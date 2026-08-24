Este agosto, recomendar PayFit tiene premio. Gana 500€ por cada empresa que se una gracias a ti.
Nómina bien hecha. Expertos a tu lado. Nómina y RR. HH. en único servicio.
¿Prefieres no tener que gestionar tú la nómina? Nuestros expertos lo hacen por ti para que puedas centrarte en tu equipo y en tus prioridades. Además, tienes la nómina y la gestión de RR. HH. centralizadas en una única plataforma.
No tienes que preocuparte por la nómina
Te preocupa cometer errores
Nuestros expertos se encargan de que tu nómina esté bien hecha, al día y cumpla con la normativa, para que cierres cada mes con tranquilidad.
Tienes demasiadas herramientas y procesos dispersos
Centralizamos la nómina y la gestión de RR. HH. en un mismo lugar, con toda la información actualizada y accesible cuando la necesitas.
No quieres tener que hacerlo todo tú
Tu nómina está en buenas manos. Cuentas con un equipo de expertos que conoce tu empresa y está a tu lado mes a mes, junto con Payfit AI, que se adapta a tu empresa y te ayuda a anticiparte a posibles errores.
¿Qué cambia con nosotros?
Más tranquilidad, visibilidad y tiempo para centrarte en tu empresa. Esto es lo que cambia cuando dejas la gestión de tu nómina en nuestras manos.
Sin Payfit
Soporte limitado
Sin garantía de cumplimiento
Nómina y RR. HH. en distintas herramientas
Tareas manuales y repetitivas
Información dispersa y difícil de consultar
Más tareas administrativas a tu cargo
Con Payfit
Equipo de expertos en nómina que la prepara y revisa conforme a la normativa vigente
Nómina preparada y revisada por expertos para cumplir con la normativa
Nómina y RR. HH. centralizados en un mismo lugar
Payfit AI y automatizaciones que agilizan las tareas del día a día
Toda la información de nómina y RR. HH. centralizada y disponible en tiempo real
Nuestros expertos y Payfit AI se encargan de las tareas más complejas y repetitivas