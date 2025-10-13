Cada vez son más las facilidades que se dan para propiciar el emprendimiento e impulsar la economía de un país. Durante los últimos años, las rondas de financiación han sido el impulso económico más común utilizado por los nuevos emprendedores para impulsar sus negocios y empresas de nueva creación. La crisis del 2008 fue el punto de inflexión que hizo que los empresarios se reinventaran y buscaran otras formas de financiación para sacar adelante su negocio. De hecho, las startups y las rondas de financiación son uno de los temas más novedosos de la actualidad laboral. ¿Qué es una ronda de financiación y cómo funciona ? En este artículo explicamos a los emprendedores algunos tips para levantar una ronda de financiación y crear una startup.

¿Qué es una ronda de financiación ? Una ronda de financiación es un proceso mediante el cual una empresa recibe una cantidad de dinero determinada para el desarrollo de su negocio. Este nuevo capital proviene de inversores, lo que les convierte en nuevos socios que adquieren una parte del capital total de la empresa. Este tipo de financiación surge como una alternativa a la financiación bancaria. Un inversor que aporta dinero o capital a la empresa apuesta por el crecimiento de ésta y su escalabilidad, confiando en que a largo plazo se obtengan unos beneficios, recuperando de esta manera la inversión llevada a cabo. Con la inversión del capital en la empresa, el inversor consigue el control de parte de la empresa y la toma de decisiones sobre ella. La ronda de financiación es un mecanismo muy ágil para conseguir financiación.

💡 ¿Sabías qué? Las empresas unicornio son startups privadas valoradas en más de mil millones de dólares. Este término, acuñado por la capitalista de riesgo Aileen Lee en 2013, describe a esas jóvenes empresas que, a pesar de su corta edad, logran alcanzar evaluaciones extraordinarias gracias a su innovación disruptiva, modelos de negocio escalables y rápido crecimiento.

¿Qué tipos de ronda de financiación existen ? Existen varios tipos de rondas de financiación que las startups y empresas pueden utilizar para captar capital a lo largo de su desarrollo. Los tipos más comunes de ronda de financiación son los siguientes : Ronda semilla : es el dinero aportado por los propios fundadores y personas más cercanas, como familiares o amigos. Este dinero es el que más riesgo corre ya que el futuro sobre el éxito del proyecto es incierto.

Serie A : Normalmente son las primeras rondas de financiación que se realizan y suelen ir dirigidas a startups de nueva creación que han mostrado la viabilidad del proyecto y que buscan por primera vez inversores externos, como los Business Angels. En esta fase ya se ha realizado alguna venta del bien o servicio y se ha testeado cómo funciona en el mercado.

Serie B : Dirigidas a las startups que han demostrado ser rentables y que quieren expandir su negocio a nuevos mercados, de manera que consigan más ingresos y nuevos usuarios o clientes.

Serie C : El capital recaudado en esta ronda se pretende destinar a adquisiciones, desarrollo de nuevos productos e incluso preparar la empresa para posteriores fases, como la salida a Bolsa. En esta etapa la empresa ya obtiene beneficios, el modelo de negocio ha demostrado ser exitoso y la empresa está consolidada en el mercado.

Serie D : La compañía ya factura una gran cantidad de dinero. Lo más probable es que en este punto la empresa tenga distintos modelos de financiación y varios inversores. De hecho, ya dispone de un músculo financiero que le proporciona autonomía y autosuficiencia. La financiación suele destinarse para expandirse de manera internacional o comprar competidores.

Serie E : Es una de las etapas avanzadas en la secuencia de rondas de inversión que una startup puede atravesar. En esta fase, las empresas suelen estar bastante establecidas en el mercado, con modelos de negocio sólidos y un crecimiento continuo. La ronda de financiación es una opción popular para las empresas emergentes, en particular las tecnológicas, pero no es la única opción ya que también se puede recurrir a la financiación bancaria y el crowdfunding. En ese sentido, también encontramos financiación mediante : Los business angels, que son personas con capacidad económica que apuestan individualmente por un proyecto y aportan, además de valor financiero, contactos y conocimientos sobre un sector; las venture capital, las cuales son empresas que se dedican a la inversión y escalabilidad de las startups y las aceleradoras de startups son entornos y empresas que facilitan el desarrollo de las startups o nuevos negocios, este concepto va más allá de lo económico.

