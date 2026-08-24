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Paie conforme. Experts dédiés. Service paie et RH unifié.
Vous ne voulez pas gérer la paie vous-même ?
Restez concentré sur vos équipes et vos priorités. Bénéficiez d’une équipe d’experts dédiée pour s’occuper de votre paie, et d’une plateforme unique pour gérer vos équipes au même endroit.
Vous ne porterez plus jamais le poids de la paie
Vous avez peur de faire des erreurs
Nous garantissons la conformité de la paie que nous effectuons pour vous, incluant la prise en charge des pénalités Urssaf.
Vous jonglez entre plusieurs outils RH
Nous vous proposons une plateforme unique pour gérer vos équipes. Fini les ressaisies et les informations perdues.
Vous vous sentez seul pour tout gérer
Nos experts dédiés suivent votre dossier dans la durée, Payfit IA vérifie chaque calcul, chaque bulletin. Vous êtes entre de bonnes mains.
Quelle solution choisir ?
De la confiance, de la sérénité, de la liberté d’esprit. Voici ce que nos clients ont gagné en passant sur Payfit.
Sans Payfit
Support limité
Responsabilité légale partielle
Faible couverture des besoins RH
Actions manuelles et chronophages
Aucune visibilité en temps réel
Action manuelle à chaque formalité RH
Avec Payfit
Équipe dédiée, réponse en moins de 24 h
Conformité garantie par Payfit
Paie, RH, IT et avantages salariaux réunis
IA native et automatisations proactives
Données RH et paie visibles en temps réel
Gestion RH automatisée de bout en bout