio" ? ¿Cuántas empresas unicornio hay en Europa ? ¿Y en España ?

¿Qué es una empresa unicornio ? En el mundo de la empresa, un unicornio es una compañía de capital privado (es decir, que aún no ha salido a bolsa) cuya valoración alcanza los 1.000 millones de euros. El término “startup unicornio” es bastante reciente. Lo acuñó el fundador de Cowboy Ventures, Aileen Lee para poner un nombre diferencial a aquellas empresas que sobresalen de las demás y alcanzan o superan los 1.000 millones de euros de valoración. A día de hoy podemos decir que PayFit se encuentra en ese grupo tan selecto. Tras nuestra última ronda de financiación de 254 millones de euros nos hemos convertido en el último unicornio europeo en entrar en la lista. Y esto solo acaba de empezar. Ahora bien, ¿qué diferencia una empresa unicornio de una gran multinacional ? La principal diferencia está en el tipo de capital y en la antigüedad de la empresa. Mientras que la mayoría de multinacionales han salido a bolsa y son de cotización pública, las startups unicornio son de capital privado, por lo que nosotros como individuos a título personal no podemos tener participaciones en la empresa. En cuanto a la antigüedad, las empresas unicornio suelen ser jóvenes. Tanto por la edad de los fundadores como por la antigüedad de la empresa en sí. Según un estudio de Bloomberg, la edad media de los fundadores de startups unicornios es de 30 años. Muy joven teniendo en cuenta que la edad media de un CEO son 55 años.

💡¿Sabías qué? Mark Zuckerberg fundó Facebook a los 19 años, Steve Jobs fundó Apple a los 21 años y Jack Ma fundó Alibaba a los 34 años.

Guía de alternativas a la gestoría tradicional Descargar la plantilla gratis

¿Qué características tienen las empresas unicornio ? Una startup unicornio es casi siempre una empresa nativa digital. Tanto de nacimiento como de los servicios que ofrece. Sin embargo esa no es su única característica. A continuación te compartimos una serie de peculiaridades que tienen la mayoría de empresas unicornio : Hipercrecimiento : En las empresas unicornio se pasa de 0 a 100 en cuestión de días. O incluso horas. Este tipo de empresas se caracteriza por tener un crecimiento superior al 200% cada año, lo que hace que en cuestión de meses los volúmenes de negocio se doblen y las plantillas se multipliquen. Paridad, diversidad y flexibilidad : Uno de los puntos en común de las empresas unicornio es la diversidad que encontramos dentro de estas. La fusión de talentos de diferentes culturas y disciplinas hace que sea una de las mayores fortalezas de las startup unicornio. La flexibilidad es otra característica de este tipo de empresas. Muchas, entre ellas PayFit, aplican un modelo de Work From Anywhere donde el empleado decide desde donde quiere trabajar. Internet y RRSS como forma de promoción : Las redes sociales son el mejor aliado de las startup unicornio. El alcance y promoción gratuita que se consigue con LinkedIn, Facebook o Instagram supone un impulso extra a estas empresas. Expansión : Las ideas de negocio de las empresas unicornio deben ser aplicables más allá de las fronteras de su país de origen. Es decir, debe ser una idea escalable a otros mercados y con una visión global. ¿Qué define a un "unicornio" ? No existe una fórmula estándar para crear una startup unicornio exitosa. Depende de múltiples factores, algunos de los cuales están fuera de nuestro control. Algunas características comunes de las startups unicornio incluyen :

CARACTERÍSTICAS DEFINICIÓN Creación reciente Los unicornios son negocios emergentes que explotan un nicho de mercado pequeño o desconocido y alcanzan un valor superior a los mil millones de dólares. Su fuerza laboral también es un indicativo de su “juventud”, con empleados que tienen, en promedio, entre 30 y 40 años. Innovación La nueva tecnología es una característica empresarial básica de los unicornios para hacer las operaciones y la comunicación más eficientes. A menudo utilizan las redes sociales para ganar reconocimiento. Escalabilidad Los unicornios escalan y aumentan sus retornos rápidamente mientras mantienen bajos los costos. Financiación Los unicornios son expertos en atraer inversores y mantener capital privado, sin necesidad de cotizar en bolsa. Modelo de negocio Las estrategias de los unicornios se centran en los consumidores finales con una alternativa disruptiva que satisface sus necesidades. No solo se enfocan en su producto, sino también en la satisfacción del cliente.

¿Cuántas empresas unicornio hay en Europa ? ¿Y en España ? Y la pregunta del millón es. ¿Cuántas empresas unicornio hay en Europa ? Hace unos días la respuesta hubiese sido un total de 321 empresas. Sin embargo, hoy podemos decir orgullosos que PayFit se suma a esa lista, por lo que a día de hoy un total de 322 empresas se consideran unicornio en Europa.

💡¿Sabías qué? La primera startup unicornio de España fue el portal inmobiliario Idealista, el cual cuenta con más de 700 empleados hoy en día.

Si hablamos de España, estamos a la cabeza del sur de Europa en cuanto a empresas unicornio. A fecha de 2025, España podría contar con 20 empresas unicornio de diferentes sectores. Si bien es cierto que los SaaS están liderando las rondas de financiación existen muchos sectores en los que encontrar oportunidades de emprendimientos. En otras palabras, llegar a ser considerado una empresa unicornio es un camino difícil. Sin embargo, hay algo que tienen en común todas las startups unicornio, incluida PayFit, la tenacidad. Por muchos impedimentos que haya en el camino, siempre se puede encontrar una manera de esquivarlos y hacerles frente. Si nunca nos rendimos, jamás seremos vencidos. Empezar a coger experiencia en rondas de financiación es el primer paso, nunca sabes dónde vas a poder llegar. 💻 ¿Quieres conocer más sobre nuestras funcionalidades ? Solicita una demostración gratuita con uno de nuestros expertos laborales y…¡Descubre el porqué más de 20.000 empresas forman ya parte de PayFit !