💡 ¿Sabías qué? En 2022, PayFit, líder en soluciones de gestión de nóminas y RRHH para pymes, cerró una impresionante ronda de financiación Serie E de 254 millones de euros, alcanzando una valoración de 1.820 millones de euros.

¿Cómo funcionan las rondas de financiación ? Antes de realizar una ronda de financiación hay que tener un proyecto sólido y trabajado. Las ideas deben convertirse en un plan trazado y capaz de medirse cualitativamente y, sobre todo, cuantitativamente. En otras palabras, hay que demostrar que el proyecto es viable. Asimismo, también es importante contar con un equipo formado en el sector, sólido, que transmita confianza a los inversores y con capacidad de liderazgo. Las startups pasan por diferentes fases desde su creación : semilla, temprana, crecimiento, expansión y salida. Según la fase de crecimiento de la empresa, la ronda de financiación será una u otra. ¿Cómo es la ronda de financiación en una startup ? En muchas ocasiones, las startups son creadas por jóvenes que no disponen de los recursos suficientes y del capital necesario para dar salida al funcionamiento del negocio. Por ello, si la idea y la propuesta de valor son buenas y se realiza un buen estudio de mercado y un buen MVP, es muy probable que se consiga financiación (en mayor o menor medida) de grandes inversores. La ronda de financiación es un método alternativo de financiación usado por los emprendedores. Permite la posibilidad de contar con inversores más especializados en el mundo empresarial y en el sector tecnológico. Las startups o empresas de nueva creación consiguen con este tipo de financiación obtener liquidez, expandir su mercado, desarrollar su producto y servicios o conseguir una reestructuración de las deudas del pasivo.

🚨 ¿Qué es un MVP? ¿Qué es un canvas? El “Minimum viable product” (MVP), es el producto mínimo viable que permite validar tu negocio, es decir, tu propuesta de valor y el producto o servicio que quieres desarrollar. Es el primer prototipo que sale al mercado y que ayuda a encontrar las primeras reacciones de los clientes. Previamente al MVP, es muy recomendable hacer un canvas, que es un mapa donde se define el público objetivo, las actividades clave del proyecto, los competidores, los canales de comunicación y los ingresos y gastos que generará el proyecto o la empresa. Una vez definido el canvas, se desarrolla el MVP, que dispondrá de las funcionalidades imprescindibles, y habrá que testearlo y explicarlo claramente a los inversores.

ℹ️ Para saber más sobre startups, puedes consultar nuestro artículo sobre la nueva Ley de Startups. ¿Cómo preparar una ronda de financiación ? Lo más importante a la hora de vender el proyecto a los inversores es la credibilidad. Credibilidad en la configuración legal del proyecto, en la capacidad empresarial del equipo promotor y en el compromiso. Para conseguir credibilidad es conveniente realizar una presentación concreta, clara y creíble. La clave será mostrar con toda transparencia los gastos que se van a ir dando en la empresa y los beneficios que se esperan. ¿Qué consejos te podemos dar ante una ronda de financiación ? Preparar una ronda de financiación requiere paciencia y claridad en la visión del proyecto. Por ello, a continuación te damos un par de consejos para prepararte ante una ronda de financiación : Es fundamental no apresurarse y dedicar el tiempo necesario para desarrollar la idea hasta que esté completamente consolidada.

Aceptar el feedback es crucial; es común que muchos inversores rechacen proyectos para concentrarse en otros, y aunque recibir un "no" es habitual, las críticas y sugerencias recibidas pueden ser extremadamente valiosas para afinar tu propuesta de negocio.

Además, contar con un equipo comprometido que aporte nuevas perspectivas y experiencias es esencial.

Finalmente, una buena organización del presupuesto es clave para comprender y anticipar los costes que enfrentará la empresa, permitiendo alcanzar objetivos específicos y prepararse adecuadamente para futuras rondas de financiación. Una buena estrategia, organización en el trabajo y gestión del equipo harán posible el desarrollo de la idea y la creación de la startup. Por ello, concluir una ronda de financiación exitosa es un hito crucial para cualquier startup, ya que no solo proporciona los recursos necesarios para escalar operaciones y acelerar el crecimiento, sino que también valida el modelo de negocio ante los ojos de inversores experimentados. Este proceso, aunque desafiante, ofrece una oportunidad única para afinar la estrategia, fortalecer el equipo y expandir la visión de la empresa. Las empresas que, como PayFit, logran navegar con éxito estas aguas, a menudo emergen más fuertes, más preparadas y con un camino claro hacia el éxito futuro en sus mercados respectivos.