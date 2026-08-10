Strictement codifiée et en constante évolution, la fiche de paie est un document obligatoire souvent complexe à appréhender. Utiliser un modèle de fiche de paie est alors essentiel afin d’être guidé à chaque ligne de l’édition de ce document.

Pour connaître tous les éléments obligatoires d’un bulletin de salaire et adapter son contenu aux spécificités de vos salariés, PayFit met à votre disposition un modèle de fiche de paie simple au format Word.

Qu’est-ce qu’une fiche de paie ?

Également appelée bulletin de salaire ou fiche de salaire, la fiche de paie est obligatoire pour tous les salariés d’une entreprise, quel que soit le type de contrat. Elle est remise par l’employeur pour justifier du montant de salaire versé.

Les apprentis doivent également recevoir une fiche de paie lors de chaque versement de salaire. Quant aux stagiaires, ce n’est pas obligatoire, bien qu’un document justificatif soit fortement recommandé pour faire figurer le versement de leur gratification.

L’objectif du bulletin de paie est d’attester du salaire versé au salarié ainsi que de détailler la composition de ce montant : temps de travail, cotisations sociales, ou encore divers taux applicables.

Faire une fiche de paie requiert une bonne connaissance du Code du travail, des calculs de rémunération et des mentions obligatoires. De nombreux outils de fiche de paie en ligne facilitent l’édition du bulletin de salaire, comme l’utilisation d’un modèle de fiche de paie gratuit.

Quelles sont les mentions obligatoires d’une fiche de paie ?

La rédaction de ce document se divise en plusieurs blocs, organisés de haut en bas. Connaître cette structure permet de mieux comprendre une fiche de paie et d’en maîtriser le contenu.

La première partie concerne les éléments d’identification des parties impliquées dans le contrat de travail : l’employeur et le salarié.

Sont ensuite renseignés le salaire brut et les ajouts. Il s’agit de la rémunération mensuelle du salarié, obtenue à partir du Salaire Mensuel de Base (SMB) défini par le contrat de travail. Il est également nécessaire de mentionner les majorations, les primes ou les avantages en nature sur la fiche de paie.

Une fois le salaire brut calculé, les taxes et cotisations sociales s’appliquent. Elles comprennent les cotisations patronales ainsi que les cotisations salariales.

⚠️ Attention : certaines cotisations complémentaires dépendent de tranches de salaires spécifiques. Par exemple, c’est le cas de la complémentaire tranche 1 d’une fiche de paie, pour laquelle le taux de cotisation varie en fonction du salaire.

Le salaire net peut enfin être indiqué au salarié, après déduction de l’ensemble des charges salariales. Toutefois, le taux d’imposition sur le revenu est directement appliqué par l’employeur à ce montant : il s’agit du prélèvement à la source.

Un dernier encart du bulletin de salaire précise le nombre de congés payés acquis et pris par le salarié au cours de la période de référence.

💡 Bon à savoir : depuis le 1er juillet 2023, le montant net social doit être mentionné sur le bulletin de paie, et sa déclaration en DSN (Déclaration Sociale Nominative) est obligatoire depuis le 1er janvier 2024.

Vous recherchez une représentation visuelle des composantes d’une fiche de paie ? Notre infographie vous éclaire sur le sujet :

Depuis 2016, l’employeur peut remettre des fiches de paie dématérialisées à ses salariés. Un bulletin papier n’est nécessaire que lorsque le salarié en fait la demande.

Bien qu’il n’existe aucune formalité légale quant à la remise du bulletin de paie, elle doit avoir lieu à intervalles réguliers, lors du paiement du salaire.

💡 Bon à savoir : tout comme le salaire brut, le salaire net et le montant net social, il est obligatoire de mentionner le salaire de base sur la fiche de paie. Cela permet au salarié de connaître la rémunération horaire standard correspondant à sa convention collective.

Grâce à notre modèle de fiche de paie Excel ou Word, vous bénéficiez d’un point de départ structuré comprenant l’ensemble des mentions obligatoires et des variables courantes (primes, tickets-restaurant, heures supplémentaires).

Ce document gratuit est conçu pour apporter aux employeurs une solution simple et intuitive afin d'éditer les fiches de paie de leurs salariés rapidement. Il suffit de renseigner les informations relatives au salarié et de vérifier que chaque ligne soit correcte.

PayFit vous aide à comprendre les fiches de paie de vos salariés et à optimiser votre temps grâce à des outils de gestion de la paie. Téléchargez votre modèle de bulletin de paie dès maintenant en quelques clics.