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Paie conforme. Experts dédiés. Service paie et RH unifié.

Vous ne voulez pas gérer la paie vous-même ?

Restez concentré sur vos équipes et vos priorités. Bénéficiez d’une équipe d’experts dédiée pour s’occuper de votre paie, et d’une plateforme unique pour gérer vos équipes au même endroit.

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Vous ne porterez plus jamais le poids de la paie

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Vous avez peur de faire des erreurs

Nous garantissons la conformité de la paie que nous effectuons pour vous, incluant la prise en charge des pénalités Urssaf.

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Vous jonglez entre plusieurs outils RH

Nous vous proposons une plateforme unique pour gérer vos équipes. Fini les ressaisies et les informations perdues.

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Vous vous sentez seul pour tout gérer

Nos experts dédiés suivent votre dossier dans la durée, Payfit IA vérifie chaque calcul, chaque bulletin. Vous êtes entre de bonnes mains.

Quelle solution choisir ?

De la confiance, de la sérénité, de la liberté d’esprit. Voici ce que nos clients ont gagné en passant sur Payfit.

Sans Payfit

  • Support limité

  • Responsabilité légale partielle

  • Faible couverture des besoins RH

  • Actions manuelles et chronophages

  • Aucune visibilité en temps réel

  • Action manuelle à chaque formalité RH

Avec Payfit

  • Équipe dédiée, réponse en moins de 24 h

  • Conformité garantie par Payfit

  • Paie, RH, IT et avantages salariaux réunis

  • IA native et automatisations proactives

  • Données RH et paie visibles en temps réel

  • Gestion RH automatisée de bout en bout

Ce que Payfit a changé pour nos clients
Gain de temps, démarches simplifiées, conformité : nos clients vous racontent comment Payfit a amélioré leur quotidien.
Valentin Dubois
CEO @ Chais d'Œuvre (Wine reseller, 12 salariés)
Je mets 15 minutes pour valider ma paie tous les mois, contre 5 ou 6 heures avant. Donc il y a un gain de temps qui est monstrueux.
Alexander Paepegaey
Cofondateur & CFO @Privateaser (Événementiel, 75 salariés)
Je mets 15 minutes pour valider ma paie tous les mois, contre 5 ou 6 heures avant. Donc il y a un gain de temps qui est monstrueux.
Samuel Nahon
Terroirs d'Avenir (Commerce alimentaire, 160 collaborateurs)
L'outil a été personnalisé pour qu'ils intègrent nos conventions collectives. Donc ça nous permet d'avoir des éléments justes juridiquement.
Guillaume Contreras
RH @ Mas de la Grenouillère (Hôtellerie-Restauration, 12 salariés)
Et surtout, ce que j'apprécie, c'est que c'est formulé pour une personne qui est novice en paie et en RH.
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