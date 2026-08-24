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Nómina bien hecha. Expertos a tu lado. Nómina y RR. HH. en único servicio.

¿Prefieres no tener que gestionar tú la nómina? Nuestros expertos lo hacen por ti para que puedas centrarte en tu equipo y en tus prioridades. Además, tienes la nómina y la gestión de RR. HH. centralizadas en una única plataforma.

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No tienes que preocuparte por la nómina

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Te preocupa cometer errores

Nuestros expertos se encargan de que tu nómina esté bien hecha, al día y cumpla con la normativa, para que cierres cada mes con tranquilidad.

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Tienes demasiadas herramientas y procesos dispersos

Centralizamos la nómina y la gestión de RR. HH. en un mismo lugar, con toda la información actualizada y accesible cuando la necesitas.

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No quieres tener que hacerlo todo tú

Tu nómina está en buenas manos. Cuentas con un equipo de expertos que conoce tu empresa y está a tu lado mes a mes, junto con Payfit AI, que se adapta a tu empresa y te ayuda a anticiparte a posibles errores.

¿Qué cambia con nosotros?

Más tranquilidad, visibilidad y tiempo para centrarte en tu empresa. Esto es lo que cambia cuando dejas la gestión de tu nómina en nuestras manos.

Sin Payfit

  • Soporte limitado

  • Sin garantía de cumplimiento

  • Nómina y RR. HH. en distintas herramientas

  • Tareas manuales y repetitivas

  • Información dispersa y difícil de consultar

  • Más tareas administrativas a tu cargo

Con Payfit

  • Equipo de expertos en nómina que la prepara y revisa conforme a la normativa vigente

  • Nómina preparada y revisada por expertos para cumplir con la normativa

  • Nómina y RR. HH. centralizados en un mismo lugar

  • Payfit AI y automatizaciones que agilizan las tareas del día a día

  • Toda la información de nómina y RR. HH. centralizada y disponible en tiempo real

  • Nuestros expertos y Payfit AI se encargan de las tareas más complejas y repetitivas

Lo que Payfit ha cambiado para nuestros clientes
Más tiempo, una gestión más sencilla y mayor tranquilidad: nuestros clientes cuentan cómo Payfit les facilita el día a día.
David Manue
HR manager - ABG Intellectual Property
Hemos ganado agilidad y autonomía en la gestión de nómina. Hemos conseguido reducir los tiempos de preparación.
Carmen Del Pozo
Diners Club Spain
Es una herramienta genial para automatizar los procesos de nómina. La generación, revisión y pago de las nóminas de 60 empleados queda resuelta en un par de horas.
Ander Gaspa
Metricool
El software es muy intuitivo y siempre está actualizado con la legislación laboral vigente en cada momento.
Eudald Fumàs
Catalog Player, 17 empleados
La plataforma es intuitiva, sencilla y fácil de usar. Y todo esto, con el apoyo constante de tu gestor, que te da asesoramiento experto.
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4.5/5 de 22.000+ clientes

Únete a más de 22 000 pymes que gestionan su nómina con confianza.

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