Notification sous-traitants

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Conformément au contrat d'abonnement signé avec Payfit, ces sous-traitants sont identifiés ci-dessous avec leur localisation et le type de services qu'ils fournissent à Payfit.

Nom du sous-traitant Activités sous-traitées Siège du sous-traitant Intercom Inc. Gérer l’assistance aux clients et assurer le suivi des demandes des clients USA

Cette page sert de notification à nos clients et les sous-traitants répertoriés sur cette page sont considérés comme autorisés par le client une fois que le délai indiqué dans le contrat d'abonnement du client est expiré.

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